Гіпсофіла - поради з посадки, догляду, розмноження та зимівлі

Як виростити гіпсофілу — прості правила для рясного цвітіння
Гіпсофіла — ніжна квітка, що прикрасить будь-який сад своїми легкими ажурними суцвіттями. Вона невибаглива у вирощуванні, але має свої правила посадки й догляду.
Новини.LIVE підготували корисні поради для садівників.
Що таке гіпсофіла і чому її варто виростити у саду
Гіпсофіла — одна з найніжніших садових рослин. Вона прикрашає клумби ажурними білими чи рожевими суцвіттями та чудово поєднується з трояндами, гортензіями й лавандою. Щоб квітка добре росла й радувала око, варто знати кілька простих правил догляду.
Вирощування з насіння
- Однорічні види сіють під зиму прямо у відкритий ґрунт.
- Багаторічні — навесні у розсадні ящики. Насіння заглиблюють лише на 0,5 см.
- Сходи проріджують, залишаючи мінімум 15 см, або пересаджують у горщики.
- Для нормального розвитку сіянцям потрібен світловий день 13-14 годин.
Посадка у відкритий ґрунт
Саджати гіпсофілу слід після появи перших листків. Квітка любить:
- сонячні ділянки;
- легкий, добре дренований ґрунт;
- нейтральну або слабколужну реакцію.
Кореневу шийку залишають на рівні землі, а між кущами дотримуються відстані близько 70 см.
Догляд за гіпсофілою
Поливати рослину потрібно тільки в суху погоду й безпосередньо під корінь. Підживлюють двічі-тричі за сезон органікою та мінеральними добривами, але без свіжого гною — він шкодить кореням.
Розмноження живцями
Живці нарізають навесні або в серпні до початку цвітіння. Їх укорінюють у пухкому субстраті з додаванням крейди при температурі близько +20 °C. Висаджувати у відкритий ґрунт бажано до осені.
Хвороби та шкідники
Гіпсофіла може страждати від сірої гнилі, іржі чи нематод. Для профілактики й лікування застосовують:
- фунгіциди — бордоська суміш, мідний купорос;
- засоби проти нематод — обробка фосфамідом або промивання коренів гарячою водою (+50-55 °C).
Популярні сорти
- Гіпсофіла волотиста — до 120 см, білі й рожеві квіти ("Брістоль Фейрі", "Фламінго").
- Гіпсофіла витончена — однорічна, 40-50 см, білі чи кармінові квіти ("Кармін", "Дабл Стар").
- Гіпсофіла повзуча — низькоросла, близько 30 см ("Фретенсіс", "Монстроза").
- Гіпсофіла тихоокеанська — багаторічна, з ніжно-рожевими суцвіттями.
