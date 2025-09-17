Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как вернуть красоту спатифиллуму за сутки — рецепт для цветоводов

Как вернуть красоту спатифиллуму за сутки — рецепт для цветоводов

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 15:21
Как оживить спатифиллум и заставить его цвести - простой рецепт домашнего удобрения
Девушка любуется цветущим спатифиллумом. Фото: Depositphotos

Осенью спатифиллум теряет силу и перестает цвести. Однако есть простой домашний рецепт удобрения, который оживит цветок уже через сутки и поможет снова выпустить стрелки.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно приготовить подкормку из обычных продуктов.

Реклама
Читайте также:

Почему спатифиллум ослабевает осенью

Спатифиллум, или "женское счастье", украшает дом изящными белыми цветками. Но иногда осенью он начинает терять силу: листья тускнеют, а стрелки появляются редко. Чаще всего причина в истощенной почве и недостатке микроэлементов.

Розкішний спатифілум із білими стрілками.
Роскошный спатифиллум с белыми стрелками. Фото: Pinterest

Домашнее удобрение

Чтобы оживить растение, не нужно покупать дорогие средства. Достаточно приготовить настой из обычных продуктов:

  • Банановая кожура — источник калия, фосфора и магния.
  • Яичная скорлупа — богата кальцием, укрепляющим клетки растения.

Как приготовить

  1. Высушите кожуру от 4 бананов, измельчите в кофемолке.
  2. Измельчите скорлупу от 1 яйца.
  3. Смесь залейте литром воды, настаивайте сутки.
  4. Полученным раствором опрыскивайте листья спатифиллума.

Когда и как часто применять

Достаточно обрабатывать цветок раз в 2-3 недели. Чрезмерная подкормка нежелательна — она может закислить почву. Для большего эффекта поддерживайте влажность воздуха и избегайте сквозняков.

Догляд за спатифілумом.
Уход за спатифиллумом. Фото: Google

Через месяц регулярных процедур листья становятся насыщенно-зелеными и блестящими, а количество новых стрелок увеличивается почти вдвое. Даже осенью спатифиллум выглядит свежим и готовым к цветению.

Мы уже писали о том, чем подкормить орхидею.

Ранее объясняли то, почему герань не цветет.

Подробнее рассказывали о том, как сажать гиацинты осенью.

Мы сообщали о том, как пересадить пионы в сентябре.

Интересно будет также узнать о том, как вырастить гипсофилу.

растения цветы советы домашние цветы спатифиллум
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации