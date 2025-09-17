Как оживить спатифиллум и заставить его цвести - простой рецепт домашнего удобрения

Девушка любуется цветущим спатифиллумом. Фото: Depositphotos

Осенью спатифиллум теряет силу и перестает цвести. Однако есть простой домашний рецепт удобрения, который оживит цветок уже через сутки и поможет снова выпустить стрелки.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно приготовить подкормку из обычных продуктов.

Почему спатифиллум ослабевает осенью

Спатифиллум, или "женское счастье", украшает дом изящными белыми цветками. Но иногда осенью он начинает терять силу: листья тускнеют, а стрелки появляются редко. Чаще всего причина в истощенной почве и недостатке микроэлементов.

Роскошный спатифиллум с белыми стрелками. Фото: Pinterest

Домашнее удобрение

Чтобы оживить растение, не нужно покупать дорогие средства. Достаточно приготовить настой из обычных продуктов:

Банановая кожура — источник калия, фосфора и магния.

Яичная скорлупа — богата кальцием, укрепляющим клетки растения.

Как приготовить

Высушите кожуру от 4 бананов, измельчите в кофемолке. Измельчите скорлупу от 1 яйца. Смесь залейте литром воды, настаивайте сутки. Полученным раствором опрыскивайте листья спатифиллума.

Когда и как часто применять

Достаточно обрабатывать цветок раз в 2-3 недели. Чрезмерная подкормка нежелательна — она может закислить почву. Для большего эффекта поддерживайте влажность воздуха и избегайте сквозняков.

Уход за спатифиллумом. Фото: Google

Через месяц регулярных процедур листья становятся насыщенно-зелеными и блестящими, а количество новых стрелок увеличивается почти вдвое. Даже осенью спатифиллум выглядит свежим и готовым к цветению.

