Найкращий сорт помідорів для щедрого врожаю, який радять купити вже восени

Помідори на кущі після дощу. Фото: Pinterest

Восени варто подбати про насіння помідорів на наступний рік. Досвідчені садівники радять купити сорт, який дає великі плоди по 350-500 г, має солодкий смак і добре зберігається.

Новини.LIVE розповідає, який томат називають одним із найкращих для вирощування та чому його насіння швидко зникає з продажу.

Чому купувати насіння варто вже зараз

Досвідчені городники знають: найпопулярніші сорти розкуповують ще восени. Це пояснюється тим, що у лютому-березні вже починається висів розсади і знайти бажане насіння може бути складно.

Посів насіння помідорів для розсади. Фото: Pinterest

Сорт "Олександр Великий F1"

Фахівці радять звернути увагу на гібрид "Олександр Великий F1". Це середньостиглий сорт, що починає родити приблизно через 3,5 місяця після висаджування.

Основні характеристики сорту

Висота куща — до 2 м.

Середня вага плода — 350 г (максимум до 500 г).

Насичений червоний колір і щільна шкірка.

М’ясиста, солодка м’якоть.

Добре зберігається і витримує транспортування.

Помідори на грядці під час дозрівання. Фото: Pinterest

Як вирощувати

Через високу рослину сорт обов’язково потребує підв’язки та міцних опор. Найзручніше використовувати дерев’яні або металеві кілки, які варто підготувати заздалегідь. На початкових етапах сорт "Олександр Великий F1" можна висаджувати під плівковим укриттям, що захистить молоді рослини.

Для чого підходить

Гарний врожай помідорів. Фото: Freepik

Цей томат універсальний. Красиві плоди чудово смакують у салатах і консервації, а ті, що постраждали від спеки чи шкідників, відмінно підходять для соку та пасти. Так урожай використовується максимально ефективно.

