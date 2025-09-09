Як правильно доглядати за капустою у вересні - чи варто поливати

Качани капусти на городі. Фото: Pinterest

Вересень — час активного дозрівання капусти. Від правильного догляду залежить, чи будуть качани великими та щільними. Поливати чи зупиняти полив восени слід із урахуванням кількох важливих факторів.

Новини.LIVE ділиться порадами, які допоможуть уникнути помилок і зібрати щедрий урожай.

Чому важливо контролювати вологу

Білоголова капуста потребує достатньої кількості води, проте надлишок шкодить не менше, ніж нестача.

При дефіциті вологи рослина починає скидати нижнє листя.

Надмірна волога робить головки пухкими і може призвести до тріщин.

Городник перевіряє врожай капусти. Фото: Freepik

Як поливати капусту у вересні

Усе залежить від погодних умов:

у суху ясну погоду — поливати раз на 3 дні;

норма — близько 2 відер води на 1 м²;

вода повинна бути теплою — не холоднішою за +21 °C.

Поливати капусту краще зранку або ввечері, щоб уникнути швидкого випаровування вологи. Якщо головки залишаються пухкими — полив продовжують, а коли вони вже щільні — зупиняють, аби не допустити тріщин.

після поливу варто злегка розпушити ґрунт, щоб корені отримували кисень;

шар мульчі (трава, солома, листя) допоможе зберегти вологу довше;

якщо листя вдень починає в’янути — це сигнал, що капусті бракує води.

Городник поливає грядки капусти. Фото: Freepik

Коли припиняти полив

Зазвичай поливи завершують приблизно за 2 тижні до збору врожаю. Це дозволяє качанам ущільнитися і довше зберігати свіжість.

Захист від шкідників восени

Щоб капуста не постраждала від комах у вересні, можна використати простий народний засіб:

3 стручки гострого перцю залити 1 л води;

настояти 24 години;

розвести у 10 л води та обприскати качани.

Такий настій ефективно відлякує шкідників і є безпечним для рослини.

