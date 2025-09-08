Відео
Головна Дім та город Цей сорт картоплі вразив урожаєм у 2025 році — експерт

Цей сорт картоплі вразив урожаєм у 2025 році — експерт

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 08:27
Найкращий сорт картоплі 2025 року - поради городникам
Картопля у кошику. Фото: Freepik

Сезон збирання картоплі у розпалі, і городники вже підбивають підсумки врожаю. Цьогоріч деякі сорти здивували результатами, а один став беззаперечним лідером.

Про результати врожаю розповідає Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Тепличні справи".

Читайте також:

Які сорти випробували

Експерт висадив чотири популярні й перевірені сорти картоплі, використовуючи першу репродукцію:

  • Рив’єра — ранній сорт;
  • Королева Анна;
  • Белла Росса — червона картопля;
  • Гранада — середньопізній сорт.

Умови були максимально природні: посадка навесні, без додаткового поливу та добрив, лише дві обробки від колорадського жука. Врожайність залежала виключно від ґрунту й погоди.

Картопля в землі.
Картопля в землі. Фото: Potatoes

Який сорт показав найкращий результат

За підсумками сезону, найбільший урожай дав сорт Королева Анна. Картоплини виявилися великими, зіпсованих майже не було, а дрібної — мінімум. Це робить сорт особливо привабливим для городників.

На другому місці — Рив’єра, яка також дала добрий урожай, хоч і з певними втратами через сухогниль та дрібні бульби.

Белла Росса порадувала великими бульбинами, але врожай вийшов не надто рясним. Частину пошкодили личинки хруща.

Найгірші результати показала Гранада: багато дрібної картоплі, сухогниль і низька врожайність.


Ми пояснювали те, з яким овочем не можна зберігати картоплю

Раніше розповідали про те, як пришвидшити дозрівання помідорів.

У попередніх матеріалах ми ділилися про те, чому на картоплі жовтіє листя.

Цікаво буде дізнатися, як захистити огірки від шкідників.

Варто також згадати, що ми писали про те, які овочі не варто садити після картоплі.

врожай поради город картопля сорт
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
