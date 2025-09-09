Как правильно хранить морковь дома до весны - советы для долгого хранения

Морковь не портится месяцами — как сохранить урожай дома
Осенью морковь быстро теряет свежесть и может гнить даже в погребе. Но есть простой способ продлить срок ее хранения дома — до самой весны.
Новини.LIVE делится советами, как правильно подготовить морковь и создать условия для долгого хранения в квартире или доме.
Почему морковь быстро портится
Морковь считается капризным овощем. Даже в прохладных условиях плоды могут терять вкус или покрываться гнилью. Основная причина — неправильная уборка и подготовка.
- Поврежденная морковь быстро гниет.
- Оставленная влага на поверхности способствует развитию плесени.
- Неправильная сортировка сокращает срок хранения.
Как правильно выкопать и подготовить морковь
- Выкапывайте корнеплоды вилами, а не лопатой, чтобы не повредить кожуру.
- Аккуратно встряхните землю, но не мойте морковь.
- Срежьте ботву, оставив хвостик 1-2 см.
- Выложите урожай в тень на несколько часов для подсыхания.
Как сохранить морковь без погреба
Чтобы морковь долго не портилась, воспользуйтесь простым лайфхаком:
- Заворачивайте каждую морковку отдельно.
- Большие плоды — в целый лист, средние — в половинку.
- Концы газеты загибайте, но не заклеивайте.
- Сложите упакованные овощи в картонные ящики с отверстиями для воздуха.
Ящики лучше ставить на деревянные бруски в кладовой или другом прохладном месте. Так плоды "дышат" и сохраняют свежесть вдвое дольше, чем в погребе.
Какую морковь стоит оставлять на хранение
- Крупная морковь хранится дольше, чем мелкая.
- Треснувшую или поврежденную лучше сразу использовать.
- Для зимнего запаса отбирайте лишь здоровые, ровные плоды.
Если придерживаться этих советов, морковь в квартире или доме может храниться вдвое дольше, чем в обычном погребе, и оставаться сочной до самой весны.
