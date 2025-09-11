Відео
Як правильно обрізати грушу восени — поради для багатого врожаю

Як правильно обрізати грушу восени — поради для багатого врожаю

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 21:30
Обрізка груш восени - прості правила для рясного врожаю
Людина підрізає фруктові дерева в саду. Фото: Freepik

Восени садівники проводять обрізку грушевих дерев, щоб підготувати їх до зими та підвищити врожайність. Це допомагає дереву залишатися здоровим і щороку приносити більше плодів.

Новини.LIVE діляться простими й перевіреними порадами.

Читайте також:

Чому обрізка груші восени важлива

Правильна обрізка — це основа майбутнього врожаю. Вона допомагає дереву сформувати міцну крону, отримувати достатньо світла та повітря, легше переносити зиму й менше хворіти.

Груша
Груша росте у саду. Фото: Freepik

Коли краще обрізати

Оптимальний час для осінньої обрізки — вересень і початок жовтня. У цей період дерево вже завершує вегетацію, листя жовтіє та осипається, а температура ще не опускається нижче нуля.

Що потрібно підготувати

Перед роботою інструменти слід очистити та нагострити:

  • Секатор — для тонких гілок.
  • Садова пилка — для товстих пагонів.
  • Садовий вар або спецзасіб — для обробки зрізів і захисту від інфекцій.
Садівник обрізає дерево секатором.
Садівник обрізає дерево секатором. Фото: Business Insider

Обрізка по роках

Перший рік:

  • Формуйте основу дерева.
  • Видаляйте вертикальні пагони-лідери.
  • Бічні гілки обрізайте до першої бруньки.
  • Прибирайте хворі та сухі гілки.

Другий рік:

  • Верхівку обрізайте на 20-25 см.
  • Бічні гілки — на 6-8 см.
  • Без жалю видаляйте вертикальні пагони, що затінюють нижні гілки.

Третій рік і далі:

  • Підтримуйте форму крони.
  • Вкорочуйте верхівку та зайві бічні гілки.
  • Видаляйте викривлені та сухі пагони.

Догляд після обрізки

Після процедури розпушіть і полийте землю біля стовбура. Додайте органічні добрива — це допоможе дереву швидше відновитися.

Людина підживлює дерево.
Людина підживлює дерево. Фото: Epic Gardening

Правильна обрізка — це не лише естетика. Це турбота про здоров’я дерева й запорука солодких груш, які наступного літа точно порадують вас рясним урожаєм.

Ми вже розповідали про те, чим підживити малину після обрізки.

Раніше пояснювали те, як поливати капусту у вересні, щоб не зіпсувати врожай.

Цікаво буде також дізнатися про те, як захистити грушу від іржі.

Ми писали про те, які дерева та кущі не можна садити восени.

Детальніше ми розповідали про те, як садити малину восени, щоб вона добре прижилася.

поради город сад груша обрізання дерево
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
