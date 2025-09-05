Восемь культур, которые стоит посадить в сентябре для хорошего урожая в следующем году

Человек ухаживает за огородом. Фото: House Digest

Сентябрь — не только время сбора урожая, но и возможность высадить новые культуры. Узнайте, что можно посадить на огороде, в саду и на клумбе осенью, чтобы иметь пользу уже в следующем году.

Новини.LIVE собрали восемь идей для дачников.

Озимый лук и чеснок

Урожай лука и чеснока. Фото: Freepik

В конце сентября самое время высаживать озимые овощи. Сажать раньше не стоит, чтобы растения не проросли до зимы. В южных регионах посадку можно продлить до ноября, главное — выбирать сорта, предназначенные для озимой высадки.

Петрушка

Пышная петрушка в корзине. Фото: Freepik

Озимую петрушку сеют с конца сентября до начала октября. Она хорошо переносит зиму, но всходит слабее весенней, поэтому семена высевают гуще. На зиму грядку желательно накрыть пленкой.

Редис

Посаженная на огороде редиска. Фото: Pinterest

Редис неприхотлив и быстро созревает. Если посеять его в сентябре, урожай можно получить уже через три недели. Осенняя посадка имеет еще одно преимущество — почти нет вредителей.

Клубника

Урожай клубники в корзине. Фото: Pixabay

Саженцы клубники, высаженные осенью, приживаются лучше весенних. Первые ягоды появятся уже следующим летом. Высадку проводят до середины октября, примерно за месяц до серьезных морозов.

Салаты и зелень

В сентябре еще можно получить урожай быстрорастущей зелени. Хорошо успевают дать результат руккола, кресс-салат, шпинат, горчица. Они выдерживают прохладу и дают урожай за 2-3 недели.

Выращенный салат на огороде. Фото: Pinterest

Цветы и розы

Сентябрь подходит для высадки как многолетних цветов, так и роз.

Куст красивой розы в саду. Фото: Expertexpro

На клумбах в это время хорошо приживаются нарциссы, тюльпаны, астры, пионы, клематисы, флоксы. Перед посадкой почву стоит разрыхлить и подкормить.

Розы высаживают со второй половины сентября до середины октября. Чтобы кусты успешно перезимовали, их окучивают, мульчируют и укрывают пленкой или агроволокном.

Малина

Куст малины в саду. Фото: Freepik

Осенняя посадка малины гарантирует первые ягоды уже на следующий год. Используют корневые черенки взрослых кустов, участок удобряют перегноем и обильно поливают. На зиму посадку стоит укрыть.

