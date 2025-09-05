Шість причин, чому картопля росте дрібною - як виправити ситуацію

Чому картопля росте дрібною — шість головних помилок
Врожай картоплі може зменшуватися навіть у досвідчених садівників. Дізнайтесь, чому бульби виростають дрібними та як уникнути помилок під час вирощування.
Новини.LIVE зібрали шість основних причин і способи їх усунення.
Виснаження ґрунту
Не варто щороку садити картоплю на одній і тій самій ділянці. Це виснажує ґрунт і підвищує ризик розвитку хвороб. Краще змінювати місце посадки щосезону, уникаючи грядок після інших пасльонових — помідорів чи перцю.
Занадто рання посадка
Картопля чутлива до температури. Якщо висадити її у холодний ґрунт, бульби можуть загнити або зупинитися в рості. Якщо доводиться садити рано, використовуйте агроволокно чи плівку для захисту.
Брак кисню
Без регулярного розпушування ґрунт ущільнюється, і бульби залишаються дрібними. Після появи сходів землю варто розпушувати хоча б раз на 10 днів, щоб забезпечити доступ кисню.
Помилки з добривами
Органіка корисна, але надмірна кількість гною може пошкодити коріння й навіть викликати гниття. Підживлювати слід обережно, особливо якщо картопля вже зійшла.
Якість посадкового матеріалу
Слабкі або зморщені бульби дають слабкі рослини. Краще брати здорові середні за розміром картоплини з короткими міцними паростками. Це гарантія сильних кущів і кращого врожаю.
Щільність посадки
Якщо лунки розташовані надто близько, кущі конкурують між собою за світло й поживні речовини. В результаті бульби виростають дрібними. Оптимальна відстань між ямками — близько 20 см.
