Главная Дом и огород Не оставляйте этого осенью — весной потеряете урожай

Не оставляйте этого осенью — весной потеряете урожай

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 09:56
Что нужно убрать осенью в саду и на огороде, чтобы весной не потерять урожай
Человек убирает опавшие листья. Фото: House Digest

Осень — время не только сбора урожая, но и подготовки участка к зиме. Если оставить гнилые плоды, листья или ботву, весной рискуете потерять значительную часть урожая.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Плоды под деревьями — источник инфекций

Гнилые яблоки или груши под деревьями не удобряют почву, а становятся убежищем для грибков и вредителей. Их нужно обязательно убрать.

  • Здоровые фрукты можно отправить в компост;
  • испорченные или зараженные лучше сжечь, чтобы уничтожить патогены.
Яблука, що впали під деревом.
Яблоки, упавшие под деревом. Фото: Pinterest

Ботва после урожая — место для зимовки насекомых

Сухая ботва и остатки овощей накапливают споры болезней и личинки насекомых. Если оставить их до весны, они быстро распространятся на новые культуры.

  • Здоровую ботву разрешено компостировать;
  • пораженные растения следует сжечь, а золу использовать в качестве удобрения.

Опавшие листья — риск грибковых болезней

Опале листя.
Опавшие листья. Фото: Pinterest

Листья, оставленные на земле, создают влажное "одеяло", в котором сохраняются возбудители пятнистости, ржавчины и других болезней. Кроме того, они привлекают грызунов.

  • Часть листьев можно заложить в компост;
  • остальные лучше утилизировать или сжечь, чтобы уменьшить риск заражения весной.

Если проигнорировать осенние работы, весной сад и огород встретят вас не новыми ростками, а нашествием вредителей и грибковыми поражениями. Правильная уборка осенью — это гарантия здорового урожая в следующем году.

урожай уборка советы огород сад
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
