Как поливать капусту в сентябре, чтобы не испортить урожай

Дата публикации 9 сентября 2025 12:00
Как правильно ухаживать за капустой в сентябре - стоит ли поливать
Кочаны капусты на огороде. Фото: Pinterest

Сентябрь — время активного созревания капусты. От правильного ухода зависит, будут ли кочаны крупными и плотными. Поливать или останавливать полив осенью следует с учетом нескольких важных факторов.

Новини.LIVE делится советами, которые помогут избежать ошибок и собрать щедрый урожай.

Читайте также:

Почему важно контролировать влагу

Белокочанная капуста нуждается в достаточном количестве воды, однако избыток вредит не меньше, чем недостаток.

  • При дефиците влаги растение начинает сбрасывать нижние листья.
  • Чрезмерная влага делает головки рыхлыми и может привести к трещинам.
Городник перевіряє врожай капусти.
Огородник проверяет урожай капусты. Фото: Freepik

Как поливать капусту в сентябре

Все зависит от погодных условий:

  • в сухую ясную погоду — поливать раз в 3 дня;
  • норма — около 2 ведер воды на 1 м²;
  • вода должна быть теплой — не холоднее +21 °C.

Поливать капусту лучше утром или вечером, чтобы избежать быстрого испарения влаги. Если головки остаются рыхлыми — полив продолжают, а когда они уже плотные — останавливают, чтобы не допустить трещин.

  • после полива стоит слегка разрыхлить почву, чтобы корни получали кислород;
  • слой мульчи (трава, солома, листья) поможет сохранить влагу дольше;
  • если листья днем начинают вянуть — это сигнал, что капусте не хватает воды.
Городник поливає грядки капусти.
Огородник поливает грядки капусты. Фото: Freepik

Когда прекращать полив

Обычно поливы завершают примерно за 2 недели до сбора урожая. Это позволяет кочанам уплотниться и дольше сохранять свежесть.

Защита от вредителей осенью

Чтобы капуста не пострадала от насекомых в сентябре, можно использовать простое народное средство:

  • 3 стручка острого перца залить 1 л воды;
  • настоять 24 часа;
  • развести в 10 л воды и опрыскать кочаны.
  • Такой настой эффективно отпугивает вредителей и является безопасным для растения.











Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
