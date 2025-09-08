Подкормка яблони и вишни осенью – лучшие удобрения и советы дачникам

Человек поливает дерево. Фото: Gardening Know How

Осенью плодовые деревья нуждаются в дополнительном питании, чтобы пережить зиму и подготовиться к обильному урожаю. Удобрения для яблони и вишни помогут укрепить корни и повысить устойчивость к морозам.

Новини.LIVE делится советами садоводов, какие подкормки помогут сохранить здоровье деревьев и подготовить их к холодам.

Почему осенью важно подкармливать деревья

После сбора урожая яблони и вишни истощены и нуждаются в дополнительных питательных веществах. Осенняя подкормка помогает:

укрепить корневую систему;

повысить морозостойкость;

обеспечить лучший урожай в следующем сезоне.

Садовод подкармливает плодовое дерево. Фото: Pinterest

Подкормку желательно делать после листопада, когда дерево уже вошло в фазу покоя. Именно тогда оно лучше усваивает минералы, закладывая основу для следующего цикла.

Важно: осенью не используют азотные удобрения, ведь они стимулируют рост побегов, которые не успеют вызреть до морозов.

Чем подкормить яблоню

Вносить удобрения нужно за 2-3 недели до похолодания — в большинстве регионов Украины до середины октября, в южных областях — до начала ноября.

Варианты подкормки яблони:

Сульфат калия и суперфосфат — по 40 г на 10 л воды (на одно дерево).

Монофосфат калия — 10 г на 10 л воды.

Древесная зола — 100 г на 10 л воды.

Яблони в саду. Фото: Pinterest

Такие смеси насыщают почву калием и фосфором, нужными для зимовки

Чем подкормить вишню

Для вишни применяют те же фосфорно-калийные комплексы, главное — успеть внести их до первых заморозков.

Рецепт подкормки для вишни:

40 г сульфата калия;

60 г суперфосфата; 60 г суперфосфата;

10 л воды (на одно дерево).

Урожай вишни на дереве. Фото: Pixabay

Раствор равномерно выливают в приствольный круг.

Советы от садоводов

Вносите подкормки во влажную почву, чтобы корни лучше усвоили питательные вещества.

После подкормки обязательно замульчируйте приствольный круг соломой или торфом.

Придерживайтесь дозировок — избыток минералов может навредить не меньше, чем их недостаток.

