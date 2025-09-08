Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Чем подкормить яблоню и вишню осенью — советы садоводам

Чем подкормить яблоню и вишню осенью — советы садоводам

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 21:21
Подкормка яблони и вишни осенью – лучшие удобрения и советы дачникам
Человек поливает дерево. Фото: Gardening Know How

Осенью плодовые деревья нуждаются в дополнительном питании, чтобы пережить зиму и подготовиться к обильному урожаю. Удобрения для яблони и вишни помогут укрепить корни и повысить устойчивость к морозам.

Новини.LIVE делится советами садоводов, какие подкормки помогут сохранить здоровье деревьев и подготовить их к холодам.

Реклама
Читайте также:

Почему осенью важно подкармливать деревья

После сбора урожая яблони и вишни истощены и нуждаются в дополнительных питательных веществах. Осенняя подкормка помогает:

  • укрепить корневую систему;
  • повысить морозостойкость; 
  • обеспечить лучший урожай в следующем сезоне.
Садівник підживлює плодове дерево.
Садовод подкармливает плодовое дерево. Фото: Pinterest

Подкормку желательно делать после листопада, когда дерево уже вошло в фазу покоя. Именно тогда оно лучше усваивает минералы, закладывая основу для следующего цикла.

Важно: осенью не используют азотные удобрения, ведь они стимулируют рост побегов, которые не успеют вызреть до морозов.

Чем подкормить яблоню

Вносить удобрения нужно за 2-3 недели до похолодания — в большинстве регионов Украины до середины октября, в южных областях — до начала ноября.

Варианты подкормки яблони:

  • Сульфат калия и суперфосфат — по 40 г на 10 л воды (на одно дерево).
  • Монофосфат калия — 10 г на 10 л воды.
  • Древесная зола — 100 г на 10 л воды.
Яблуні в саду.
Яблони в саду. Фото: Pinterest

Такие смеси насыщают почву калием и фосфором, нужными для зимовки

Чем подкормить вишню

Для вишни применяют те же фосфорно-калийные комплексы, главное — успеть внести их до первых заморозков.

Рецепт подкормки для вишни:

  • 40 г сульфата калия;
  • 60 г суперфосфата; 60 г суперфосфата;
  • 10 л воды (на одно дерево).
Врожай вишні на дереві.
Урожай вишни на дереве. Фото: Pixabay

Раствор равномерно выливают в приствольный круг.

Советы от садоводов

  • Вносите подкормки во влажную почву, чтобы корни лучше усвоили питательные вещества.
  • После подкормки обязательно замульчируйте приствольный круг соломой или торфом.
  • Придерживайтесь дозировок — избыток минералов может навредить не меньше, чем их недостаток.

Мы уже рассказывали о том, как обрезать яблоню осенью.

Также ранее объясняли о том, как собирать и хранить грецкие орехи.

Подробнее мы рассказывали о том, что посадить рядом с грушей.

Ранее сообщалось о том, как правильно обработать сад медным купоросом осенью.

Интересно будет также узнать о том, почему нельзя сажать елку возле дома.

урожай деревья растения сад вишня яблоня
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации