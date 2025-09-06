Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что сажать рядом с грушей — советы для щедрого урожая

Что сажать рядом с грушей — советы для щедрого урожая

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 09:29
Что сажать рядом с грушей, чтобы получить богатый урожай - советы садоводов
Спелые груши на дереве. Фото: Freepik

Груша может не плодоносить даже при правильном уходе. Секрет щедрого урожая — в правильных соседях: есть растения, которые подпитывают грушу, и те, которые отбирают у нее силы.

Новини.LIVE собрали главные советы от садоводов.

Реклама
Читайте также:

Почему важно выбирать правильных соседей

Даже здоровое и ухоженное дерево может давать слабый урожай, если рядом растут культуры, истощающие почву или распространяющие общих вредителей. Поэтому подбор соседей для груши — один из ключевых факторов ее плодородия.

Груші у дерев’яній мисці.
Груши в деревянной миске. Фото: Freepik

Нежелательные соседи для груши

  • Слива — активно "вытягивает" питательные вещества из почвы, лишая грушу подпитки.
  • Вишня — имеет общих вредителей с грушей, поэтому рядом риск заражения возрастает.
  • Хвойные деревья — окисляют почву, что вредит развитию груши.
  • Цветущие кусты (сирень, жасмин) — мешают нормальному росту и конкурируют за ресурсы.
Сливове дерево.
Сливовое дерево. Фото: Agroklub

Что стоит сажать рядом с грушей

  • Другие сорта груш — способствуют лучшему опылению.
  • Яблоня — хорошо сочетается и положительно влияет на урожай.
  • Малина, смородина, виноград — гармонично растут рядом и не вредят дереву.
  • Ноготки и бархатцы — украшают участок и отпугивают насекомых-вредителей.
Дозрілі яблука в саду.
Созревшие яблоки в саду. Фото: Freepik

Как высаживать правильно

Соседние деревья нужно сажать на расстоянии не менее 10 метров, чтобы они не мешали друг другу. Возле самой груши лучше высаживать низкорослые культуры и цветы, которые не конкурируют за питательные вещества.

Мы уже писали о том, какие деревья и кусты нельзя сажать осенью.

Ранее сообщалось о том, что посеять на зиму, чтобы не росли сорняки.

Также мы объясняли, почему нельзя сажать елку возле дома.

Подробнее мы рассказывали о том, как ускорить созревание помидоров.

Интересно будет также узнать о том, как защитить огурцы от вредителей.

урожай советы огород сад груша
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации