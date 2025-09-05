Вісім культур, які варто посадити у вересні для гарного врожаю наступного року

Людина доглядає за городом. Фото: House Digest

Вересень — не лише час збору врожаю, а й нагода висадити нові культури. Дізнайтесь, що можна посадити на городі, у саду та на клумбі восени, аби мати користь уже наступного року.

Новини.LIVE зібрали вісім ідей для дачників.

Озима цибуля і часник

Врожай цибулі та часнику. Фото: Freepik

Наприкінці вересня саме час висаджувати озимі овочі. Саджати раніше не варто, щоб рослини не проросли до зими. У південних регіонах посадку можна продовжити до листопада, головне — обирати сорти, призначені для озимої висадки.

Петрушка

Пишна петрушка у кошику. Фото: Freepik

Озиму петрушку сіють із кінця вересня до початку жовтня. Вона добре переносить зиму, але сходить слабше за весняну, тому насіння висівають густіше. На зиму грядку бажано накрити плівкою.

Редис

Посаджена на городі редиска. Фото: Pinterest

Редис невибагливий і швидко дозріває. Якщо посіяти його у вересні, врожай можна отримати вже за три тижні. Осіння посадка має ще одну перевагу — майже немає шкідників.

Полуниця

Урожай полуниці в кошику. Фото: Pixabay

Саджанці полуниці, висаджені восени, приживаються краще за весняні. Перші ягоди з’являться вже наступного літа. Висадку проводять до середини жовтня, приблизно за місяць до серйозних морозів.

Салати та зелень

У вересні ще можна отримати врожай швидкорослої зелені. Добре встигають дати результат рукола, крес-салат, шпинат, гірчиця. Вони витримують прохолоду й дають урожай за 2-3 тижні.

Вирощений салат на городі. Фото: Pinterest

Квіти та троянди

Вересень підходить для висадки як багаторічних квітів, так і троянд.

Кущ красивої троянди в саду. Фото: Expertexpro

На клумбах у цей час добре приживаються нарциси, тюльпани, айстри, півонії, клематиси, флокси. Перед посадкою ґрунт варто розпушити й підживити.

Троянди висаджують із другої половини вересня до середини жовтня. Щоб кущі успішно перезимували, їх підгортають, мульчують і вкривають плівкою чи агроволокном.

Малина

Кущ малини в саду. Фото: Freepik

Осіння посадка малини гарантує перші ягоди вже наступного року. Використовують кореневі живці дорослих кущів, ділянку удобрюють перегноєм і рясно поливають. На зиму посадку варто вкрити.

