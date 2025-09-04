Что посеять на зиму, чтобы избавиться от сорняков на огороде - советы дачникам

Что посеять на зиму, чтобы не росли сорняки — советы садоводам
Осенью можно заложить основу для урожайного следующего сезона. Определенные растения не только вытесняют сорняки, но и защищают почву от истощения.
Новини.LIVE рассказывает, что стоит посеять под зиму.
Почему это полезно
Подзимние посевы работают как естественный "щит" для огорода:
- они закрывают землю зеленым ковром и не дают сорнякам пробиваться;
- корневая система удерживает влагу, благодаря чему почва весной быстрее прогревается;
- растения обогащают землю питательными веществами и уменьшают количество вредителей;
- это экономия времени весной — участок уже готов к новым культурам.
Какие культуры высевать
- Лук. Посаженная под зиму дает раннюю зелень весной, а летом — урожай луковиц. К тому же становится более устойчивым к вредителям, в частности луковой мухе.
- Морковь. Сеют при температуре +2...+4 °С на глубину 3-4 см. Она рано всходит и дает качественные корнеплоды.
- Озимый чеснок. Популярная культура с крупными зубцами. Высаживают с расстоянием 8-10 см между зубками и мульчируют соломой или лапником.
Растения против сорняков
Кроме овощей, огород можно засеять травами и цветами, которые вытесняют сорняки. Хорошо работает живучка, образующая плотный ковер, или ландыш, который не оставляет шансов сорнякам во влажной почве. Среди других эффективных вариантов — лен, незабудки, эшольция (калифорнийский мак) и рогозник. Они одновременно украшают участок и выполняют роль естественной мульчи.
Осенний сев — это простой способ сохранить чистый огород до весны, вытеснить сорняки и подготовить почву к новым культурам. Немного усилий осенью — и весной огород отблагодарит здоровыми всходами и урожайностью.
