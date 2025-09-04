Видео
Главная Дом и огород Что посеять на зиму, чтобы не росли сорняки — советы садоводам

Что посеять на зиму, чтобы не росли сорняки — советы садоводам

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 07:36
Что посеять на зиму, чтобы избавиться от сорняков на огороде - советы дачникам
Мужчина занимается огородом. Фото: Gardenize

Осенью можно заложить основу для урожайного следующего сезона. Определенные растения не только вытесняют сорняки, но и защищают почву от истощения.

Новини.LIVE рассказывает, что стоит посеять под зиму.

Почему это полезно

Подзимние посевы работают как естественный "щит" для огорода:

  • они закрывают землю зеленым ковром и не дают сорнякам пробиваться;
  • корневая система удерживает влагу, благодаря чему почва весной быстрее прогревается;
  • растения обогащают землю питательными веществами и уменьшают количество вредителей;
  • это экономия времени весной — участок уже готов к новым культурам.

Какие культуры высевать

Морква росте на грядці.
Морковь растет на грядке. Фото: Pixabay
  • Лук. Посаженная под зиму дает раннюю зелень весной, а летом — урожай луковиц. К тому же становится более устойчивым к вредителям, в частности луковой мухе.
  • Морковь. Сеют при температуре +2...+4 °С на глубину 3-4 см. Она рано всходит и дает качественные корнеплоды.
  • Озимый чеснок. Популярная культура с крупными зубцами. Высаживают с расстоянием 8-10 см между зубками и мульчируют соломой или лапником.

Растения против сорняков

Конвалії в саду.
Ландыши в саду. Фото: Pinterest

Кроме овощей, огород можно засеять травами и цветами, которые вытесняют сорняки. Хорошо работает живучка, образующая плотный ковер, или ландыш, который не оставляет шансов сорнякам во влажной почве. Среди других эффективных вариантов — лен, незабудки, эшольция (калифорнийский мак) и рогозник. Они одновременно украшают участок и выполняют роль естественной мульчи.

Осенний сев — это простой способ сохранить чистый огород до весны, вытеснить сорняки и подготовить почву к новым культурам. Немного усилий осенью — и весной огород отблагодарит здоровыми всходами и урожайностью.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
