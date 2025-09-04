Осіння перекопка городу - користь, ризики та правильні терміни

Перекопування городу восени — чи варто і коли краще робити
Восени багато городників замислюються: чи варто братися за лопату після збору всіх культур? Дехто вважає осінню перекопку зайвою, інші — обов’язковою умовою для багатого врожаю.
Новини.LIVE пояснюють, у яких випадках перекопування справді потрібне, а коли можна обійтися без нього.
Чому город перекопують восени
Раніше питання навіть не виникало: після збирання врожаю землю перекопували, щоб підготувати до весни. І цьому є пояснення:
- перекопана ділянка краще накопичує вологу зі снігу;
- знищується більшість шкідників і бур’янів, які опиняються на поверхні й вимерзають;
- ґрунт стає більш пухким і швидше прогрівається навесні;
- легше внести добрива і рівномірно перемішати їх із землею.
Мінуси осінньої перекопки
Попри переваги, є й недоліки:
- разом зі шкідниками знищуються й корисні комахи, які допомагають ґрунту відновлюватися;
- іноді на поверхню виходить менш родючий шар землі.
Коли варто перекопувати
Все залежить від типу ґрунту та клімату:
- важкі глинисті землі краще обробляти восени;
- легкі та пухкі ґрунти достатньо лише розпушити;
- піщані ділянки залишають до весни.
У теплих регіонах із сухим ґрунтом перекопування можна пропустити, а ось у вологому кліматі земля ущільнюється, тож без осінньої роботи не обійтися.
Оптимальні строки
Перекопування проводять після збору врожаю та прибирання залишків рослин. Найкращий час — кінець вересня до кінця жовтня, поки не настали сильні заморозки та тривалі дощі.
Як правильно перекопувати
- під картоплю, буряк, моркву чи гарбузи перекопують на глибину приблизно 25-30 см;
- під огірки, помідори, перець чи бобові достатньо 5-10 см;
- якщо ґрунт оброблений, шари можна не перевертати, а просто перекладати;
- нові чи важкі ділянки обов’язково перекопують із перевертанням пластів.
