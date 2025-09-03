Відео
Головна Дім та город Не залишайте цього восени — навесні втратите врожай

Не залишайте цього восени — навесні втратите врожай

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 09:56
Що потрібно прибрати восени в саду та на городі, щоб навесні не втратити урожай
Людина прибирає опале листя. Фото: House Digest

Осінь — час не тільки збору врожаю, а й підготовки ділянки до зими. Якщо залишити гнилі плоди, листя чи бадилля, навесні ризикуєте втратити значну частину врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Плоди під деревами — джерело інфекцій

Гнилі яблука чи груші під деревами не удобрюють ґрунт, а стають притулком для грибків і шкідників. Їх потрібно обов’язково прибрати.

  • Здорові фрукти можна відправити в компост;
  • зіпсовані або заражені краще спалити, щоб знищити патогени.
Яблука, що впали під деревом.
Яблука, що впали під деревом. Фото: Pinterest

Бадилля після врожаю — місце для зимівлі комах

Сухе бадилля та рештки овочів накопичують спори хвороб і личинки комах. Якщо залишити їх до весни, вони швидко поширяться на нові культури.

  • Здорове бадилля дозволено компостувати;
  • уражені рослини варто спалити, а золу використати як добриво.

Опале листя — ризик грибкових хвороб

Опале листя.
Опале листя. Фото: Pinterest

Листя, залишене на землі, створює вологу "ковдру", у якій зберігаються збудники плямистості, іржі та інших хвороб. Крім того, воно приваблює гризунів.

  • Частину листя можна закласти в компост;
  • решту краще утилізувати або спалити, щоб зменшити ризик зараження навесні.

Якщо проігнорувати осінні роботи, навесні сад і город зустрінуть вас не новими паростками, а нашестям шкідників і грибковими ураженнями. Правильне прибирання восени — це гарантія здорового врожаю наступного року.

Нагадаємо, ми писали про те, як сіяти петрушку у вересні, щоб вона добре зійшла навесні.

Раніше ми розповідали про те, коли краще садити тюльпани восени.

Також ми пояснювали, як захистити грушу від іржі.

У попередніх матеріалах ми розповідали про те, що робити, аби цибуля й часник не дрібнішали.

Варто також згадати, що ми писали про те, як обрізати яблуню восени, щоб плоди радували щороку.

врожай прибирання поради город сад
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
