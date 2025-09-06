Что сажать рядом с грушей, чтобы получить богатый урожай - советы садоводов

Спелые груши на дереве. Фото: Freepik

Груша может не плодоносить даже при правильном уходе. Секрет щедрого урожая — в правильных соседях: есть растения, которые подпитывают грушу, и те, которые отбирают у нее силы.

Почему важно выбирать правильных соседей

Даже здоровое и ухоженное дерево может давать слабый урожай, если рядом растут культуры, истощающие почву или распространяющие общих вредителей. Поэтому подбор соседей для груши — один из ключевых факторов ее плодородия.

Груши в деревянной миске. Фото: Freepik

Нежелательные соседи для груши

Слива — активно "вытягивает" питательные вещества из почвы, лишая грушу подпитки.

— активно "вытягивает" питательные вещества из почвы, лишая грушу подпитки. Вишня — имеет общих вредителей с грушей, поэтому рядом риск заражения возрастает.

— имеет общих вредителей с грушей, поэтому рядом риск заражения возрастает. Хвойные деревья — окисляют почву, что вредит развитию груши.

— окисляют почву, что вредит развитию груши. Цветущие кусты (сирень, жасмин) — мешают нормальному росту и конкурируют за ресурсы.

Сливовое дерево. Фото: Agroklub

Что стоит сажать рядом с грушей

Другие сорта груш — способствуют лучшему опылению.

— способствуют лучшему опылению. Яблоня — хорошо сочетается и положительно влияет на урожай.

— хорошо сочетается и положительно влияет на урожай. Малина, смородина, виноград — гармонично растут рядом и не вредят дереву.

— гармонично растут рядом и не вредят дереву. Ноготки и бархатцы — украшают участок и отпугивают насекомых-вредителей.

Созревшие яблоки в саду. Фото: Freepik

Как высаживать правильно

Соседние деревья нужно сажать на расстоянии не менее 10 метров, чтобы они не мешали друг другу. Возле самой груши лучше высаживать низкорослые культуры и цветы, которые не конкурируют за питательные вещества.

