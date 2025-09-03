Як прискорити дозрівання помідорів восени - поради городникам

Стиглі та незрілі помідори на кущі. Фото: Freepik

Наприкінці літа погода стає непередбачуваною: спекотні дні змінюють прохолодні ночі, що підвищує ризик фітофторозу та затягує достигання врожаю. Щоб помідори встигли почервоніти, городникам варто застосувати кілька перевірених методів.

Чому помідори повільно червоніють

Брак сонця. У похмуру погоду плоди дозрівають повільніше.

Надлишок азоту. Великі кущі з рясною зеленню, але дрібними плодами.

Температура. За нижче +15 °C чи вище +35 °C пігмент майже не виробляється.

Людина, яка обприскує помідори на городі. Фото: Pinterest

Як прискорити дозрівання томатів

Укриття від роси та холоду

Накривайте кущі плівкою вночі. Це захистить від вологи й зменшить ризик грибкових хвороб. Видалення квітконосів та верхівок

У серпні нові квітки вже не встигнуть дати врожай. Їх варто обірвати, а верхівки пагонів прищипнути, щоб поживні речовини йшли на достигання плодів. Пасинкування та обрізка листя

Приберіть пасинки та нижнє листя. Так плоди отримають більше сонця і краще провітрюватимуться. Регулярний збір плодів

Зривайте помідори бурого кольору – вони дозріють удома. Це стимулює кущ віддавати поживні речовини решті врожаю.

Дачниця, яка обрізає помідори на городі. Фото: Freepik

Корисні підживлення

Марганцівка. Рожевим розчином поливають кущі.

Деревний попіл. Склянка на 10 л води, по літру під рослину.

Суперфосфат. 2 ст. л на 10 л води — для обприскування.

Гумат калію. 0,1 л на 10 л води — для поливу чи обробки по листу.

Такі підживлення забезпечують плоди калієм і фосфором, які пришвидшують їхнє дозрівання.

Гарний врожай помідорів. Фото: Freepik

Недозрілі зелені плоди можна покласти поруч із червоними: стиглі томати виділяють етилен, що прискорює дозрівання інших.

