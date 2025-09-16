Видео
США одобрили помощь Украине по новому финансовому соглашению
Главная Дом и огород Как обрезать персик осенью — простые шаги для обильного урожая

Как обрезать персик осенью — простые шаги для обильного урожая

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 21:30
Обрезка персикового дерева осенью - сроки, инструменты и пошаговая инструкция
Женщина срывает персики с дерева. Фото: Medium

Осенняя обрезка персика помогает дереву накопить силы и обеспечить хорошее плодоношение в следующем году. Важно знать, когда именно проводить работы и какие ветви срезать. Это простой процесс, но правильный подход гарантирует здоровье дерева и качественный урожай.

Новини.LIVE делится простыми советами для садоводов, которые помогут правильно ухаживать за персиковым деревом.

Почему осенью важна обрезка персика

Персиковое дерево быстро растет и формирует большое количество побегов. Без регулярной обрезки крона загущается, плоды мельчают, а само дерево становится уязвимым к болезням. Осенние работы позволяют подготовить растение к зиме и заложить основу для будущего урожая.

Гарний врожай персиків у ящику.
Хороший урожай персиков в ящике. Фото: Medium

Когда обрезать персик осенью

Лучший период для обрезки — с сентября до середины октября. Главное условие — работы проводят после сбора урожая в сухую солнечную погоду. Это минимизирует риск заражения и помогает дереву быстрее восстановиться.

Инструменты для работы

Для обрезки понадобятся:

  • секатор или садовые ножницы;
  • садовый нож;
  • пила для толстых веток.

Перед использованием инструменты нужно хорошо наточить и продезинфицировать. Для этого подойдет спирт, марганцовка или раствор медного купороса.

Пошаговая схема обрезки персика

  1. Удалите верхние ветви у основания ствола.
  2. Укоротите боковые побеги до верхушки.
  3. Срежьте ветки, растущие внутрь или вертикально вверх.
  4. Уберите ветки, которые загущают крону.
  5. Удалите сухие, поврежденные и больные части.
Садівник обрізає плодове дерево.
Садовник обрезает плодовое дерево. Фото: Shutterstock

Как обработать срезы после обрезки

После обрезки все места срезов следует замазать садовым варом или масляной краской. Дополнительно перед этим можно обработать ветки раствором медного купороса, оставив его на несколько минут.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
