Как заморозить помидоры на зиму, чтобы сохранить вкус - советы

Помидоры на зиму — простые способы замораживания без потери вкуса
Замороженные помидоры позволяют наслаждаться вкусом лета даже в холодное время. Правильная подготовка поможет сохранить их свежесть, аромат и пользу до самой весны.
Почему стоит замораживать томаты
Замораживание — один из самых простых способов сохранить овощи на долгое время. Помидоры после правильной обработки не теряют витаминов и аромата. Это еще и выгодно: зимой цены на свежие овощи значительно возрастают, а домашние заготовки позволяют экономить.
Подготовка к замораживанию
- Выбирайте спелые, но не переспелые томаты.
- Лучше брать мясистые сорта — они сохраняют форму и вкус.
- Перед заморозкой овощи нужно вымыть и тщательно высушить.
- Используйте герметичные пакеты небольшого размера — так легче делить порции и избежать повторного размораживания.
Способы замораживания помидоров
Целые и половинки
- Сделайте надрезы на нижней части томата.
- Обдайте овощи кипятком на 30-40 секунд и снимите кожуру.
- Заморозьте сначала на доске, а затем сложите в пакеты.
- Для половинок вырежьте плодоножку, разрежьте пополам и заморозьте по тому же принципу.
Кольцами и полукольцами
Нарежьте высушенные томаты, разложите их на дощечке и положите в морозильник. Когда овощи замерзнут, переложите в пакеты для длительного хранения.
В виде пюре
- Помидоры разрежьте, удалите плодоножки и перебейте блендером.
- Разлейте пюре в формы или небольшие пакеты.
- Замороженное порционное пюре легко использовать для соусов и первых блюд.
Правильно замороженные помидоры сохраняют вкус лета, витамины и аромат даже в морозные месяцы. Выберите способ — целые, кусочками или пюре — и зимой будете иметь свежие овощи для любого блюда.
