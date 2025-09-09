Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Солодкі й м’ясисті — сорт помідорів, що дає рекордний врожай

Солодкі й м’ясисті — сорт помідорів, що дає рекордний врожай

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 09:01
Найкращий сорт помідорів для щедрого врожаю, який радять купити вже восени
Помідори на кущі після дощу. Фото: Pinterest

Восени варто подбати про насіння помідорів на наступний рік. Досвідчені садівники радять купити сорт, який дає великі плоди по 350-500 г, має солодкий смак і добре зберігається.

Новини.LIVE розповідає, який томат називають одним із найкращих для вирощування та чому його насіння швидко зникає з продажу.

Реклама
Читайте також:

Чому купувати насіння варто вже зараз

Досвідчені городники знають: найпопулярніші сорти розкуповують ще восени. Це пояснюється тим, що у лютому-березні вже починається висів розсади і знайти бажане насіння може бути складно.

Посів насіння помідорів для розсади.
Посів насіння помідорів для розсади. Фото: Pinterest

Сорт "Олександр Великий F1"

Фахівці радять звернути увагу на гібрид "Олександр Великий F1". Це середньостиглий сорт, що починає родити приблизно через 3,5 місяця після висаджування.

Основні характеристики сорту

  • Висота куща — до 2 м.
  • Середня вага плода — 350 г (максимум до 500 г).
  • Насичений червоний колір і щільна шкірка.
  • М’ясиста, солодка м’якоть.
  • Добре зберігається і витримує транспортування.
Помідори на грядці під час дозрівання.
Помідори на грядці під час дозрівання. Фото: Pinterest

Як вирощувати

Через високу рослину сорт обов’язково потребує підв’язки та міцних опор. Найзручніше використовувати дерев’яні або металеві кілки, які варто підготувати заздалегідь. На початкових етапах сорт "Олександр Великий F1" можна висаджувати під плівковим укриттям, що захистить молоді рослини.

Для чого підходить

Гарний врожай помідорів.
Гарний врожай помідорів. Фото: Freepik

Цей томат універсальний. Красиві плоди чудово смакують у салатах і консервації, а ті, що постраждали від спеки чи шкідників, відмінно підходять для соку та пасти. Так урожай використовується максимально ефективно.

Нагадаємо, ми писали про те, як захистити огірки від шкідників.

Раніше ми розповідали про те, який сорт картоплі вразив урожаєм у 2025 році.

Цікаво буде дізнатися про те, як пришвидшити дозрівання помідорів.

Ми раніше зазначали про те, що посіяти на зиму, щоб не росли бур’яни.

Варто також згадати, що ми писали про те, що посадити на дачі у вересні.

врожай рослини поради помідор город
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації