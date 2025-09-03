Что нужно убрать осенью в саду и на огороде, чтобы весной не потерять урожай

Не оставляйте этого осенью — весной потеряете урожай
Осень — время не только сбора урожая, но и подготовки участка к зиме. Если оставить гнилые плоды, листья или ботву, весной рискуете потерять значительную часть урожая.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Плоды под деревьями — источник инфекций
Гнилые яблоки или груши под деревьями не удобряют почву, а становятся убежищем для грибков и вредителей. Их нужно обязательно убрать.
- Здоровые фрукты можно отправить в компост;
- испорченные или зараженные лучше сжечь, чтобы уничтожить патогены.
Ботва после урожая — место для зимовки насекомых
Сухая ботва и остатки овощей накапливают споры болезней и личинки насекомых. Если оставить их до весны, они быстро распространятся на новые культуры.
- Здоровую ботву разрешено компостировать;
- пораженные растения следует сжечь, а золу использовать в качестве удобрения.
Опавшие листья — риск грибковых болезней
Листья, оставленные на земле, создают влажное "одеяло", в котором сохраняются возбудители пятнистости, ржавчины и других болезней. Кроме того, они привлекают грызунов.
- Часть листьев можно заложить в компост;
- остальные лучше утилизировать или сжечь, чтобы уменьшить риск заражения весной.
Если проигнорировать осенние работы, весной сад и огород встретят вас не новыми ростками, а нашествием вредителей и грибковыми поражениями. Правильная уборка осенью — это гарантия здорового урожая в следующем году.
Напомним, мы писали о том, как сеять петрушку в сентябре, чтобы она хорошо взошла весной.
Ранее мы рассказывали о том, когда лучше сажать тюльпаны осенью.
Также мы объясняли, как защитить грушу от ржавчины.
В предыдущих материалах мы рассказывали о том, что делать, чтобы лук и чеснок не мельчали.
Стоит также вспомнить, что мы писали о том, как обрезать яблоню осенью, чтобы плоды радовали каждый год.
Читайте Новини.LIVE!