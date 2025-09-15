Гипсофила - советы по посадке, уходу, размножению и зимовке

Как вырастить гипсофилу — простые правила для обильного цветения
Гипсофила — нежный цветок, который украсит любой сад своими легкими ажурными соцветиями. Она неприхотлива в выращивании, но имеет свои правила посадки и ухода.
Новини.LIVE подготовили полезные советы для садоводов.
Что такое гипсофила и почему ее стоит вырастить в саду
Гипсофила — одно из самых нежных садовых растений. Она украшает клумбы ажурными белыми или розовыми соцветиями и прекрасно сочетается с розами, гортензиями и лавандой. Чтобы цветок хорошо рос и радовал глаз, стоит знать несколько простых правил ухода.
Выращивание из семян
- Однолетние виды сеют под зиму прямо в открытый грунт.
- Многолетние — весной в рассадные ящики. Семена заглубляют лишь на 0,5 см.
- Всходы прореживают, оставляя минимум 15 см, или пересаживают в горшки.
- Для нормального развития сеянцам нужен световой день 13-14 часов.
Посадка в открытый грунт
Сажать гипсофилу следует после появления первых листьев. Цветок любит:
- солнечные участки;
- легкую, хорошо дренированную почву;
- нейтральную или слабощелочную реакцию.
Корневую шейку оставляют на уровне земли, а между кустами соблюдают расстояние около 70 см.
Уход за гипсофилой
Поливать растение нужно только в сухую погоду и непосредственно под корень. Подкармливают два-три раза за сезон органикой и минеральными удобрениями, но без свежего навоза — он вредит корням.
Размножение черенками
Черенки нарезают весной или в августе до начала цветения. Их укореняют в рыхлом субстрате с добавлением мела при температуре около +20 °С. Высаживать в открытый грунт желательно до осени.
Болезни и вредители
Гипсофила может страдать от серой гнили, ржавчины или нематод. Для профилактики и лечения применяют:
- фунгициды — бордосская смесь, медный купорос;
- средства против нематод — обработка фосфамидом или промывание корней горячей водой (+50-55 °С).
Популярные сорта
- Гипсофила метельчатая — до 120 см, белые и розовые цветы ("Бристоль Фейри", "Фламинго").
- Гипсофила изящная — однолетняя, 40-50 см, белые или карминовые цветы ("Кармин", "Дабл Стар").
- Гипсофила ползучая — низкорослая, около 30 см ("Фретенсис", "Монстроза").
- Гипсофила тихоокеанская — многолетняя, с нежно-розовыми соцветиями.
Мы уже писали о том, почему герань не цветет.
Ранее сообщалось о том, как сажать гиацинты осенью.
Также мы объясняли то, какие растения не стоит обрезать в сентябре.
Подробнее мы рассказывали о том, что посеять на зиму, чтобы не росли сорняки.
Интересно будет также узнать о том, когда лучше сажать тюльпаны осенью.
Читайте Новини.LIVE!