Як зрозуміти що гарбуз стиглий - головні ознаки та як його зберегти взимку

Дівчина з гарбузами. Фото: Freepik

Стиглий гарбуз може зберігатися всю зиму й навіть до весни. Важливо вчасно зібрати плоди й знати ознаки, за якими легко визначити зрілість.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Ознаки стиглості гарбуза

Щільна шкірка

Найочевидніший знак — тверда, міцна шкірка. Якщо натиснути пальцем і вм’ятина не залишається, значить гарбуз готовий до збору. Виняток — мускатні сорти: їхню зрілість визначають за кольором — він має бути жовтий, помаранчевий або коричневий із матовою поверхнею.

Виняток — мускатні сорти: їхню зрілість визначають за кольором — він має бути жовтий, помаранчевий або коричневий із матовою поверхнею. Яскравий малюнок

У стиглого гарбуза смуги й плями стають чіткими, насиченими. Якщо візерунок блідий або розмитий, плід ще не дозрів.

Якщо візерунок блідий або розмитий, плід ще не дозрів. Суха плодоніжка

У зрілого гарбуза плодоніжка дерев’яніє, стає сіро-коричневою і ламкою. Це означає, що живлення від рослини припинилося й гарбуз готовий до зберігання.

Гарбузи на грядці. Фото: Pinterest

Як зберігати гарбуз

Після збору врожаю гарбузи варто залишити на 10-14 днів у теплому та добре провітрюваному приміщенні. Це допоможе зміцнити шкірку та підготувати їх до тривалого зберігання.

Далі гарбузи можна закладати в підвал чи інше прохолодне місце з температурою +5…+10 °С і невисокою вологістю. У таких умовах плоди збережуться кілька місяців, не втрачаючи смаку та користі.

Гарбузи зберігаються на полицях. Фото: Freepik

Як продовжити термін зберігання гарбуза

Не мийте плоди перед зберіганням — достатньо витерти сухою тканиною.

Залишайте плодоніжку довжиною 4-5 см, щоб уникнути гниття.

Не складайте в купу — краще розмістити гарбузи на стелажах в один шар.

Регулярно оглядайте й одразу прибирайте пошкоджені екземпляри.

