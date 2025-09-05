Видео
Главная Дом и огород Что посадить на даче в сентябре — восемь идей для огорода и сада

Что посадить на даче в сентябре — восемь идей для огорода и сада

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 07:37
Восемь культур, которые стоит посадить в сентябре для хорошего урожая в следующем году
Человек ухаживает за огородом. Фото: House Digest

Сентябрь — не только время сбора урожая, но и возможность высадить новые культуры. Узнайте, что можно посадить на огороде, в саду и на клумбе осенью, чтобы иметь пользу уже в следующем году.

Новини.LIVE собрали восемь идей для дачников.

Читайте также:

Озимый лук и чеснок

Врожай цибулі та часнику.
Урожай лука и чеснока. Фото: Freepik

В конце сентября самое время высаживать озимые овощи. Сажать раньше не стоит, чтобы растения не проросли до зимы. В южных регионах посадку можно продлить до ноября, главное — выбирать сорта, предназначенные для озимой высадки.

Петрушка

Пишна петрушка у кошику.
Пышная петрушка в корзине. Фото: Freepik

Озимую петрушку сеют с конца сентября до начала октября. Она хорошо переносит зиму, но всходит слабее весенней, поэтому семена высевают гуще. На зиму грядку желательно накрыть пленкой.

Редис

Посаджена на городі редиска.
Посаженная на огороде редиска. Фото: Pinterest

Редис неприхотлив и быстро созревает. Если посеять его в сентябре, урожай можно получить уже через три недели. Осенняя посадка имеет еще одно преимущество — почти нет вредителей.

Клубника

Урожай полуниці в кошику.
Урожай клубники в корзине. Фото: Pixabay

Саженцы клубники, высаженные осенью, приживаются лучше весенних. Первые ягоды появятся уже следующим летом. Высадку проводят до середины октября, примерно за месяц до серьезных морозов.

Салаты и зелень

В сентябре еще можно получить урожай быстрорастущей зелени. Хорошо успевают дать результат руккола, кресс-салат, шпинат, горчица. Они выдерживают прохладу и дают урожай за 2-3 недели.

Вирощений салат на городі.
Выращенный салат на огороде. Фото: Pinterest

Цветы и розы

Сентябрь подходит для высадки как многолетних цветов, так и роз.

Кущ красивої троянди в саду.
Куст красивой розы в саду. Фото: Expertexpro
  • На клумбах в это время хорошо приживаются нарциссы, тюльпаны, астры, пионы, клематисы, флоксы. Перед посадкой почву стоит разрыхлить и подкормить.
  • Розы высаживают со второй половины сентября до середины октября. Чтобы кусты успешно перезимовали, их окучивают, мульчируют и укрывают пленкой или агроволокном.

Малина

Кущ малини в саду.
Куст малины в саду. Фото: Freepik

Осенняя посадка малины гарантирует первые ягоды уже на следующий год. Используют корневые черенки взрослых кустов, участок удобряют перегноем и обильно поливают. На зиму посадку стоит укрыть.

Мы уже рассказывали о том, когда пересаживать клубнику осенью.

Также ранее объясняли, как сеять петрушку в сентябре, чтобы она хорошо взошла весной.

Подробнее мы рассказывали о том, когда сажать озимый чеснок в 2025 году.

Ранее сообщалось о том, когда и какие сидераты сеять осенью.

Интересно будет также узнать о том, стоит ли перекапывать огород осенью.

урожай цветы огород сад зелень
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
