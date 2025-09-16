Обрізка персикового дерева восени - терміни, інструменти та покрокова інструкція

Жінка зриває персики з дерева. Фото: Medium

Осіння обрізка персика допомагає дереву накопичити сили та забезпечити гарне плодоношення наступного року. Важливо знати, коли саме проводити роботи і які гілки зрізати. Це простий процес, але правильний підхід гарантує здоров’я дерева та якісний врожай.

Новини.LIVE ділиться простими порадами для садівників, які допоможуть правильно доглядати за персиковим деревом.

Чому восени важлива обрізка персика

Персикове дерево швидко росте та формує велику кількість пагонів. Без регулярної обрізки крона загущується, плоди дрібнішають, а саме дерево стає вразливим до хвороб. Осінні роботи дозволяють підготувати рослину до зими й закласти основу для майбутнього врожаю.

Гарний врожай персиків у ящику. Фото: Medium

Коли обрізати персик восени

Найкращий період для обрізки — з вересня до середини жовтня. Головна умова — роботи проводять після збору врожаю в суху сонячну погоду. Це мінімізує ризик зараження та допомагає дереву швидше відновитися.

Інструменти для роботи

Для обрізки знадобляться:

секатор або садові ножиці;

садовий ніж;

пилка для товстих гілок.

Перед використанням інструменти потрібно добре наточити та продезінфікувати. Для цього підійде спирт, марганцівка чи розчин мідного купоросу.

Покрокова схема обрізки персика

Видаліть верхні гілки біля основи стовбура. Вкоротіть бокові пагони до верхівки. Зріжте гілки, що ростуть усередину або вертикально вгору. Приберіть гілки, які загущують крону. Видаліть сухі, пошкоджені та хворі частини.

Садівник обрізає плодове дерево. Фото: Shutterstock

Як обробити зрізи після обрізки

Після обрізки всі місця зрізів слід замазати садовим варом або масляною фарбою. Додатково перед цим можна обробити гілки розчином мідного купоросу, залишивши його на кілька хвилин.

