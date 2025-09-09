Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Морковь не портится месяцами — как сохранить урожай дома

Морковь не портится месяцами — как сохранить урожай дома

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 19:41
Как правильно хранить морковь дома до весны - советы для долгого хранения
Морковь растет на грядке. Фото: Pinterest

Осенью морковь быстро теряет свежесть и может гнить даже в погребе. Но есть простой способ продлить срок ее хранения дома — до самой весны.

Новини.LIVE делится советами, как правильно подготовить морковь и создать условия для долгого хранения в квартире или доме.

Реклама
Читайте также:

Почему морковь быстро портится

Зіпсована морква у тарілці.
Испорченная морковь в тарелке. Фото: Freepik

Морковь считается капризным овощем. Даже в прохладных условиях плоды могут терять вкус или покрываться гнилью. Основная причина — неправильная уборка и подготовка.

  • Поврежденная морковь быстро гниет.
  • Оставленная влага на поверхности способствует развитию плесени.
  • Неправильная сортировка сокращает срок хранения.

Как правильно выкопать и подготовить морковь

  1. Выкапывайте корнеплоды вилами, а не лопатой, чтобы не повредить кожуру.
  2. Аккуратно встряхните землю, но не мойте морковь.
  3. Срежьте ботву, оставив хвостик 1-2 см.
  4. Выложите урожай в тень на несколько часов для подсыхания.
Людина викопує моркву.
Человек выкапывает морковь. Фото: Freepik

Как сохранить морковь без погреба

Чтобы морковь долго не портилась, воспользуйтесь простым лайфхаком:

  • Заворачивайте каждую морковку отдельно.
  • Большие плоды — в целый лист, средние — в половинку.
  • Концы газеты загибайте, но не заклеивайте.
  • Сложите упакованные овощи в картонные ящики с отверстиями для воздуха.

Ящики лучше ставить на деревянные бруски в кладовой или другом прохладном месте. Так плоды "дышат" и сохраняют свежесть вдвое дольше, чем в погребе.

Какую морковь стоит оставлять на хранение

  • Крупная морковь хранится дольше, чем мелкая.
  • Треснувшую или поврежденную лучше сразу использовать.
  • Для зимнего запаса отбирайте лишь здоровые, ровные плоды.
Урожай морквини в ящику.
Урожай морковки в ящике. Фото: Epic Gardening

Если придерживаться этих советов, морковь в квартире или доме может храниться вдвое дольше, чем в обычном погребе, и оставаться сочной до самой весны.

Мы уже рассказывали о том, как поливать капусту в сентябре, чтобы не испортить урожай.

Также ранее объясняли о том, как узнать, что тыква созрела и пролежит до весны.

Подробнее мы рассказывали о том, что посеять на зиму, чтобы не росли сорняки.

Ранее сообщалось о том, как ускорить созревание помидоров.

Интересно будет также узнать о том, как защитить огурцы от вредителей и улучшить урожай.

урожай советы морковь эффективные способы хранение дома
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации