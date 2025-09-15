Почему нужно белить деревья осенью - благоприятные дни и простой рецепт смеси

Когда белить деревья осенью — три лучших дня, чтобы защитить сад
Побелка осенью — обязательная процедура для сада. В три дня сентября она будет особенно эффективной, ведь защитит деревья от вредителей и трещин коры.
Новини.LIVE рассказывает, когда именно браться за работу и какой состав лучше использовать, чтобы результат был надежным и долговечным.
Почему побелка деревьев осенью — это не только красота
Большинство садоводов привыкли считать побелку элементом ухода ради красивого вида сада. Но на самом деле процедура имеет практическое значение.
- Защита от мороза. Кора деревьев страдает от резких перепадов температуры: днем солнце прогревает ее, а ночью она резко охлаждается. Побелка помогает избежать трещин.
- Борьба с вредителями. В коре зимуют личинки и яйца насекомых. Известь уничтожает их, уменьшая риск заражения.
Когда белить деревья осенью
Специалисты советуют ориентироваться на погоду и фазу Луны.
- Оптимальный период: конец октября — начало ноября, когда листья уже опали, кора сухая, но сильных морозов еще нет.
- Дополнительные дни: в 2025 году благоприятными считаются 14-16 сентября, ведь Луна находится в фазе убывания.
Проверенный рецепт побелки
Чтобы раствор был эффективным и долго держался, используйте простой состав:
- 2 кг гашеной извести;
- 500 г медного купороса;
- 100 г казеинового клея;
- 10 л воды.
Этот вариант доступен и надежен — именно его рекомендуют опытные садоводы.
Подготовка сада к зиме невозможна без побелки. Это простой, но действенный способ уберечь деревья от морозов и вредителей. Если выбрать благоприятные даты и проверенный раствор, результат будет ощутимым уже весной — деревья быстро пойдут в рост и дадут крепкие побеги.
