Шесть причин, почему картофель растет мелким - как исправить ситуацию

Грядки с картофелем. Фото: Freepik

Урожай картофеля может уменьшаться даже у опытных садоводов. Узнайте, почему клубни вырастают мелкими и как избежать ошибок при выращивании.

Новини.LIVE собрали шесть основных причин и способы их устранения.

Реклама

Читайте также:

Истощение почвы

Картофель в земле. Фото: Potatoes

Не стоит каждый год сажать картофель на одном и том же участке. Это истощает почву и повышает риск развития болезней. Лучше менять место посадки каждый сезон, избегая грядок после других пасленовых — помидоров или перца.

Слишком ранняя посадка

Картофель чувствителен к температуре. Если высадить его в холодную почву, клубни могут загнить или остановиться в росте. Если приходится сажать рано, используйте агроволокно или пленку для защиты.

Нехватка кислорода

Без регулярного рыхления почва уплотняется, и клубни остаются мелкими. После появления всходов землю следует рыхлить хотя бы раз в 10 дней, чтобы обеспечить доступ кислорода.

Человек выкапывает картофель. Фото: Pinterest

Ошибки с удобрениями

Органика полезна, но чрезмерное количество навоза может повредить корни и даже вызвать гниение. Подкармливать следует осторожно, особенно если картофель уже взошел.

Качество посадочного материала

Слабые или сморщенные клубни дают слабые растения. Лучше брать здоровые средние по размеру картофелины с короткими крепкими ростками. Это гарантия сильных кустов и лучшего урожая.

Плотность посадки

Процесс посадки картофеля. Фото: Pinterest

Если лунки расположены слишком близко, кусты конкурируют между собой за свет и питательные вещества. В результате клубни вырастают мелкими. Оптимальное расстояние между ямками — около 20 см.

Мы объясняли, какие овощи не стоит сажать после картофеля.

Также рассказывали, как спасти урожай картофеля от рака.

Ранее сообщалось, с каким овощем нельзя хранить картофель.

Мы уже рассказывали о том, когда надо выкапывать картофель на огороде.

Интересно будет также узнать, какая опасная бабочка угрожает урожаю картофеля и овощей.