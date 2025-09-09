Лучший сорт помидоров для щедрого урожая, который советуют купить уже осенью

Помидоры на кусте после дождя. Фото: Pinterest

Осенью стоит позаботиться о семенах помидоров на следующий год. Опытные садоводы советуют купить сорт, который дает крупные плоды по 350-500 г, имеет сладкий вкус и хорошо хранится.

Новини.LIVE рассказывает, какой томат называют одним из лучших для выращивания и почему его семена быстро исчезают из продажи.

Почему покупать семена стоит уже сейчас

Опытные огородники знают: самые популярные сорта раскупают еще осенью. Это объясняется тем, что в феврале-марте уже начинается высев рассады, и найти желаемые семена может быть сложно.

Посев семян помидоров для рассады. Фото: Pinterest

Сорт "Александр Великий F1"

Специалисты советуют обратить внимание на гибрид "Александр Великий F1". Это среднеспелый сорт, который начинает плодоносить примерно через 3,5 месяца после высадки.

Основные характеристики сорта

Высота куста — до 2 м.

Средний вес плода — 350 г (максимум до 500 г).

Насыщенный красный цвет и плотная кожура.

Мясистая, сладкая мякоть.

Хорошо хранится и выдерживает транспортировку.

Помидоры на грядке во время созревания. Фото: Pinterest

Как выращивать

Из-за высокого растения сорт обязательно нуждается в подвязке и крепких опорах. Удобнее всего использовать деревянные или металлические колья, которые стоит подготовить заранее. На начальных этапах сорт "Александр Великий F1" можно высаживать под пленочным укрытием, что защитит молодые растения.

Для чего подходит

Хороший урожай помидоров. Фото: Freepik

Этот томат универсален. Красивые плоды прекрасно сочетаются в салатах и консервации, а те, что пострадали от жары или вредителей, отлично подходят для сока и пасты. Так урожай используется максимально эффективно.

