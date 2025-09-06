Що садити поруч з грушею, аби отримати багатий урожай - поради садівників

Стиглі груші на дереві. Фото: Freepik

Груша може не плодоносити навіть при правильному догляді. Таємниця щедрого врожаю — у правильних сусідах: є рослини, що підживлюють грушу, і ті, що відбирають у неї сили.

Новини.LIVE зібрали головні поради від садівників.

Чому важливо обирати правильних сусідів

Навіть здорове та доглянуте дерево може давати слабкий урожай, якщо поруч ростуть культури, що виснажують ґрунт або поширюють спільних шкідників. Тому підбір сусідів для груші — один із ключових факторів її родючості.

Груші у дерев’яній мисці. Фото: Freepik

Небажані сусіди для груші

Слива — активно "витягує" поживні речовини з ґрунту, позбавляючи грушу підживлення.

— активно "витягує" поживні речовини з ґрунту, позбавляючи грушу підживлення. Вишня — має спільних шкідників із грушею, тому поруч ризик зараження зростає.

— має спільних шкідників із грушею, тому поруч ризик зараження зростає. Хвойні дерева — окислюють ґрунт, що шкодить розвитку груші.

— окислюють ґрунт, що шкодить розвитку груші. Квітучі кущі (бузок, жасмин) — заважають нормальному росту та конкурують за ресурси.

Сливове дерево. Фото: Agroklub

Що варто садити поруч із грушею

Інші сорти груш — сприяють кращому запиленню.

— сприяють кращому запиленню. Яблуня — добре поєднується й позитивно впливає на урожай.

— добре поєднується й позитивно впливає на урожай. Малина, смородина, виноград — гармонійно ростуть поряд і не шкодять дереву.

— гармонійно ростуть поряд і не шкодять дереву. Нагідки та чорнобривці — прикрашають ділянку й відлякують комах-шкідників.

Дозрілі яблука в саду. Фото: Freepik

Як висаджувати правильно

Сусідні дерева потрібно садити на відстані не менше 10 метрів, щоб вони не заважали одне одному. Біля самої груші краще висаджувати низькорослі культури та квіти, які не конкурують за поживні речовини.

