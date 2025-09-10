Відео
Чим підживити малину після обрізки — секрет осіннього догляду

Чим підживити малину після обрізки — секрет осіннього догляду

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 08:59
Підживлення малини після обрізки в серпні - які добрива треба внести
Малиновий кущ у період плодоношення. Фото: Pixabay

Після серпневої обрізки малина потребує підтримки, аби відновитися й закласти основи майбутнього врожаю. Експерти радять обрати калійні, фосфорні добрива чи попіл.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно підживити кущі та уникнути помилок у догляді.

Читайте також:

Чому малина потребує підживлення восени

Після обрізки кущі зазнають стресу: рослині потрібно відновити сили, наростити міцну кореневу систему та підготувати пагони до зими.
Добрива допомагають:

  • прискорити здерев’яніння пагонів;
  • зміцнити корені;
  • підвищити зимостійкість;
  • закласти квіткові бруньки для наступного сезону.
Внесення добрив під кущі малини.
Внесення добрив під кущі малини. Фото: iStock

Найкращі добрива для серпня

Калійні добрива

Калій посилює імунітет малини та робить її стійкішою до хвороб. У серпні найкраще підходить сульфат калію — він не містить хлору. Досить лише третини від весняної дози.

Фосфорні добрива

Фосфор відповідає за формування квіткових бруньок. Найчастіше застосовують суперфосфат або кісткове борошно. Важливо не перевищувати дозу, аби не перевантажити ґрунт.

Настій деревного попелу

Попіл містить і калій, і фосфор. Для підживлення розчиніть 1 склянку попелу у 20 л води. Такий настій зміцнить кущі, але слід уникати надлишку, адже він підвищує лужність ґрунту.

Коли саме вносити підживлення

Добрива варто внести одразу після обрізки, поки кущ ще активно росте. Найкраще робити це у вечірній час або після дощу, коли ґрунт достатньо вологий. Тоді поживні речовини краще засвоюються і не обпалюють коріння.

Людина збирає врожай малини.
Людина збирає врожай малини. Фото: Zielony Ogrodek

Як правильно вносити добрива

  • сухі суміші розсипайте у пристовбурному колі та злегка загорніть у землю;
  • рідкі розчини вносьте лише по вологому ґрунту;
  • після підживлення бажано замульчувати ґрунт, щоб зберегти вологу й посилити дію добрив.

Правильне підживлення після обрізки гарантує, що малина добре перезимує та порадує багатим урожаєм наступного року. Головне — не перевищувати норми добрив і обирати лише перевірені варіанти.

Ми пояснювали про те, як поливати капусту у вересні, щоб не зіпсувати врожай.

Також розповідали про те, які рослини не варто обрізати у вересні.

Раніше повідомлялося про те, які кущі зроблять сад яскравим восени.

Ми вже розповідали про те, що посадити на дачі у вересні.

Цікаво буде також дізнатися про те, що посіяти на зиму, щоб не росли бур’яни.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
