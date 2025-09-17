Як оживити спатифілум і змусити його цвісти - простий рецепт домашнього добрива

Дівчина милується квітучим спатифілумом. Фото: Depositphotos

Восени спатифілум втрачає силу й перестає цвісти. Проте є простий домашній рецепт добрива, який оживить квітку вже за добу та допоможе знову випустити стрілки.

Новини.LIVE розповідає, як правильно приготувати підживлення зі звичайних продуктів.

Чому спатифілум слабшає восени

Спатифілум, або "жіноче щастя", прикрашає дім витонченими білими квітками. Та іноді восени він починає втрачати силу: листя тьмяніє, а стрілки з’являються рідко. Найчастіше причина у виснаженому ґрунті та нестачі мікроелементів.

Розкішний спатифілум із білими стрілками. Фото: Pinterest

Домашнє добриво

Щоб оживити рослину, не потрібно купувати дорогі засоби. Достатньо приготувати настій зі звичайних продуктів:

Бананова шкірка — джерело калію, фосфору й магнію.

Яєчна шкаралупа — багата на кальцій, що зміцнює клітини рослини.

Як приготувати

Висушіть шкірку від 4 бананів, подрібніть у кавомолці. Подрібніть шкаралупу від 1 яйця. Суміш залийте літром води, настоюйте добу. Отриманим розчином обприскуйте листя спатифілума.

Коли й як часто застосовувати

Достатньо обробляти квітку раз на 2-3 тижні. Надмірне підживлення небажане — воно може закислити ґрунт. Для більшого ефекту підтримуйте вологість повітря й уникайте протягів.

Догляд за спатифілумом. Фото: Google

Через місяць регулярних процедур листя стає насичено-зеленим і блискучим, а кількість нових стрілок збільшується майже вдвічі. Навіть восени спатифілум виглядає свіжим і готовим до цвітіння.

