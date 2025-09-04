Як зрозуміти що гарбуз стиглий - головні ознаки та як його зберегти взимку

Як дізнатися, що гарбуз дозрів і пролежить до весни
Стиглий гарбуз може зберігатися всю зиму й навіть до весни. Важливо вчасно зібрати плоди й знати ознаки, за якими легко визначити зрілість.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Ознаки стиглості гарбуза
- Щільна шкірка
Найочевидніший знак — тверда, міцна шкірка. Якщо натиснути пальцем і вм’ятина не залишається, значить гарбуз готовий до збору. Виняток — мускатні сорти: їхню зрілість визначають за кольором — він має бути жовтий, помаранчевий або коричневий із матовою поверхнею.
- Яскравий малюнок
У стиглого гарбуза смуги й плями стають чіткими, насиченими. Якщо візерунок блідий або розмитий, плід ще не дозрів.
- Суха плодоніжка
У зрілого гарбуза плодоніжка дерев’яніє, стає сіро-коричневою і ламкою. Це означає, що живлення від рослини припинилося й гарбуз готовий до зберігання.
Як зберігати гарбуз
Після збору врожаю гарбузи варто залишити на 10-14 днів у теплому та добре провітрюваному приміщенні. Це допоможе зміцнити шкірку та підготувати їх до тривалого зберігання.
Далі гарбузи можна закладати в підвал чи інше прохолодне місце з температурою +5…+10 °С і невисокою вологістю. У таких умовах плоди збережуться кілька місяців, не втрачаючи смаку та користі.
Як продовжити термін зберігання гарбуза
- Не мийте плоди перед зберіганням — достатньо витерти сухою тканиною.
- Залишайте плодоніжку довжиною 4-5 см, щоб уникнути гниття.
- Не складайте в купу — краще розмістити гарбузи на стелажах в один шар.
- Регулярно оглядайте й одразу прибирайте пошкоджені екземпляри.
