Как правильно хранить морковь дома до весны - советы для долгого хранения

Морковь растет на грядке. Фото: Pinterest

Осенью морковь быстро теряет свежесть и может гнить даже в погребе. Но есть простой способ продлить срок ее хранения дома — до самой весны.

Новини.LIVE делится советами, как правильно подготовить морковь и создать условия для долгого хранения в квартире или доме.

Почему морковь быстро портится

Испорченная морковь в тарелке. Фото: Freepik

Морковь считается капризным овощем. Даже в прохладных условиях плоды могут терять вкус или покрываться гнилью. Основная причина — неправильная уборка и подготовка.

Поврежденная морковь быстро гниет.

Оставленная влага на поверхности способствует развитию плесени.

Неправильная сортировка сокращает срок хранения.

Как правильно выкопать и подготовить морковь

Выкапывайте корнеплоды вилами, а не лопатой, чтобы не повредить кожуру. Аккуратно встряхните землю, но не мойте морковь. Срежьте ботву, оставив хвостик 1-2 см. Выложите урожай в тень на несколько часов для подсыхания.

Человек выкапывает морковь. Фото: Freepik

Как сохранить морковь без погреба

Чтобы морковь долго не портилась, воспользуйтесь простым лайфхаком:

Заворачивайте каждую морковку отдельно.

Большие плоды — в целый лист, средние — в половинку.

Концы газеты загибайте, но не заклеивайте.

Сложите упакованные овощи в картонные ящики с отверстиями для воздуха.

Ящики лучше ставить на деревянные бруски в кладовой или другом прохладном месте. Так плоды "дышат" и сохраняют свежесть вдвое дольше, чем в погребе.

Какую морковь стоит оставлять на хранение

Крупная морковь хранится дольше, чем мелкая.

Треснувшую или поврежденную лучше сразу использовать.

Для зимнего запаса отбирайте лишь здоровые, ровные плоды.

Урожай морковки в ящике. Фото: Epic Gardening

Если придерживаться этих советов, морковь в квартире или доме может храниться вдвое дольше, чем в обычном погребе, и оставаться сочной до самой весны.

