Как правильно ухаживать за капустой в сентябре - стоит ли поливать

Как поливать капусту в сентябре, чтобы не испортить урожай
Сентябрь — время активного созревания капусты. От правильного ухода зависит, будут ли кочаны крупными и плотными. Поливать или останавливать полив осенью следует с учетом нескольких важных факторов.
Почему важно контролировать влагу
Белокочанная капуста нуждается в достаточном количестве воды, однако избыток вредит не меньше, чем недостаток.
- При дефиците влаги растение начинает сбрасывать нижние листья.
- Чрезмерная влага делает головки рыхлыми и может привести к трещинам.
Как поливать капусту в сентябре
Все зависит от погодных условий:
- в сухую ясную погоду — поливать раз в 3 дня;
- норма — около 2 ведер воды на 1 м²;
- вода должна быть теплой — не холоднее +21 °C.
Поливать капусту лучше утром или вечером, чтобы избежать быстрого испарения влаги. Если головки остаются рыхлыми — полив продолжают, а когда они уже плотные — останавливают, чтобы не допустить трещин.
- после полива стоит слегка разрыхлить почву, чтобы корни получали кислород;
- слой мульчи (трава, солома, листья) поможет сохранить влагу дольше;
- если листья днем начинают вянуть — это сигнал, что капусте не хватает воды.
Когда прекращать полив
Обычно поливы завершают примерно за 2 недели до сбора урожая. Это позволяет кочанам уплотниться и дольше сохранять свежесть.
Защита от вредителей осенью
Чтобы капуста не пострадала от насекомых в сентябре, можно использовать простое народное средство:
- 3 стручка острого перца залить 1 л воды;
- настоять 24 часа;
- развести в 10 л воды и опрыскать кочаны.
- Такой настой эффективно отпугивает вредителей и является безопасным для растения.
