Як правильно зберігати моркву вдома до весни - поради для довгого зберігання

Восени морква швидко втрачає свіжість і може гнити навіть у погребі. Але є простий спосіб подовжити термін її зберігання вдома — до самої весни.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно підготувати моркву та створити умови для довгого зберігання у квартирі чи будинку.

Чому морква швидко псується

Зіпсована морква у тарілці. Фото: Freepik

Морква вважається примхливим овочем. Навіть у прохолодних умовах плоди можуть втрачати смак або вкриватися гниллю. Основна причина — неправильне збирання та підготовка.

Пошкоджена морква швидко гниє.

Залишена волога на поверхні сприяє розвитку цвілі.

Неправильне сортування скорочує термін зберігання.

Як правильно викопати і підготувати моркву

Викопуйте коренеплоди вилами, а не лопатою, щоб не пошкодити шкірку. Акуратно струсіть землю, але не мийте моркву. Зріжте бадилля, залишивши хвостик 1-2 см. Викладіть урожай у затінку на кілька годин для підсихання.

Людина викопує моркву. Фото: Freepik

Як зберегти моркву без погреба

Щоб морква довго не псувалася, скористайтеся простим лайфхаком:

Загортайте кожну морквину окремо.

Великі плоди — у цілий аркуш, середні — у половинку.

Кінці газети загинайте, але не заклеюйте.

Складіть запаковані овочі в картонні ящики з отворами для повітря.

Ящики краще ставити на дерев’яні бруски в коморі чи іншому прохолодному місці. Так плоди "дихають" і зберігають свіжість вдвічі довше, ніж у погребі.

Яку моркву варто залишати на зберігання

Велика морква зберігається довше, ніж дрібна.

Тріснуту або пошкоджену краще відразу використати.

Для зимового запасу відбирайте лише здорові, рівні плоди.

Урожай морквини в ящику. Фото: Epic Gardening

Якщо дотримуватися цих порад, морква у квартирі чи будинку може зберігатися вдвічі довше, ніж у звичайному погребі, і залишатися соковитою до самої весни.

