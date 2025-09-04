Відео
Головна Дім та город Перекопування городу восени — чи варто і коли краще робити

Перекопування городу восени — чи варто і коли краще робити

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 01:13
Осіння перекопка городу - користь, ризики та правильні терміни
Людина копає город. Фото: Decorexpro

Восени багато городників замислюються: чи варто братися за лопату після збору всіх культур? Дехто вважає осінню перекопку зайвою, інші — обов’язковою умовою для багатого врожаю. 

Новини.LIVE пояснюють, у яких випадках перекопування справді потрібне, а коли можна обійтися без нього.

Читайте також:

Чому город перекопують восени

Раніше питання навіть не виникало: після збирання врожаю землю перекопували, щоб підготувати до весни. І цьому є пояснення:

  • перекопана ділянка краще накопичує вологу зі снігу;
  • знищується більшість шкідників і бур’янів, які опиняються на поверхні й вимерзають;
  • ґрунт стає більш пухким і швидше прогрівається навесні;
  • легше внести добрива і рівномірно перемішати їх із землею.
Внесення добрив на город.
Внесення добрив на город. Фото: Pinterest 

Мінуси осінньої перекопки

Попри переваги, є й недоліки:

  • разом зі шкідниками знищуються й корисні комахи, які допомагають ґрунту відновлюватися;
  • іноді на поверхню виходить менш родючий шар землі.

Коли варто перекопувати

Все залежить від типу ґрунту та клімату:

  • важкі глинисті землі краще обробляти восени;
  • легкі та пухкі ґрунти достатньо лише розпушити;
  • піщані ділянки залишають до весни.

У теплих регіонах із сухим ґрунтом перекопування можна пропустити, а ось у вологому кліматі земля ущільнюється, тож без осінньої роботи не обійтися.

Перекопування ґрунту на городі.
Перекопування ґрунту на городі. Фото: Decorexpro

Оптимальні строки

Перекопування проводять після збору врожаю та прибирання залишків рослин. Найкращий час — кінець вересня до кінця жовтня, поки не настали сильні заморозки та тривалі дощі.

Як правильно перекопувати

  • під картоплю, буряк, моркву чи гарбузи перекопують на глибину приблизно 25-30 см;
  • під огірки, помідори, перець чи бобові достатньо 5-10 см;
  • якщо ґрунт оброблений, шари можна не перевертати, а просто перекладати;
  • нові чи важкі ділянки обов’язково перекопують із перевертанням пластів.

Нагадаємо, ми писали про те, коли садити озимий часник у 2025 році.

Раніше ми розповідали про те, як пришвидшити дозрівання помідорів.

Також ми пояснювали, як захистити огірки від шкідників і покращити врожай.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, як сіяти петрушку у вересні.

Варто також згадати, що ми писали про те, як підживити ґрунт після врожаю.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
