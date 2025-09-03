Что нужно убрать осенью в саду и на огороде, чтобы весной не потерять урожай

Человек убирает опавшие листья. Фото: House Digest

Осень — время не только сбора урожая, но и подготовки участка к зиме. Если оставить гнилые плоды, листья или ботву, весной рискуете потерять значительную часть урожая.

Плоды под деревьями — источник инфекций

Гнилые яблоки или груши под деревьями не удобряют почву, а становятся убежищем для грибков и вредителей. Их нужно обязательно убрать.

Здоровые фрукты можно отправить в компост;

испорченные или зараженные лучше сжечь, чтобы уничтожить патогены.

Яблоки, упавшие под деревом. Фото: Pinterest

Ботва после урожая — место для зимовки насекомых

Сухая ботва и остатки овощей накапливают споры болезней и личинки насекомых. Если оставить их до весны, они быстро распространятся на новые культуры.

Здоровую ботву разрешено компостировать;

пораженные растения следует сжечь, а золу использовать в качестве удобрения.

Опавшие листья — риск грибковых болезней

Опавшие листья. Фото: Pinterest

Листья, оставленные на земле, создают влажное "одеяло", в котором сохраняются возбудители пятнистости, ржавчины и других болезней. Кроме того, они привлекают грызунов.

Часть листьев можно заложить в компост;

остальные лучше утилизировать или сжечь, чтобы уменьшить риск заражения весной.

Если проигнорировать осенние работы, весной сад и огород встретят вас не новыми ростками, а нашествием вредителей и грибковыми поражениями. Правильная уборка осенью — это гарантия здорового урожая в следующем году.

