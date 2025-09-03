Що потрібно прибрати восени в саду та на городі, щоб навесні не втратити урожай

Не залишайте цього восени — навесні втратите врожай
Осінь — час не тільки збору врожаю, а й підготовки ділянки до зими. Якщо залишити гнилі плоди, листя чи бадилля, навесні ризикуєте втратити значну частину врожаю.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Плоди під деревами — джерело інфекцій
Гнилі яблука чи груші під деревами не удобрюють ґрунт, а стають притулком для грибків і шкідників. Їх потрібно обов’язково прибрати.
- Здорові фрукти можна відправити в компост;
- зіпсовані або заражені краще спалити, щоб знищити патогени.
Бадилля після врожаю — місце для зимівлі комах
Сухе бадилля та рештки овочів накопичують спори хвороб і личинки комах. Якщо залишити їх до весни, вони швидко поширяться на нові культури.
- Здорове бадилля дозволено компостувати;
- уражені рослини варто спалити, а золу використати як добриво.
Опале листя — ризик грибкових хвороб
Листя, залишене на землі, створює вологу "ковдру", у якій зберігаються збудники плямистості, іржі та інших хвороб. Крім того, воно приваблює гризунів.
- Частину листя можна закласти в компост;
- решту краще утилізувати або спалити, щоб зменшити ризик зараження навесні.
Якщо проігнорувати осінні роботи, навесні сад і город зустрінуть вас не новими паростками, а нашестям шкідників і грибковими ураженнями. Правильне прибирання восени — це гарантія здорового врожаю наступного року.
