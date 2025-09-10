Підживлення малини після обрізки в серпні - які добрива треба внести

Малиновий кущ у період плодоношення. Фото: Pixabay

Після серпневої обрізки малина потребує підтримки, аби відновитися й закласти основи майбутнього врожаю. Експерти радять обрати калійні, фосфорні добрива чи попіл.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно підживити кущі та уникнути помилок у догляді.

Чому малина потребує підживлення восени

Після обрізки кущі зазнають стресу: рослині потрібно відновити сили, наростити міцну кореневу систему та підготувати пагони до зими.

Добрива допомагають:

прискорити здерев’яніння пагонів;

зміцнити корені;

підвищити зимостійкість;

закласти квіткові бруньки для наступного сезону.

Внесення добрив під кущі малини. Фото: iStock

Найкращі добрива для серпня

Калійні добрива

Калій посилює імунітет малини та робить її стійкішою до хвороб. У серпні найкраще підходить сульфат калію — він не містить хлору. Досить лише третини від весняної дози.

Фосфорні добрива

Фосфор відповідає за формування квіткових бруньок. Найчастіше застосовують суперфосфат або кісткове борошно. Важливо не перевищувати дозу, аби не перевантажити ґрунт.

Настій деревного попелу

Попіл містить і калій, і фосфор. Для підживлення розчиніть 1 склянку попелу у 20 л води. Такий настій зміцнить кущі, але слід уникати надлишку, адже він підвищує лужність ґрунту.

Коли саме вносити підживлення

Добрива варто внести одразу після обрізки, поки кущ ще активно росте. Найкраще робити це у вечірній час або після дощу, коли ґрунт достатньо вологий. Тоді поживні речовини краще засвоюються і не обпалюють коріння.

Людина збирає врожай малини. Фото: Zielony Ogrodek

Як правильно вносити добрива

сухі суміші розсипайте у пристовбурному колі та злегка загорніть у землю;

рідкі розчини вносьте лише по вологому ґрунту;

після підживлення бажано замульчувати ґрунт, щоб зберегти вологу й посилити дію добрив.

Правильне підживлення після обрізки гарантує, що малина добре перезимує та порадує багатим урожаєм наступного року. Головне — не перевищувати норми добрив і обирати лише перевірені варіанти.

