Восемь культур, которые стоит посадить в сентябре для хорошего урожая в следующем году

Что посадить на даче в сентябре — восемь идей для огорода и сада
Сентябрь — не только время сбора урожая, но и возможность высадить новые культуры. Узнайте, что можно посадить на огороде, в саду и на клумбе осенью, чтобы иметь пользу уже в следующем году.
Новини.LIVE собрали восемь идей для дачников.
Озимый лук и чеснок
В конце сентября самое время высаживать озимые овощи. Сажать раньше не стоит, чтобы растения не проросли до зимы. В южных регионах посадку можно продлить до ноября, главное — выбирать сорта, предназначенные для озимой высадки.
Петрушка
Озимую петрушку сеют с конца сентября до начала октября. Она хорошо переносит зиму, но всходит слабее весенней, поэтому семена высевают гуще. На зиму грядку желательно накрыть пленкой.
Редис
Редис неприхотлив и быстро созревает. Если посеять его в сентябре, урожай можно получить уже через три недели. Осенняя посадка имеет еще одно преимущество — почти нет вредителей.
Клубника
Саженцы клубники, высаженные осенью, приживаются лучше весенних. Первые ягоды появятся уже следующим летом. Высадку проводят до середины октября, примерно за месяц до серьезных морозов.
Салаты и зелень
В сентябре еще можно получить урожай быстрорастущей зелени. Хорошо успевают дать результат руккола, кресс-салат, шпинат, горчица. Они выдерживают прохладу и дают урожай за 2-3 недели.
Цветы и розы
Сентябрь подходит для высадки как многолетних цветов, так и роз.
- На клумбах в это время хорошо приживаются нарциссы, тюльпаны, астры, пионы, клематисы, флоксы. Перед посадкой почву стоит разрыхлить и подкормить.
- Розы высаживают со второй половины сентября до середины октября. Чтобы кусты успешно перезимовали, их окучивают, мульчируют и укрывают пленкой или агроволокном.
Малина
Осенняя посадка малины гарантирует первые ягоды уже на следующий год. Используют корневые черенки взрослых кустов, участок удобряют перегноем и обильно поливают. На зиму посадку стоит укрыть.
