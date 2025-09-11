Обрезка груш осенью - простые правила для обильного урожая

Человек подрезает фруктовые деревья в саду. Фото: Freepik

Осенью садоводы проводят обрезку грушевых деревьев, чтобы подготовить их к зиме и повысить урожайность. Это помогает дереву оставаться здоровым и ежегодно приносить больше плодов.

Почему обрезка груши осенью важна

Правильная обрезка — это основа будущего урожая. Она помогает дереву сформировать крепкую крону, получать достаточно света и воздуха, легче переносить зиму и меньше болеть.

Груша растет в саду. Фото: Freepik

Когда лучше обрезать

Оптимальное время для осенней обрезки — сентябрь и начало октября. В этот период дерево уже завершает вегетацию, листья желтеют и осыпаются, а температура еще не опускается ниже нуля.

Что нужно подготовить

Перед работой инструменты следует очистить и наточить:

Секатор — для тонких веток.

Садовая пила — для толстых побегов.

Садовый вар или спецсредство — для обработки срезов и защиты от инфекций.

Садовник обрезает дерево секатором. Фото: Business Insider

Обрезка по годам

Первый год:

Формируйте основу дерева.

Удаляйте вертикальные побеги-лидеры.

Боковые ветви обрезайте до первой почки.

Убирайте больные и сухие ветви.

Второй год:

Верхушку обрезайте на 20-25 см.

Боковые ветви — на 6-8 см.

Без сожаления удаляйте вертикальные побеги, затеняющие нижние ветви.

Третий год и далее:

Поддерживайте форму кроны.

Укорачивайте верхушку и лишние боковые ветви.

Удаляйте искривленные и сухие побеги.

Уход после обрезки

После процедуры разрыхлите и полейте землю возле ствола. Добавьте органические удобрения — это поможет дереву быстрее восстановиться.

Человек подпитывает дерево. Фото: Epic Gardening

Правильная обрезка — это не только эстетика. Это забота о здоровье дерева и залог сладких груш, которые следующим летом точно порадуют вас обильным урожаем.

