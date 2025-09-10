Видео
Чем подкормить малину после обрезки — секрет осеннего ухода

Дата публикации 10 сентября 2025 08:59
Подкормка малины после обрезки в августе - какие удобрения надо внести
Малиновый куст в период плодоношения. Фото: Pixabay

После августовской обрезки малина нуждается в поддержке, чтобы восстановиться и заложить основы будущего урожая. Эксперты советуют выбрать калийные, фосфорные удобрения или золу.

Новини.LIVE делится советами, как правильно подкормить кусты и избежать ошибок в уходе.

Читайте также:

Почему малина нуждается в подкормке осенью

После обрезки кусты испытывают стресс: растению нужно восстановить силы, нарастить крепкую корневую систему и подготовить побеги к зиме.
Удобрения помогают:

  • ускорить одревеснение побегов;
  • укрепить корни;
  • повысить зимостойкость;
  • заложить цветочные почки для следующего сезона.
Внесення добрив під кущі малини.
Внесение удобрений под кусты малины. Фото: iStock

Лучшие удобрения для августа

Калийные удобрения

Калий усиливает иммунитет малины и делает ее более устойчивой к болезням. В августе лучше всего подходит сульфат калия — он не содержит хлора. Достаточно лишь трети от весенней дозы.

Фосфорные удобрения

Фосфор отвечает за формирование цветочных почек. Чаще всего применяют суперфосфат или костную муку. Важно не превышать дозу, чтобы не перегрузить почву.

Настой древесной золы

Зола содержит и калий, и фосфор. Для подкормки растворите 1 стакан золы в 20 л воды. Такой настой укрепит кусты, но следует избегать избытка, ведь он повышает щелочность почвы.

Когда именно вносить подкормки

Удобрения следует внести сразу после обрезки, пока куст еще активно растет. Лучше всего делать это в вечернее время или после дождя, когда почва достаточно влажная. Тогда питательные вещества лучше усваиваются и не обжигают корни.

Людина збирає врожай малини.
Человек собирает урожай малины. Фото: Zielony Ogrodek

Как правильно вносить удобрения

  • сухие смеси рассыпайте в приствольном круге и слегка заверните в землю;
  • жидкие растворы вносите только по влажной почве;
  • после подкормки желательно замульчировать почву, чтобы сохранить влагу и усилить действие удобрений.

Правильная подкормка после обрезки гарантирует, что малина хорошо перезимует и порадует богатым урожаем в следующем году. Главное — не превышать нормы удобрений и выбирать только проверенные варианты.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
