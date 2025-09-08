Підживлення яблуні та вишні восени - найкращі добрива і поради дачникам

Людина поливає дерево. Фото: Gardening Know How

Восени плодові дерева потребують додаткового живлення, аби пережити зиму та підготуватися до рясного врожаю. Добрива для яблуні та вишні допоможуть зміцнити корені й підвищити стійкість до морозів.

Новини.LIVE ділиться порадами садівників, які підживки допоможуть зберегти здоров’я дерев і підготувати їх до холодів.

Реклама

Читайте також:

Чому восени важливо підживлювати дерева

Після збору врожаю яблуні та вишні виснажені й потребують додаткових поживних речовин. Осіння підгодівля допомагає:

зміцнити кореневу систему;

підвищити морозостійкість;

забезпечити кращий урожай наступного сезону.

Садівник підживлює плодове дерево. Фото: Pinterest

Підживлення бажано робити після листопаду, коли дерево вже увійшло у фазу спокою. Саме тоді воно найкраще засвоює мінерали, закладаючи основу для наступного циклу.

Важливо: восени не використовують азотні добрива, адже вони стимулюють ріст пагонів, які не встигнуть визріти до морозів.

Чим підживити яблуню

Вносити добрива потрібно за 2-3 тижні до похолодання — у більшості регіонів України до середини жовтня, у південних областях — до початку листопада.

Варіанти підживлення яблуні:

Сульфат калію та суперфосфат — по 40 г на 10 л води (на одне дерево).

Монофосфат калію — 10 г на 10 л води.

Деревний попіл — 100 г на 10 л води.

Яблуні в саду. Фото: Pinterest

Такі суміші насичують ґрунт калієм і фосфором, потрібними для зимівлі

Чим підживити вишню

Для вишні застосовують ті ж фосфорно-калійні комплекси, головне — встигнути внести їх до перших заморозків.

Рецепт підгодівлі для вишні:

40 г сульфату калію;

60 г суперфосфату;

10 л води (на одне дерево).

Врожай вишні на дереві. Фото: Pixabay

Розчин рівномірно виливають у пристовбурне коло.

Поради від садівників

Вносіть підживлення у вологий ґрунт, аби корені краще засвоїли поживні речовини.

Після підживлення обов’язково замульчуйте пристовбурне коло соломою чи торфом.

Дотримуйтеся дозувань — надлишок мінералів може зашкодити не менше, ніж їх нестача.

Ми вже розповідали про те, як обрізати яблуню восени.

Також раніше пояснювали про те, як збирати та зберігати волоські горіхи.

Детальніше ми розповідали про те, що посадити поруч із грушею.

Раніше повідомлялося про те, як правильно обробити сад мідним купоросом восени.

Цікаво буде також дізнатися про те, чому не можна садити ялинку біля будинку.