Шість причин, чому картопля росте дрібною - як виправити ситуацію

Грядки з картоплею. Фото: Freepik

Врожай картоплі може зменшуватися навіть у досвідчених садівників. Дізнайтесь, чому бульби виростають дрібними та як уникнути помилок під час вирощування.

Новини.LIVE зібрали шість основних причин і способи їх усунення.

Реклама

Читайте також:

Виснаження ґрунту

Картопля в землі. Фото: Potatoes

Не варто щороку садити картоплю на одній і тій самій ділянці. Це виснажує ґрунт і підвищує ризик розвитку хвороб. Краще змінювати місце посадки щосезону, уникаючи грядок після інших пасльонових — помідорів чи перцю.

Занадто рання посадка

Картопля чутлива до температури. Якщо висадити її у холодний ґрунт, бульби можуть загнити або зупинитися в рості. Якщо доводиться садити рано, використовуйте агроволокно чи плівку для захисту.

Брак кисню

Без регулярного розпушування ґрунт ущільнюється, і бульби залишаються дрібними. Після появи сходів землю варто розпушувати хоча б раз на 10 днів, щоб забезпечити доступ кисню.

Людина викопує картоплю. Фото: Pinterest

Помилки з добривами

Органіка корисна, але надмірна кількість гною може пошкодити коріння й навіть викликати гниття. Підживлювати слід обережно, особливо якщо картопля вже зійшла.

Якість посадкового матеріалу

Слабкі або зморщені бульби дають слабкі рослини. Краще брати здорові середні за розміром картоплини з короткими міцними паростками. Це гарантія сильних кущів і кращого врожаю.

Щільність посадки

Процес посадки картоплі. Фото: Pinterest

Якщо лунки розташовані надто близько, кущі конкурують між собою за світло й поживні речовини. В результаті бульби виростають дрібними. Оптимальна відстань між ямками — близько 20 см.

Ми пояснювали, які овочі не варто садити після картоплі.

Також розповідали, як врятувати врожай картоплі від раку.

Раніше повідомлялося, з яким овочем не можна зберігати картоплю.

Ми вже розповідали про те, коли треба викопувати картоплю на городі.

Цікаво буде також дізнатися, який небезпечний метелик загрожує врожаю картоплі та овочів.