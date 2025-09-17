Что посадить возле клубники - советы садоводов, как собрать вдвое больший урожай

Клубничные кусты с крупными спелыми ягодами. Фото: Freepik

Садоводы советуют высаживать возле клубники лаванду. Она отпугивает вредителей и привлекает пчел, поэтому урожай ягод может вырасти вдвое — без всякой химии.

Новини.LIVE делится советами, как правильно совместить эти растения, чтобы получить рекордный урожай клубники и красивую грядку одновременно.

Почему лаванда полезна для клубники

Ароматная лаванда — не только украшение сада, но и естественный защитник клубники. Ее эфирные масла действуют как репеллент против насекомых и почвенных вредителей.

Красивая и яркая лаванда в корзине. Фото: Pinterest

Лаванда отпугивает:

тлю;

слизней и улиток;

нематод, которые вредят корням.

Кроме того, ее цветы привлекают пчел и шмелей. Чем больше опылителей на грядке, тем больше завязи и тем слаще будут ягоды.

Как высаживать лаванду возле клубники правильно

Чтобы растения не мешали друг другу, важно соблюсти расстояние и условия полива.

Расстояние: 25-30 см от кустов клубники.

Место: по периметру грядки или между рядами.

Полив: клубнику поливают под корень, не переувлажняя почву возле лаванды.

Сорта: лучше выбрать узколистную английскую лаванду ('Hidcote', 'Munstead') — она выдерживает наши зимы.

Лаванда образует легкую тень, защищает почву от пересыхания и сдерживает рост сорняков.

Когда сажать лаванду и как долго она растет

Высаживать лаванду лучше всего весной или в начале осени, чтобы она успела хорошо укорениться. На одном месте кусты могут расти до 8-10 лет, создавая долговечный ароматный барьер для клубничных грядок.

кусты лаванды с высокими фиолетовыми соцветиями. Фото: Pinterest

Двойная польза для садовода

Сочетание клубники и лаванды — это не только больший урожай, но и красивая грядка с приятным ароматом. Такой зеленый тандем дарит и щедрый урожай клубники, и ароматные рядки, которые станут украшением сада.

