Как вырастить гипсофилу — простые правила для обильного цветения

Как вырастить гипсофилу — простые правила для обильного цветения

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 15:39
Гипсофила - советы по посадке, уходу, размножению и зимовке
Куст гипсофилы в саду. Фото: Pinterest

Гипсофила — нежный цветок, который украсит любой сад своими легкими ажурными соцветиями. Она неприхотлива в выращивании, но имеет свои правила посадки и ухода.

Новини.LIVE подготовили полезные советы для садоводов.

Читайте также:

Что такое гипсофила и почему ее стоит вырастить в саду

Гипсофила — одно из самых нежных садовых растений. Она украшает клумбы ажурными белыми или розовыми соцветиями и прекрасно сочетается с розами, гортензиями и лавандой. Чтобы цветок хорошо рос и радовал глаз, стоит знать несколько простых правил ухода.

Крупний план квіток гіпсофіли з ніжними білими пелюстками.
Крупный план цветков гипсофилы с нежными белыми лепестками. Фото: Freepik

Выращивание из семян

  • Однолетние виды сеют под зиму прямо в открытый грунт.
  • Многолетние — весной в рассадные ящики. Семена заглубляют лишь на 0,5 см.
  • Всходы прореживают, оставляя минимум 15 см, или пересаживают в горшки.
  • Для нормального развития сеянцам нужен световой день 13-14 часов.

Посадка в открытый грунт

Сажать гипсофилу следует после появления первых листьев. Цветок любит:

  • солнечные участки;
  • легкую, хорошо дренированную почву;
  • нейтральную или слабощелочную реакцию.

Корневую шейку оставляют на уровне земли, а между кустами соблюдают расстояние около 70 см.

Уход за гипсофилой

Поливать растение нужно только в сухую погоду и непосредственно под корень. Подкармливают два-три раза за сезон органикой и минеральными удобрениями, но без свежего навоза — он вредит корням.

Размножение черенками

Черенки нарезают весной или в августе до начала цветения. Их укореняют в рыхлом субстрате с добавлением мела при температуре около +20 °С. Высаживать в открытый грунт желательно до осени.

Ніжний букет гіпсофіли, прикрашений білою стрічкою.
Нежный букет гипсофилы, украшенный белой лентой. Фото: Freepik

Болезни и вредители

Гипсофила может страдать от серой гнили, ржавчины или нематод. Для профилактики и лечения применяют:

  • фунгициды — бордосская смесь, медный купорос;
  • средства против нематод — обработка фосфамидом или промывание корней горячей водой (+50-55 °С).

Популярные сорта

  • Гипсофила метельчатая — до 120 см, белые и розовые цветы ("Бристоль Фейри", "Фламинго").
  • Гипсофила изящная — однолетняя, 40-50 см, белые или карминовые цветы ("Кармин", "Дабл Стар").
  • Гипсофила ползучая — низкорослая, около 30 см ("Фретенсис", "Монстроза").
  • Гипсофила тихоокеанская — многолетняя, с нежно-розовыми соцветиями.

Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
