Гіпсофіла - поради з посадки, догляду, розмноження та зимівлі

Кущ гіпсофіли в саду. Фото: Pinterest

Гіпсофіла — ніжна квітка, що прикрасить будь-який сад своїми легкими ажурними суцвіттями. Вона невибаглива у вирощуванні, але має свої правила посадки й догляду.

Новини.LIVE підготували корисні поради для садівників.

Реклама

Читайте також:

Що таке гіпсофіла і чому її варто виростити у саду

Гіпсофіла — одна з найніжніших садових рослин. Вона прикрашає клумби ажурними білими чи рожевими суцвіттями та чудово поєднується з трояндами, гортензіями й лавандою. Щоб квітка добре росла й радувала око, варто знати кілька простих правил догляду.

Крупний план квіток гіпсофіли з ніжними білими пелюстками. Фото: Freepik

Вирощування з насіння

Однорічні види сіють під зиму прямо у відкритий ґрунт.

Багаторічні — навесні у розсадні ящики. Насіння заглиблюють лише на 0,5 см.

Сходи проріджують, залишаючи мінімум 15 см, або пересаджують у горщики.

Для нормального розвитку сіянцям потрібен світловий день 13-14 годин.

Посадка у відкритий ґрунт

Саджати гіпсофілу слід після появи перших листків. Квітка любить:

сонячні ділянки;

легкий, добре дренований ґрунт;

нейтральну або слабколужну реакцію.

Кореневу шийку залишають на рівні землі, а між кущами дотримуються відстані близько 70 см.

Догляд за гіпсофілою

Поливати рослину потрібно тільки в суху погоду й безпосередньо під корінь. Підживлюють двічі-тричі за сезон органікою та мінеральними добривами, але без свіжого гною — він шкодить кореням.

Розмноження живцями

Живці нарізають навесні або в серпні до початку цвітіння. Їх укорінюють у пухкому субстраті з додаванням крейди при температурі близько +20 °C. Висаджувати у відкритий ґрунт бажано до осені.

Ніжний букет гіпсофіли, прикрашений білою стрічкою. Фото: Freepik

Хвороби та шкідники

Гіпсофіла може страждати від сірої гнилі, іржі чи нематод. Для профілактики й лікування застосовують:

фунгіциди — бордоська суміш, мідний купорос;

засоби проти нематод — обробка фосфамідом або промивання коренів гарячою водою (+50-55 °C).

Популярні сорти

Гіпсофіла волотиста — до 120 см, білі й рожеві квіти ("Брістоль Фейрі", "Фламінго").

Гіпсофіла витончена — однорічна, 40-50 см, білі чи кармінові квіти ("Кармін", "Дабл Стар").

Гіпсофіла повзуча — низькоросла, близько 30 см ("Фретенсіс", "Монстроза").

Гіпсофіла тихоокеанська — багаторічна, з ніжно-рожевими суцвіттями.

Ми вже писали про те, чому герань не цвіте.

Раніше повідомлялося про те, як садити гіацинти восени.

Також ми пояснювали те, які рослини не варто обрізати у вересні.

Детальніше ми розповідали про те, що посіяти на зиму, щоб не росли бур’яни.

Цікаво буде також дізнатися про те, коли краще садити тюльпани восени.