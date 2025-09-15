Гипсофила - советы по посадке, уходу, размножению и зимовке

Куст гипсофилы в саду. Фото: Pinterest

Гипсофила — нежный цветок, который украсит любой сад своими легкими ажурными соцветиями. Она неприхотлива в выращивании, но имеет свои правила посадки и ухода.

Что такое гипсофила и почему ее стоит вырастить в саду

Гипсофила — одно из самых нежных садовых растений. Она украшает клумбы ажурными белыми или розовыми соцветиями и прекрасно сочетается с розами, гортензиями и лавандой. Чтобы цветок хорошо рос и радовал глаз, стоит знать несколько простых правил ухода.

Крупный план цветков гипсофилы с нежными белыми лепестками. Фото: Freepik

Выращивание из семян

Однолетние виды сеют под зиму прямо в открытый грунт.

Многолетние — весной в рассадные ящики. Семена заглубляют лишь на 0,5 см.

Всходы прореживают, оставляя минимум 15 см, или пересаживают в горшки.

Для нормального развития сеянцам нужен световой день 13-14 часов.

Посадка в открытый грунт

Сажать гипсофилу следует после появления первых листьев. Цветок любит:

солнечные участки;

легкую, хорошо дренированную почву;

нейтральную или слабощелочную реакцию.

Корневую шейку оставляют на уровне земли, а между кустами соблюдают расстояние около 70 см.

Уход за гипсофилой

Поливать растение нужно только в сухую погоду и непосредственно под корень. Подкармливают два-три раза за сезон органикой и минеральными удобрениями, но без свежего навоза — он вредит корням.

Размножение черенками

Черенки нарезают весной или в августе до начала цветения. Их укореняют в рыхлом субстрате с добавлением мела при температуре около +20 °С. Высаживать в открытый грунт желательно до осени.

Нежный букет гипсофилы, украшенный белой лентой. Фото: Freepik

Болезни и вредители

Гипсофила может страдать от серой гнили, ржавчины или нематод. Для профилактики и лечения применяют:

фунгициды — бордосская смесь, медный купорос;

средства против нематод — обработка фосфамидом или промывание корней горячей водой (+50-55 °С).

Популярные сорта

Гипсофила метельчатая — до 120 см, белые и розовые цветы ("Бристоль Фейри", "Фламинго").

Гипсофила изящная — однолетняя, 40-50 см, белые или карминовые цветы ("Кармин", "Дабл Стар").

Гипсофила ползучая — низкорослая, около 30 см ("Фретенсис", "Монстроза").

Гипсофила тихоокеанская — многолетняя, с нежно-розовыми соцветиями.

