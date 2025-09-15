Почему нужно белить деревья осенью - благоприятные дни и простой рецепт смеси

Садовник проводит осеннюю побелку дерева. Фото: Pinterest

Побелка осенью — обязательная процедура для сада. В три дня сентября она будет особенно эффективной, ведь защитит деревья от вредителей и трещин коры.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно браться за работу и какой состав лучше использовать, чтобы результат был надежным и долговечным.

Почему побелка деревьев осенью — это не только красота

Большинство садоводов привыкли считать побелку элементом ухода ради красивого вида сада. Но на самом деле процедура имеет практическое значение.

Защита от мороза. Кора деревьев страдает от резких перепадов температуры: днем солнце прогревает ее, а ночью она резко охлаждается. Побелка помогает избежать трещин.

Борьба с вредителями. В коре зимуют личинки и яйца насекомых. Известь уничтожает их, уменьшая риск заражения.

Поврежденная кора дерева. Фото: Decorexpro

Когда белить деревья осенью

Специалисты советуют ориентироваться на погоду и фазу Луны.

Оптимальный период: конец октября — начало ноября, когда листья уже опали, кора сухая, но сильных морозов еще нет.

Дополнительные дни: в 2025 году благоприятными считаются 14-16 сентября, ведь Луна находится в фазе убывания.

Фото: Freepik

Проверенный рецепт побелки

Чтобы раствор был эффективным и долго держался, используйте простой состав:

2 кг гашеной извести;

500 г медного купороса;

100 г казеинового клея;

10 л воды.

Этот вариант доступен и надежен — именно его рекомендуют опытные садоводы.

Известь для побелки деревьев. Фото: Kaipkada

Подготовка сада к зиме невозможна без побелки. Это простой, но действенный способ уберечь деревья от морозов и вредителей. Если выбрать благоприятные даты и проверенный раствор, результат будет ощутимым уже весной — деревья быстро пойдут в рост и дадут крепкие побеги.

