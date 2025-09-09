Как правильно ухаживать за капустой в сентябре - стоит ли поливать

Кочаны капусты на огороде. Фото: Pinterest

Сентябрь — время активного созревания капусты. От правильного ухода зависит, будут ли кочаны крупными и плотными. Поливать или останавливать полив осенью следует с учетом нескольких важных факторов.

Новини.LIVE делится советами, которые помогут избежать ошибок и собрать щедрый урожай.

Реклама

Читайте также:

Почему важно контролировать влагу

Белокочанная капуста нуждается в достаточном количестве воды, однако избыток вредит не меньше, чем недостаток.

При дефиците влаги растение начинает сбрасывать нижние листья.

Чрезмерная влага делает головки рыхлыми и может привести к трещинам.

Огородник проверяет урожай капусты. Фото: Freepik

Как поливать капусту в сентябре

Все зависит от погодных условий:

в сухую ясную погоду — поливать раз в 3 дня;

норма — около 2 ведер воды на 1 м²;

вода должна быть теплой — не холоднее +21 °C.

Поливать капусту лучше утром или вечером, чтобы избежать быстрого испарения влаги. Если головки остаются рыхлыми — полив продолжают, а когда они уже плотные — останавливают, чтобы не допустить трещин.

после полива стоит слегка разрыхлить почву, чтобы корни получали кислород;

слой мульчи (трава, солома, листья) поможет сохранить влагу дольше;

если листья днем начинают вянуть — это сигнал, что капусте не хватает воды.

Огородник поливает грядки капусты. Фото: Freepik

Когда прекращать полив

Обычно поливы завершают примерно за 2 недели до сбора урожая. Это позволяет кочанам уплотниться и дольше сохранять свежесть.

Защита от вредителей осенью

Чтобы капуста не пострадала от насекомых в сентябре, можно использовать простое народное средство:

3 стручка острого перца залить 1 л воды;

настоять 24 часа;

развести в 10 л воды и опрыскать кочаны.

Такой настой эффективно отпугивает вредителей и является безопасным для растения.

Мы объясняли то, как узнать, что тыква созрела и пролежит до весны.

Ранее рассказывали о том, что посадить на даче в сентябре.

В предыдущих материалах мы делились о том, как ускорить созревание помидоров.

Интересно будет узнать о том, когда сажать озимый чеснок в 2025 году.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, как защитить огурцы от вредителей.