Обрезка груш осенью - простые правила для обильного урожая

Как правильно обрезать грушу осенью — советы для богатого урожая
Осенью садоводы проводят обрезку грушевых деревьев, чтобы подготовить их к зиме и повысить урожайность. Это помогает дереву оставаться здоровым и ежегодно приносить больше плодов.
Новини.LIVE делятся простыми и проверенными советами.
Почему обрезка груши осенью важна
Правильная обрезка — это основа будущего урожая. Она помогает дереву сформировать крепкую крону, получать достаточно света и воздуха, легче переносить зиму и меньше болеть.
Когда лучше обрезать
Оптимальное время для осенней обрезки — сентябрь и начало октября. В этот период дерево уже завершает вегетацию, листья желтеют и осыпаются, а температура еще не опускается ниже нуля.
Что нужно подготовить
Перед работой инструменты следует очистить и наточить:
- Секатор — для тонких веток.
- Садовая пила — для толстых побегов.
- Садовый вар или спецсредство — для обработки срезов и защиты от инфекций.
Обрезка по годам
Первый год:
- Формируйте основу дерева.
- Удаляйте вертикальные побеги-лидеры.
- Боковые ветви обрезайте до первой почки.
- Убирайте больные и сухие ветви.
Второй год:
- Верхушку обрезайте на 20-25 см.
- Боковые ветви — на 6-8 см.
- Без сожаления удаляйте вертикальные побеги, затеняющие нижние ветви.
Третий год и далее:
- Поддерживайте форму кроны.
- Укорачивайте верхушку и лишние боковые ветви.
- Удаляйте искривленные и сухие побеги.
Уход после обрезки
После процедуры разрыхлите и полейте землю возле ствола. Добавьте органические удобрения — это поможет дереву быстрее восстановиться.
Правильная обрезка — это не только эстетика. Это забота о здоровье дерева и залог сладких груш, которые следующим летом точно порадуют вас обильным урожаем.
Мы уже рассказывали о том, чем подкормить малину после обрезки.
Ранее объясняли то, как поливать капусту в сентябре, чтобы не испортить урожай.
Интересно будет также узнать о том, как защитить грушу от ржавчины.
Мы писали о том, какие деревья и кусты нельзя сажать осенью.
Подробнее мы рассказывали о том, как сажать малину осенью, чтобы она хорошо прижилась.
Читайте Новини.LIVE!