Що посіяти на зиму, щоб позбутися бурʼяну на городі - поради дачникам

Восени можна закласти основу для врожайного наступного сезону. Певні рослини не лише витісняють бур’яни, а й захищають ґрунт від виснаження.

Новини.LIVE розповідає, що варто посіяти під зиму.

Чому це корисно

Підзимові посіви працюють як природний "щит" для городу:

вони закривають землю зеленим килимом і не дають бур’янам пробиватися;

коренева система утримує вологу, завдяки чому ґрунт навесні швидше прогрівається;

рослини збагачують землю поживними речовинами й зменшують кількість шкідників;

це економія часу навесні — ділянка вже готова до нових культур.

Які культури висівати

Морква росте на грядці. Фото: Pixabay

Цибуля. Посаджена під зиму дає ранню зелень навесні, а влітку — врожай цибулин. До того ж стає стійкішою до шкідників, зокрема цибулевої мухи.

Посаджена під зиму дає ранню зелень навесні, а влітку — врожай цибулин. До того ж стає стійкішою до шкідників, зокрема цибулевої мухи. Морква. Сіють при температурі +2…+4 °С на глибину 3-4 см. Вона рано сходить і дає якісні коренеплоди.

Сіють при температурі +2…+4 °С на глибину 3-4 см. Вона рано сходить і дає якісні коренеплоди. Озимий часник. Популярна культура з великими зубцями. Висаджують із відстанню 8-10 см між зубками та мульчують соломою або ялиновим гіллям.

Рослини проти бур’янів

Конвалії в саду. Фото: Pinterest

Крім овочів, город можна засіяти травами та квітами, які витісняють бур’яни. Добре працює живучка, що утворює щільний килим, або конвалія, яка не залишає шансів бур’янам у вологому ґрунті. Серед інших ефективних варіантів — льон, незабудки, ешольція (каліфорнійський мак) та роговик. Вони одночасно прикрашають ділянку й виконують роль природної мульчі.

Осіння сівба — це простий спосіб зберегти чистий город до весни, витіснити бур’яни й підготувати ґрунт до нових культур. Трохи зусиль восени — і навесні город віддячить здоровими сходами та врожайністю.

