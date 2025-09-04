Осіння перекопка городу - користь, ризики та правильні терміни

Людина копає город. Фото: Decorexpro

Восени багато городників замислюються: чи варто братися за лопату після збору всіх культур? Дехто вважає осінню перекопку зайвою, інші — обов’язковою умовою для багатого врожаю.

Новини.LIVE пояснюють, у яких випадках перекопування справді потрібне, а коли можна обійтися без нього.

Чому город перекопують восени

Раніше питання навіть не виникало: після збирання врожаю землю перекопували, щоб підготувати до весни. І цьому є пояснення:

перекопана ділянка краще накопичує вологу зі снігу;

знищується більшість шкідників і бур’янів, які опиняються на поверхні й вимерзають;

ґрунт стає більш пухким і швидше прогрівається навесні;

легше внести добрива і рівномірно перемішати їх із землею.

Внесення добрив на город. Фото: Pinterest

Мінуси осінньої перекопки

Попри переваги, є й недоліки:

разом зі шкідниками знищуються й корисні комахи, які допомагають ґрунту відновлюватися;

іноді на поверхню виходить менш родючий шар землі.

Коли варто перекопувати

Все залежить від типу ґрунту та клімату:

важкі глинисті землі краще обробляти восени;

легкі та пухкі ґрунти достатньо лише розпушити;

піщані ділянки залишають до весни.

У теплих регіонах із сухим ґрунтом перекопування можна пропустити, а ось у вологому кліматі земля ущільнюється, тож без осінньої роботи не обійтися.

Перекопування ґрунту на городі. Фото: Decorexpro

Оптимальні строки

Перекопування проводять після збору врожаю та прибирання залишків рослин. Найкращий час — кінець вересня до кінця жовтня, поки не настали сильні заморозки та тривалі дощі.

Як правильно перекопувати

під картоплю, буряк, моркву чи гарбузи перекопують на глибину приблизно 25-30 см;

під огірки, помідори, перець чи бобові достатньо 5-10 см;

якщо ґрунт оброблений, шари можна не перевертати, а просто перекладати;

нові чи важкі ділянки обов’язково перекопують із перевертанням пластів.

