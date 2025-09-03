Відео
Головна Дім та город Як пришвидшити дозрівання помідорів — ефективні методи

Як пришвидшити дозрівання помідорів — ефективні методи

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 01:12
Як прискорити дозрівання помідорів восени - поради городникам
Стиглі та незрілі помідори на кущі. Фото: Freepik

Наприкінці літа погода стає непередбачуваною: спекотні дні змінюють прохолодні ночі, що підвищує ризик фітофторозу та затягує достигання врожаю. Щоб помідори встигли почервоніти, городникам варто застосувати кілька перевірених методів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Чому помідори повільно червоніють

  • Брак сонця. У похмуру погоду плоди дозрівають повільніше.
  • Надлишок азоту. Великі кущі з рясною зеленню, але дрібними плодами.
  • Температура. За нижче +15 °C чи вище +35 °C пігмент майже не виробляється.
Людина, яка обприскує помідори на городі.
Людина, яка обприскує помідори на городі. Фото: Pinterest

Як прискорити дозрівання томатів

  1. Укриття від роси та холоду
    Накривайте кущі плівкою вночі. Це захистить від вологи й зменшить ризик грибкових хвороб.
  2. Видалення квітконосів та верхівок
    У серпні нові квітки вже не встигнуть дати врожай. Їх варто обірвати, а верхівки пагонів прищипнути, щоб поживні речовини йшли на достигання плодів.
  3. Пасинкування та обрізка листя
    Приберіть пасинки та нижнє листя. Так плоди отримають більше сонця і краще провітрюватимуться.
  4. Регулярний збір плодів
    Зривайте помідори бурого кольору – вони дозріють удома. Це стимулює кущ віддавати поживні речовини решті врожаю.
Дачниця, яка обрізає помідори на городі.
Дачниця, яка обрізає помідори на городі. Фото: Freepik

Корисні підживлення

  • Марганцівка. Рожевим розчином поливають кущі.
  • Деревний попіл. Склянка на 10 л води, по літру під рослину.
  • Суперфосфат. 2 ст. л на 10 л води — для обприскування.
  • Гумат калію. 0,1 л на 10 л води — для поливу чи обробки по листу.

Такі підживлення забезпечують плоди калієм і фосфором, які пришвидшують їхнє дозрівання.

Гарний урожай помідорів.
Гарний врожай помідорів. Фото: Freepik

Недозрілі зелені плоди можна покласти поруч із червоними: стиглі томати виділяють етилен, що прискорює дозрівання інших.

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно збирати насіння помідорів для майбутнього врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти помідорів варто посадити на городі.

Також ми пояснювали, чому на помідорах з’явилися жовті плями і що з цим робити. 

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як можна зупинити скручування листя на помідорах

Варто також згадати, що ми писали про те, як категорично не можна поливати помідори на городі.

врожай поради город помідори томат
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
