Что посадить возле клубники - советы садоводов, как собрать вдвое больший урожай

Что посадить возле клубники, чтобы урожай вырос вдвое
Садоводы советуют высаживать возле клубники лаванду. Она отпугивает вредителей и привлекает пчел, поэтому урожай ягод может вырасти вдвое — без всякой химии.
Новини.LIVE делится советами, как правильно совместить эти растения, чтобы получить рекордный урожай клубники и красивую грядку одновременно.
Почему лаванда полезна для клубники
Ароматная лаванда — не только украшение сада, но и естественный защитник клубники. Ее эфирные масла действуют как репеллент против насекомых и почвенных вредителей.
Лаванда отпугивает:
- тлю;
- слизней и улиток;
- нематод, которые вредят корням.
Кроме того, ее цветы привлекают пчел и шмелей. Чем больше опылителей на грядке, тем больше завязи и тем слаще будут ягоды.
Как высаживать лаванду возле клубники правильно
Чтобы растения не мешали друг другу, важно соблюсти расстояние и условия полива.
- Расстояние: 25-30 см от кустов клубники.
- Место: по периметру грядки или между рядами.
- Полив: клубнику поливают под корень, не переувлажняя почву возле лаванды.
- Сорта: лучше выбрать узколистную английскую лаванду ('Hidcote', 'Munstead') — она выдерживает наши зимы.
Лаванда образует легкую тень, защищает почву от пересыхания и сдерживает рост сорняков.
Когда сажать лаванду и как долго она растет
Высаживать лаванду лучше всего весной или в начале осени, чтобы она успела хорошо укорениться. На одном месте кусты могут расти до 8-10 лет, создавая долговечный ароматный барьер для клубничных грядок.
Двойная польза для садовода
Сочетание клубники и лаванды — это не только больший урожай, но и красивая грядка с приятным ароматом. Такой зеленый тандем дарит и щедрый урожай клубники, и ароматные рядки, которые станут украшением сада.
