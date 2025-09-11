У яких знаків Зодіаку ніколи не ростуть рослини - гороскоп астрологів

Дівчина доглядає за кімнатними квітами. Фото: Freepik

Деяким знакам Зодіаку складно подружитися з рослинами. Овни, Леви та Стрільці найчастіше гублять навіть найвитриваліші квіти, незалежно від зусиль і догляду.

Новини.LIVE пояснює, чому саме ці знаки рідко стають успішними садівниками та яка альтернатива їм більше підходить.

Чому не всі можуть стати садівниками

Одні люди вирощують вдома цілі джунглі, інші — не здатні втримати при житті навіть кактус. Зірки підказують: причина може ховатися у темпераменті та рисах характеру, притаманних різним знакам Зодіаку.

Овен

Овни діють рішуче, але в догляді за рослинами це шкодить. Вони часто:

пересушують квіти, яким потрібна волога;

заливають ті, що люблять сухий ґрунт.

У результаті навіть прості вазони швидко гинуть, і Овни визнають: садівництво — не їхня сильна сторона. Краще обирати рослини з чітким графіком поливу — наприклад, сукуленти чи кактуси.

Красивий кактус на підвіконні. Фото: Pinterest

Лев

Леви енергійні та харизматичні, проте для квітів ця енергія стає руйнівною. Кажуть, що вони можуть засушити навіть перекотиполе. Особливо небезпечний момент — полив: замість живильної вологи вода стає для рослин справжньою отрутою. Оптимальний варіант для Левів — декоративні сухоцвіти або стильні штучні композиції, які не вимагають догляду.

Дівчина складає букет із сухоцвітів. Фото: Freepik

Стрілець

Стрільці обожнюють купувати нові рослини, але ті вперто не ростуть. Тому господарі швидко втрачають інтерес: засохлі квіти викидають, інші — віддають друзям. У підсумку їхні оселі прикрашають лише букети, подаровані близькими. Щоб уникнути розчарувань, Стрільцям краще обирати вже укорінені квіти у горщиках або зупинитися на зрізаних букетах.

Квіти на підвіконні. Фото: Pinterest

Овнам, Левам і Стрільцям складно виростити зелений куточок вдома. Їм більше підійдуть сухоцвіти, декоративні композиції чи зрізані букети, які не потребують щоденного догляду. А от інші знаки можуть сміливо облаштовувати справжні зелені оази у своїх оселях.

