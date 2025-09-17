Відео
Головна Дім та город Як повернути красу спатифілуму за добу — рецепт для квітникарів

Як повернути красу спатифілуму за добу — рецепт для квітникарів

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 15:21
Як оживити спатифілум і змусити його цвісти - простий рецепт домашнього добрива
Дівчина милується квітучим спатифілумом. Фото: Depositphotos

Восени спатифілум втрачає силу й перестає цвісти. Проте є простий домашній рецепт добрива, який оживить квітку вже за добу та допоможе знову випустити стрілки.

Новини.LIVE розповідає, як правильно приготувати підживлення зі звичайних продуктів.

Читайте також:

Чому спатифілум слабшає восени

Спатифілум, або "жіноче щастя", прикрашає дім витонченими білими квітками. Та іноді восени він починає втрачати силу: листя тьмяніє, а стрілки з’являються рідко. Найчастіше причина у виснаженому ґрунті та нестачі мікроелементів.

Розкішний спатифілум із білими стрілками.
Розкішний спатифілум із білими стрілками. Фото: Pinterest

Домашнє добриво

Щоб оживити рослину, не потрібно купувати дорогі засоби. Достатньо приготувати настій зі звичайних продуктів:

  • Бананова шкірка — джерело калію, фосфору й магнію.
  • Яєчна шкаралупа — багата на кальцій, що зміцнює клітини рослини.

Як приготувати

  1. Висушіть шкірку від 4 бананів, подрібніть у кавомолці.
  2. Подрібніть шкаралупу від 1 яйця.
  3. Суміш залийте літром води, настоюйте добу.
  4. Отриманим розчином обприскуйте листя спатифілума.

Коли й як часто застосовувати

Достатньо обробляти квітку раз на 2-3 тижні. Надмірне підживлення небажане — воно може закислити ґрунт. Для більшого ефекту підтримуйте вологість повітря й уникайте протягів.

Догляд за спатифілумом.
Догляд за спатифілумом. Фото: Google

Через місяць регулярних процедур листя стає насичено-зеленим і блискучим, а кількість нових стрілок збільшується майже вдвічі. Навіть восени спатифілум виглядає свіжим і готовим до цвітіння.

рослини квіти поради домашні квіти спатифілум
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
