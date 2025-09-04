Осенняя перекопка огорода - польза, риски и правильные сроки

Человек копает огород. Фото: Decorexpro

Осенью многие огородники задумываются: стоит ли браться за лопату после сбора всех культур? Некоторые считают осеннюю перекопку лишней, другие — обязательным условием для богатого урожая.

Новини.LIVE объясняют, в каких случаях перекопка действительно нужна, а когда можно обойтись без нее.

Почему огород перекапывают осенью

Раньше вопрос даже не возникал: после уборки урожая землю перекапывали, чтобы подготовить к весне. И этому есть объяснение:

перекопанный участок лучше накапливает влагу из снега;

уничтожается большинство вредителей и сорняков, которые оказываются на поверхности и вымерзают;

почва становится более рыхлой и быстрее прогревается весной;

легче внести удобрения и равномерно перемешать их с землей.

Внесение удобрений на огород. Фото: Pinterest

Минусы осенней перекопки почвы

Несмотря на преимущества, есть и недостатки:

вместе с вредителями уничтожаются и полезные насекомые, которые помогают почве восстанавливаться;

иногда на поверхность выходит менее плодородный слой земли.

Когда стоит перекапывать

Все зависит от типа почвы и климата:

тяжелые глинистые земли лучше обрабатывать осенью;

легкие и рыхлые почвы достаточно лишь разрыхлить;

песчаные участки оставляют до весны.

В теплых регионах с сухим грунтом перекопку можно пропустить, а вот во влажном климате земля уплотняется, так что без осенней работы не обойтись.

Перекапывание почвы на огороде. Фото: Decorexpro

Оптимальные сроки перекопки

Перекопку проводят после сбора урожая и уборки остатков растений. Лучшее время — конец сентября до конца октября, пока не наступили сильные заморозки и продолжительные дожди.

Как правильно перекапывать

под картофель, свеклу, морковь или тыкву перекапывают на глубину примерно 25-30 см;

под огурцы, помидоры, перец или бобовые достаточно 5-10 см;

если почва обработана, слои можно не переворачивать, а просто перекладывать;

новые или тяжелые участки обязательно перекапывают с переворачиванием пластов.

