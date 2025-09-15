Видео
Главная Дом и огород Когда белить деревья осенью — три лучших дня, чтобы защитить сад

Когда белить деревья осенью — три лучших дня, чтобы защитить сад

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 21:30
Почему нужно белить деревья осенью - благоприятные дни и простой рецепт смеси
Садовник проводит осеннюю побелку дерева. Фото: Pinterest

Побелка осенью — обязательная процедура для сада. В три дня сентября она будет особенно эффективной, ведь защитит деревья от вредителей и трещин коры.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно браться за работу и какой состав лучше использовать, чтобы результат был надежным и долговечным.

Читайте также:

Почему побелка деревьев осенью — это не только красота

Большинство садоводов привыкли считать побелку элементом ухода ради красивого вида сада. Но на самом деле процедура имеет практическое значение.

  • Защита от мороза. Кора деревьев страдает от резких перепадов температуры: днем солнце прогревает ее, а ночью она резко охлаждается. Побелка помогает избежать трещин.
  • Борьба с вредителями. В коре зимуют личинки и яйца насекомых. Известь уничтожает их, уменьшая риск заражения.
Пошкоджена кора дерева.
Поврежденная кора дерева. Фото: Decorexpro

Когда белить деревья осенью

Специалисты советуют ориентироваться на погоду и фазу Луны.

  • Оптимальный период: конец октября — начало ноября, когда листья уже опали, кора сухая, но сильных морозов еще нет.
  • Дополнительные дни: в 2025 году благоприятными считаются 14-16 сентября, ведь Луна находится в фазе убывания.
Процесс побелки дерева
Фото: Freepik

Проверенный рецепт побелки

Чтобы раствор был эффективным и долго держался, используйте простой состав:

  • 2 кг гашеной извести;
  • 500 г медного купороса;
  • 100 г казеинового клея;
  • 10 л воды.

Этот вариант доступен и надежен — именно его рекомендуют опытные садоводы.

Вапно для побілки дерев.
Известь для побелки деревьев. Фото: Kaipkada

Подготовка сада к зиме невозможна без побелки. Это простой, но действенный способ уберечь деревья от морозов и вредителей. Если выбрать благоприятные даты и проверенный раствор, результат будет ощутимым уже весной — деревья быстро пойдут в рост и дадут крепкие побеги.

Елена Дуброва
