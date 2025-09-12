Как заготовить семена томатов для следующего сезона - секреты для богатого урожая

Помидоры растут на грядке. Фото: Freepik

Чтобы сохранить любимые сорта томатов и иметь богатый урожай на следующий год, важно правильно подготовить семена. Есть простые советы, которые помогут избежать ошибок.

Новини.LIVE делится проверенными рекомендациями, как самостоятельно заготовить семена помидоров и правильно их сохранить.

Почему стоит заготавливать собственные семена

Собственноручно собранные семена позволяют сохранить понравившиеся сорта и гарантируют, что в следующем сезоне вы получите именно те томаты, которые нравились больше всего. Главное — избегать гибридных сортов с пометкой F1, ведь они не повторяют свойств материнского растения.

Семена помидоров сохнут на салфетке. Фото: Pinterest

Восемь советов по сбору и подготовке семян томатов

Чтобы семена сохранили всхожесть и дали сильную рассаду, важно не только правильно их собрать, но и провести несколько подготовительных действий.

Выбирайте спелые плоды. Семена берут только с полностью созревших помидоров сортов открытого опыления. Не используйте F1. Гибриды не воспроизводят сортовых признаков. Для черри — сжимайте плод. Семена легко выходят вместе с мякотью. Добавьте воду. Она запускает процесс естественной ферментации и помогает очистить семена. Не пугайтесь плесени. Это естественный процесс, но всплывшие зернышки нужно удалить. Промойте через сито. Хорошо очистите семена от остатков мякоти. Сушите правильно. Разложите тонким слоем на бумаге, чтобы не слипались. Храните в конвертах. Подпишите и положите в сухое место до следующего сезона.

Семена помидоров в воде. Фото: Decorexpro

Как хранить семена до весны

темное и сухое место без перепадов температур;

оптимальная температура хранения — 10-15 °C;

семена лучше подписать по сортам и годам сбора.

Правильная заготовка семян — это залог стабильного урожая. Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить самые вкусные сорта и не зависеть от магазинного семенного материала.

