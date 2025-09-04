Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як дізнатися, що гарбуз дозрів і пролежить до весни

Як дізнатися, що гарбуз дозрів і пролежить до весни

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 09:59
Як зрозуміти що гарбуз стиглий - головні ознаки та як його зберегти взимку
Дівчина з гарбузами. Фото: Freepik

Стиглий гарбуз може зберігатися всю зиму й навіть до весни. Важливо вчасно зібрати плоди й знати ознаки, за якими легко визначити зрілість.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Реклама
Читайте також:

Ознаки стиглості гарбуза

  • Щільна шкірка
    Найочевидніший знак — тверда, міцна шкірка. Якщо натиснути пальцем і вм’ятина не залишається, значить гарбуз готовий до збору. Виняток — мускатні сорти: їхню зрілість визначають за кольором — він має бути жовтий, помаранчевий або коричневий із матовою поверхнею.
  • Яскравий малюнок
    У стиглого гарбуза смуги й плями стають чіткими, насиченими. Якщо візерунок блідий або розмитий, плід ще не дозрів.
  • Суха плодоніжка
    У зрілого гарбуза плодоніжка дерев’яніє, стає сіро-коричневою і ламкою. Це означає, що живлення від рослини припинилося й гарбуз готовий до зберігання.
Гарбузи на грядці.
Гарбузи на грядці. Фото: Pinterest

Як зберігати гарбуз

Після збору врожаю гарбузи варто залишити на 10-14 днів у теплому та добре провітрюваному приміщенні. Це допоможе зміцнити шкірку та підготувати їх до тривалого зберігання.

Далі гарбузи можна закладати в підвал чи інше прохолодне місце з температурою +5…+10 °С і невисокою вологістю. У таких умовах плоди збережуться кілька місяців, не втрачаючи смаку та користі.

Гарбузи зберігаються на полицях.
Гарбузи зберігаються на полицях. Фото: Freepik

Як продовжити термін зберігання гарбуза

  • Не мийте плоди перед зберіганням — достатньо витерти сухою тканиною.
  • Залишайте плодоніжку довжиною 4-5 см, щоб уникнути гниття.
  • Не складайте в купу — краще розмістити гарбузи на стелажах в один шар.
  • Регулярно оглядайте й одразу прибирайте пошкоджені екземпляри.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як пришвидшити дозрівання помідорів.

Також ми пояснювали, що робити, аби цибуля й часник не дрібнішали.

Ми вже писали про те, як захистити огірки від шкідників і покращити врожай.

Варто також згадати, що ми писали про те, чим підживити томати після поганої погоди.

Ми також повідомляли про те, як збирати та зберігати волоські горіхи.

врожай овочі гарбуз город зберігання вдома
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації