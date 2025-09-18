Как заморозить помидоры на зиму, чтобы сохранить вкус - советы

Сочные спелые помидоры, только что собранные с грядки. Фото: Pinterest

Замороженные помидоры позволяют наслаждаться вкусом лета даже в холодное время. Правильная подготовка поможет сохранить их свежесть, аромат и пользу до самой весны.

Новини.LIVE делится советами, которые помогут сохранить вкус и аромат спелых томатов до следующего урожая.

Реклама

Читайте также:

Почему стоит замораживать томаты

Замораживание — один из самых простых способов сохранить овощи на долгое время. Помидоры после правильной обработки не теряют витаминов и аромата. Это еще и выгодно: зимой цены на свежие овощи значительно возрастают, а домашние заготовки позволяют экономить.

Руки, держащие горсть свежих красных помидоров. Фото: Freepik

Подготовка к замораживанию

Выбирайте спелые, но не переспелые томаты.

Лучше брать мясистые сорта — они сохраняют форму и вкус.

Перед заморозкой овощи нужно вымыть и тщательно высушить.

Используйте герметичные пакеты небольшого размера — так легче делить порции и избежать повторного размораживания.

Способы замораживания помидоров

Целые и половинки

Сделайте надрезы на нижней части томата.

Обдайте овощи кипятком на 30-40 секунд и снимите кожуру.

Заморозьте сначала на доске, а затем сложите в пакеты.

Для половинок вырежьте плодоножку, разрежьте пополам и заморозьте по тому же принципу.

Кольцами и полукольцами

Нарежьте высушенные томаты, разложите их на дощечке и положите в морозильник. Когда овощи замерзнут, переложите в пакеты для длительного хранения.

В виде пюре

Помидоры разрежьте, удалите плодоножки и перебейте блендером.

Разлейте пюре в формы или небольшие пакеты.

Замороженное порционное пюре легко использовать для соусов и первых блюд.

Замороженные нарезанные помидоры в пакете на кухонной доске. Фото: iStockphoto

Правильно замороженные помидоры сохраняют вкус лета, витамины и аромат даже в морозные месяцы. Выберите способ — целые, кусочками или пюре — и зимой будете иметь свежие овощи для любого блюда.

Мы уже рассказывали о том, как сохранить груши сочными и целыми до следующего лета.

Ранее объясняли то, как вернуть красоту спатифиллуму за сутки.

Интересно будет также узнать о том, что посадить возле клубники, чтобы урожай вырос вдвое.

Мы писали о том, как обрезать персик осенью.

Подробнее мы рассказывали о том, как заставить цвести рождественник.