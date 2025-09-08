Подкормка яблони и вишни осенью – лучшие удобрения и советы дачникам

Чем подкормить яблоню и вишню осенью — советы садоводам
Осенью плодовые деревья нуждаются в дополнительном питании, чтобы пережить зиму и подготовиться к обильному урожаю. Удобрения для яблони и вишни помогут укрепить корни и повысить устойчивость к морозам.
Почему осенью важно подкармливать деревья
После сбора урожая яблони и вишни истощены и нуждаются в дополнительных питательных веществах. Осенняя подкормка помогает:
- укрепить корневую систему;
- повысить морозостойкость;
- обеспечить лучший урожай в следующем сезоне.
Подкормку желательно делать после листопада, когда дерево уже вошло в фазу покоя. Именно тогда оно лучше усваивает минералы, закладывая основу для следующего цикла.
Важно: осенью не используют азотные удобрения, ведь они стимулируют рост побегов, которые не успеют вызреть до морозов.
Чем подкормить яблоню
Вносить удобрения нужно за 2-3 недели до похолодания — в большинстве регионов Украины до середины октября, в южных областях — до начала ноября.
Варианты подкормки яблони:
- Сульфат калия и суперфосфат — по 40 г на 10 л воды (на одно дерево).
- Монофосфат калия — 10 г на 10 л воды.
- Древесная зола — 100 г на 10 л воды.
Такие смеси насыщают почву калием и фосфором, нужными для зимовки
Чем подкормить вишню
Для вишни применяют те же фосфорно-калийные комплексы, главное — успеть внести их до первых заморозков.
Рецепт подкормки для вишни:
- 40 г сульфата калия;
- 60 г суперфосфата; 60 г суперфосфата;
- 10 л воды (на одно дерево).
Раствор равномерно выливают в приствольный круг.
Советы от садоводов
- Вносите подкормки во влажную почву, чтобы корни лучше усвоили питательные вещества.
- После подкормки обязательно замульчируйте приствольный круг соломой или торфом.
- Придерживайтесь дозировок — избыток минералов может навредить не меньше, чем их недостаток.
