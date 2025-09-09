Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Морква не псується місяцями — як зберегти врожай удома

Морква не псується місяцями — як зберегти врожай удома

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 19:41
Як правильно зберігати моркву вдома до весни - поради для довгого зберігання
Морква росте на грядці. Фото: Pinterest

Восени морква швидко втрачає свіжість і може гнити навіть у погребі. Але є простий спосіб подовжити термін її зберігання вдома — до самої весни.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно підготувати моркву та створити умови для довгого зберігання у квартирі чи будинку.

Реклама
Читайте також:

Чому морква швидко псується

Зіпсована морква у тарілці.
Зіпсована морква у тарілці. Фото: Freepik

Морква вважається примхливим овочем. Навіть у прохолодних умовах плоди можуть втрачати смак або вкриватися гниллю. Основна причина — неправильне збирання та підготовка.

  • Пошкоджена морква швидко гниє.
  • Залишена волога на поверхні сприяє розвитку цвілі.
  • Неправильне сортування скорочує термін зберігання.

Як правильно викопати і підготувати моркву

  1. Викопуйте коренеплоди вилами, а не лопатою, щоб не пошкодити шкірку.
  2. Акуратно струсіть землю, але не мийте моркву.
  3. Зріжте бадилля, залишивши хвостик 1-2 см.
  4. Викладіть урожай у затінку на кілька годин для підсихання.
Людина викопує моркву.
Людина викопує моркву. Фото: Freepik

Як зберегти моркву без погреба

Щоб морква довго не псувалася, скористайтеся простим лайфхаком:

  • Загортайте кожну морквину окремо.
  • Великі плоди — у цілий аркуш, середні — у половинку.
  • Кінці газети загинайте, але не заклеюйте.
  • Складіть запаковані овочі в картонні ящики з отворами для повітря.

Ящики краще ставити на дерев’яні бруски в коморі чи іншому прохолодному місці. Так плоди "дихають" і зберігають свіжість вдвічі довше, ніж у погребі.

Яку моркву варто залишати на зберігання

  • Велика морква зберігається довше, ніж дрібна.
  • Тріснуту або пошкоджену краще відразу використати.
  • Для зимового запасу відбирайте лише здорові, рівні плоди.
Урожай морквини в ящику.
Урожай морквини в ящику. Фото: Epic Gardening

Якщо дотримуватися цих порад, морква у квартирі чи будинку може зберігатися вдвічі довше, ніж у звичайному погребі, і залишатися соковитою до самої весни.

Ми вже розповідали про те, як поливати капусту у вересні, щоб не зіпсувати врожай. 

Також раніше пояснювали про те, як дізнатися, що гарбуз дозрів і пролежить до весни.

Детальніше ми розповідали про те, що посіяти на зиму, щоб не росли бур’яни.

Раніше повідомлялося про те, як пришвидшити дозрівання помідорів.

Цікаво буде також дізнатися про те, як захистити огірки від шкідників і покращити врожай.

врожай поради морква ефективні способи зберігання вдома
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації