Головна Дім та город Чому картопля росте дрібною — шість головних помилок

Чому картопля росте дрібною — шість головних помилок

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 01:15
Шість причин, чому картопля росте дрібною - як виправити ситуацію
Грядки з картоплею. Фото: Freepik

Врожай картоплі може зменшуватися навіть у досвідчених садівників. Дізнайтесь, чому бульби виростають дрібними та як уникнути помилок під час вирощування.

Новини.LIVE зібрали шість основних причин і способи їх усунення.

Читайте також:

Виснаження ґрунту

Картопля в землі.
Картопля в землі. Фото: Potatoes

Не варто щороку садити картоплю на одній і тій самій ділянці. Це виснажує ґрунт і підвищує ризик розвитку хвороб. Краще змінювати місце посадки щосезону, уникаючи грядок після інших пасльонових — помідорів чи перцю.

Занадто рання посадка

Картопля чутлива до температури. Якщо висадити її у холодний ґрунт, бульби можуть загнити або зупинитися в рості. Якщо доводиться садити рано, використовуйте агроволокно чи плівку для захисту.

Брак кисню

Без регулярного розпушування ґрунт ущільнюється, і бульби залишаються дрібними. Після появи сходів землю варто розпушувати хоча б раз на 10 днів, щоб забезпечити доступ кисню.

Людина викопує картоплю
Людина викопує картоплю. Фото: Pinterest

Помилки з добривами

Органіка корисна, але надмірна кількість гною може пошкодити коріння й навіть викликати гниття. Підживлювати слід обережно, особливо якщо картопля вже зійшла.

Якість посадкового матеріалу

Слабкі або зморщені бульби дають слабкі рослини. Краще брати здорові середні за розміром картоплини з короткими міцними паростками. Це гарантія сильних кущів і кращого врожаю.

Щільність посадки

Процес посадки картоплі.
Процес посадки картоплі. Фото: Pinterest

Якщо лунки розташовані надто близько, кущі конкурують між собою за світло й поживні речовини. В результаті бульби виростають дрібними. Оптимальна відстань між ямками — близько 20 см.

Ми пояснювали, які овочі не варто садити після картоплі.

Також розповідали, як врятувати врожай картоплі від раку.

Раніше повідомлялося, з яким овочем не можна зберігати картоплю

Ми вже розповідали про те, коли треба викопувати картоплю на городі.

Цікаво буде також дізнатися, який небезпечний метелик загрожує врожаю картоплі та овочів.

Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
