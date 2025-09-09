Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як поливати капусту у вересні, щоб не зіпсувати врожай

Як поливати капусту у вересні, щоб не зіпсувати врожай

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 12:00
Як правильно доглядати за капустою у вересні - чи варто поливати
Качани капусти на городі. Фото: Pinterest

Вересень — час активного дозрівання капусти. Від правильного догляду залежить, чи будуть качани великими та щільними. Поливати чи зупиняти полив восени слід із урахуванням кількох важливих факторів.

Новини.LIVE ділиться порадами, які допоможуть уникнути помилок і зібрати щедрий урожай.

Реклама
Читайте також:

Чому важливо контролювати вологу

Білоголова капуста потребує достатньої кількості води, проте надлишок шкодить не менше, ніж нестача.

  • При дефіциті вологи рослина починає скидати нижнє листя.
  • Надмірна волога робить головки пухкими і може призвести до тріщин.
Городник перевіряє врожай капусти.
Городник перевіряє врожай капусти. Фото: Freepik

Як поливати капусту у вересні

Усе залежить від погодних умов:

  • у суху ясну погоду — поливати раз на 3 дні;
  • норма — близько 2 відер води на 1 м²;
  • вода повинна бути теплою — не холоднішою за +21 °C.

Поливати капусту краще зранку або ввечері, щоб уникнути швидкого випаровування вологи. Якщо головки залишаються пухкими — полив продовжують, а коли вони вже щільні — зупиняють, аби не допустити тріщин.

  • після поливу варто злегка розпушити ґрунт, щоб корені отримували кисень;
  • шар мульчі (трава, солома, листя) допоможе зберегти вологу довше;
  • якщо листя вдень починає в’янути — це сигнал, що капусті бракує води.
Городник поливає грядки капусти.
Городник поливає грядки капусти. Фото: Freepik

Коли припиняти полив

Зазвичай поливи завершують приблизно за 2 тижні до збору врожаю. Це дозволяє качанам ущільнитися і довше зберігати свіжість.

Захист від шкідників восени

Щоб капуста не постраждала від комах у вересні, можна використати простий народний засіб:

  • 3 стручки гострого перцю залити 1 л води;
  • настояти 24 години;
  • розвести у 10 л води та обприскати качани.
  • Такий настій ефективно відлякує шкідників і є безпечним для рослини.

Ми пояснювали те, як дізнатися, що гарбуз дозрів і пролежить до весни.

Раніше розповідали про те, що посадити на дачі у вересні.

У попередніх матеріалах ми ділилися про те, як пришвидшити дозрівання помідорів.

Цікаво буде дізнатися про те, коли садити озимий часник у 2025 році.

Варто також згадати, що ми писали про те, як захистити огірки від шкідників.

врожай поради капуста город полив
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації