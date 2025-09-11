Обрізка груш восени - прості правила для рясного врожаю

Людина підрізає фруктові дерева в саду. Фото: Freepik

Восени садівники проводять обрізку грушевих дерев, щоб підготувати їх до зими та підвищити врожайність. Це допомагає дереву залишатися здоровим і щороку приносити більше плодів.

Чому обрізка груші восени важлива

Правильна обрізка — це основа майбутнього врожаю. Вона допомагає дереву сформувати міцну крону, отримувати достатньо світла та повітря, легше переносити зиму й менше хворіти.

Груша росте у саду. Фото: Freepik

Коли краще обрізати

Оптимальний час для осінньої обрізки — вересень і початок жовтня. У цей період дерево вже завершує вегетацію, листя жовтіє та осипається, а температура ще не опускається нижче нуля.

Що потрібно підготувати

Перед роботою інструменти слід очистити та нагострити:

Секатор — для тонких гілок.

Садова пилка — для товстих пагонів.

Садовий вар або спецзасіб — для обробки зрізів і захисту від інфекцій.

Садівник обрізає дерево секатором. Фото: Business Insider

Обрізка по роках

Перший рік:

Формуйте основу дерева.

Видаляйте вертикальні пагони-лідери.

Бічні гілки обрізайте до першої бруньки.

Прибирайте хворі та сухі гілки.

Другий рік:

Верхівку обрізайте на 20-25 см.

Бічні гілки — на 6-8 см.

Без жалю видаляйте вертикальні пагони, що затінюють нижні гілки.

Третій рік і далі:

Підтримуйте форму крони.

Вкорочуйте верхівку та зайві бічні гілки.

Видаляйте викривлені та сухі пагони.

Догляд після обрізки

Після процедури розпушіть і полийте землю біля стовбура. Додайте органічні добрива — це допоможе дереву швидше відновитися.

Людина підживлює дерево. Фото: Epic Gardening

Правильна обрізка — це не лише естетика. Це турбота про здоров’я дерева й запорука солодких груш, які наступного літа точно порадують вас рясним урожаєм.

