Главная Дом и огород Помидоры на зиму — простые способы замораживания без потери вкуса

Помидоры на зиму — простые способы замораживания без потери вкуса

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 22:31
Как заморозить помидоры на зиму, чтобы сохранить вкус - советы
Сочные спелые помидоры, только что собранные с грядки. Фото: Pinterest

Замороженные помидоры позволяют наслаждаться вкусом лета даже в холодное время. Правильная подготовка поможет сохранить их свежесть, аромат и пользу до самой весны.

Новини.LIVE делится советами, которые помогут сохранить вкус и аромат спелых томатов до следующего урожая.

Читайте также:

Почему стоит замораживать томаты

Замораживание — один из самых простых способов сохранить овощи на долгое время. Помидоры после правильной обработки не теряют витаминов и аромата. Это еще и выгодно: зимой цены на свежие овощи значительно возрастают, а домашние заготовки позволяют экономить.

Руки, що тримають жменю свіжих червоних помідорів.
Руки, держащие горсть свежих красных помидоров. Фото: Freepik

Подготовка к замораживанию

  • Выбирайте спелые, но не переспелые томаты.
  • Лучше брать мясистые сорта — они сохраняют форму и вкус.
  • Перед заморозкой овощи нужно вымыть и тщательно высушить.
  • Используйте герметичные пакеты небольшого размера — так легче делить порции и избежать повторного размораживания.

Способы замораживания помидоров

Целые и половинки

  • Сделайте надрезы на нижней части томата.
  • Обдайте овощи кипятком на 30-40 секунд и снимите кожуру.
  • Заморозьте сначала на доске, а затем сложите в пакеты.
  • Для половинок вырежьте плодоножку, разрежьте пополам и заморозьте по тому же принципу.

Кольцами и полукольцами

Нарежьте высушенные томаты, разложите их на дощечке и положите в морозильник. Когда овощи замерзнут, переложите в пакеты для длительного хранения.

В виде пюре

  • Помидоры разрежьте, удалите плодоножки и перебейте блендером.
  • Разлейте пюре в формы или небольшие пакеты.
  • Замороженное порционное пюре легко использовать для соусов и первых блюд.
Заморожені нарізані помідори в пакеті на кухонній дошці.
Замороженные нарезанные помидоры в пакете на кухонной доске. Фото: iStockphoto

Правильно замороженные помидоры сохраняют вкус лета, витамины и аромат даже в морозные месяцы. Выберите способ — целые, кусочками или пюре — и зимой будете иметь свежие овощи для любого блюда.

урожай огород помидоры помидоры на зиму заморозки
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
