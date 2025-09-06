Відео
Головна Дім та город Що садити поруч із грушею — поради для щедрого врожаю

Що садити поруч із грушею — поради для щедрого врожаю

Дата публікації: 6 вересня 2025 09:29
Що садити поруч з грушею, аби отримати багатий урожай - поради садівників
Стиглі груші на дереві. Фото: Freepik

Груша може не плодоносити навіть при правильному догляді. Таємниця щедрого врожаю — у правильних сусідах: є рослини, що підживлюють грушу, і ті, що відбирають у неї сили.

Новини.LIVE зібрали головні поради від садівників.

Читайте також:

Чому важливо обирати правильних сусідів

Навіть здорове та доглянуте дерево може давати слабкий урожай, якщо поруч ростуть культури, що виснажують ґрунт або поширюють спільних шкідників. Тому підбір сусідів для груші — один із ключових факторів її родючості.

Груші у дерев’яній мисці.
Груші у дерев’яній мисці. Фото: Freepik

Небажані сусіди для груші

  • Слива — активно "витягує" поживні речовини з ґрунту, позбавляючи грушу підживлення.
  • Вишня — має спільних шкідників із грушею, тому поруч ризик зараження зростає.
  • Хвойні дерева — окислюють ґрунт, що шкодить розвитку груші.
  • Квітучі кущі (бузок, жасмин) — заважають нормальному росту та конкурують за ресурси.
Сливове дерево.
Сливове дерево. Фото: Agroklub

Що варто садити поруч із грушею

  • Інші сорти груш — сприяють кращому запиленню.
  • Яблуня — добре поєднується й позитивно впливає на урожай.
  • Малина, смородина, виноград — гармонійно ростуть поряд і не шкодять дереву.
  • Нагідки та чорнобривці — прикрашають ділянку й відлякують комах-шкідників.
Дозрілі яблука в саду.
Дозрілі яблука в саду. Фото: Freepik

Як висаджувати правильно

Сусідні дерева потрібно садити на відстані не менше 10 метрів, щоб вони не заважали одне одному. Біля самої груші краще висаджувати низькорослі культури та квіти, які не конкурують за поживні речовини.

Ми вже писали про те, які дерева та кущі не можна садити восени.

Раніше повідомлялося про те, що посіяти на зиму, щоб не росли бур’яни.

Також ми пояснювали, чому не можна садити ялинку біля будинку.

Детальніше ми розповідали про те, як пришвидшити дозрівання помідорів.

Цікаво буде також дізнатися про те, як захистити огірки від шкідників.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
