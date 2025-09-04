Видео
Перекопка огорода осенью — стоит ли и когда лучше делать

Перекопка огорода осенью — стоит ли и когда лучше делать

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 01:13
Осенняя перекопка огорода - польза, риски и правильные сроки
Человек копает огород. Фото: Decorexpro

Осенью многие огородники задумываются: стоит ли браться за лопату после сбора всех культур? Некоторые считают осеннюю перекопку лишней, другие — обязательным условием для богатого урожая.

Новини.LIVE объясняют, в каких случаях перекопка действительно нужна, а когда можно обойтись без нее.

Читайте также:

Почему огород перекапывают осенью

Раньше вопрос даже не возникал: после уборки урожая землю перекапывали, чтобы подготовить к весне. И этому есть объяснение:

  • перекопанный участок лучше накапливает влагу из снега;
  • уничтожается большинство вредителей и сорняков, которые оказываются на поверхности и вымерзают;
  • почва становится более рыхлой и быстрее прогревается весной;
  • легче внести удобрения и равномерно перемешать их с землей.
Внесення добрив на город.
Внесение удобрений на огород. Фото: Pinterest

Минусы осенней перекопки почвы

Несмотря на преимущества, есть и недостатки:

  • вместе с вредителями уничтожаются и полезные насекомые, которые помогают почве восстанавливаться;
  • иногда на поверхность выходит менее плодородный слой земли.

Когда стоит перекапывать

Все зависит от типа почвы и климата:

  • тяжелые глинистые земли лучше обрабатывать осенью;
  • легкие и рыхлые почвы достаточно лишь разрыхлить;
  • песчаные участки оставляют до весны.

В теплых регионах с сухим грунтом перекопку можно пропустить, а вот во влажном климате земля уплотняется, так что без осенней работы не обойтись.

Перекопування ґрунту на городі.
Перекапывание почвы на огороде. Фото: Decorexpro

Оптимальные сроки перекопки

Перекопку проводят после сбора урожая и уборки остатков растений. Лучшее время — конец сентября до конца октября, пока не наступили сильные заморозки и продолжительные дожди.

Как правильно перекапывать

  • под картофель, свеклу, морковь или тыкву перекапывают на глубину примерно 25-30 см;
  • под огурцы, помидоры, перец или бобовые достаточно 5-10 см;
  • если почва обработана, слои можно не переворачивать, а просто перекладывать;
  • новые или тяжелые участки обязательно перекапывают с переворачиванием пластов.

урожай советы огород сад подготовка
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
