Найкращий сорт картоплі 2025 року - поради городникам

Картопля у кошику. Фото: Freepik

Сезон збирання картоплі у розпалі, і городники вже підбивають підсумки врожаю. Цьогоріч деякі сорти здивували результатами, а один став беззаперечним лідером.

Про результати врожаю розповідає Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Тепличні справи".

Які сорти випробували

Експерт висадив чотири популярні й перевірені сорти картоплі, використовуючи першу репродукцію:

Рив’єра — ранній сорт;

Королева Анна;

Белла Росса — червона картопля;

Гранада — середньопізній сорт.

Умови були максимально природні: посадка навесні, без додаткового поливу та добрив, лише дві обробки від колорадського жука. Врожайність залежала виключно від ґрунту й погоди.

Картопля в землі. Фото: Potatoes

Який сорт показав найкращий результат

За підсумками сезону, найбільший урожай дав сорт Королева Анна. Картоплини виявилися великими, зіпсованих майже не було, а дрібної — мінімум. Це робить сорт особливо привабливим для городників.

На другому місці — Рив’єра, яка також дала добрий урожай, хоч і з певними втратами через сухогниль та дрібні бульби.

Белла Росса порадувала великими бульбинами, але врожай вийшов не надто рясним. Частину пошкодили личинки хруща.

Найгірші результати показала Гранада: багато дрібної картоплі, сухогниль і низька врожайність.



