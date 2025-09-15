Чому потрібно білити дерева восени - сприятливі дні та простий рецепт суміші

Садівник проводить осінню побілку дерева. Фото: Pinterest

Побілка восени — обов’язкова процедура для саду. У три дні вересня вона буде особливо ефективною, адже захистить дерева від шкідників та тріщин кори.

Новини.LIVE розповідає, коли саме братися за роботу та який склад краще використовувати, щоб результат був надійним і довговічним.

Чому побілка дерев восени — це не лише краса

Більшість садівників звикли вважати побілку елементом догляду заради гарного вигляду саду. Та насправді процедура має практичне значення.

Захист від морозу. Кора дерев страждає від різких перепадів температури: вдень сонце прогріває її, а вночі вона різко охолоджується. Побілка допомагає уникнути тріщин.

Боротьба зі шкідниками. У корі зимують личинки та яйця комах. Вапно знищує їх, зменшуючи ризик зараження.

Пошкоджена кора дерева. Фото: Decorexpro

Коли білити дерева восени

Фахівці радять орієнтуватися на погоду та фазу Місяця.

Оптимальний період: кінець жовтня — початок листопада, коли листя вже опало, кора суха, але сильних морозів ще немає.

Додаткові дні: у 2025 році сприятливими вважаються 14-16 вересня, адже Місяць перебуває у фазі спаду.

Фото: Freepik

Перевірений рецепт побілки

Щоб розчин був ефективним і довго тримався, використовуйте простий склад:

2 кг гашеного вапна;

500 г мідного купоросу;

100 г казеїнового клею;

10 л води.

Цей варіант доступний та надійний — саме його рекомендують досвідчені садівники.

Вапно для побілки дерев. Фото: Kaipkada

Підготовка саду до зими неможлива без побілки. Це простий, але дієвий спосіб уберегти дерева від морозів і шкідників. Якщо обрати сприятливі дати та перевірений розчин, результат буде відчутним уже навесні — дерева швидко підуть у ріст і дадуть міцні пагони.

