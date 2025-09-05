Видео
Почему картофель растет мелким — шесть главных ошибок

Почему картофель растет мелким — шесть главных ошибок

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 01:15
Шесть причин, почему картофель растет мелким - как исправить ситуацию
Грядки с картофелем. Фото: Freepik

Урожай картофеля может уменьшаться даже у опытных садоводов. Узнайте, почему клубни вырастают мелкими и как избежать ошибок при выращивании.

Новини.LIVE собрали шесть основных причин и способы их устранения.

Читайте также:

Истощение почвы

Картопля в землі.
Картофель в земле. Фото: Potatoes

Не стоит каждый год сажать картофель на одном и том же участке. Это истощает почву и повышает риск развития болезней. Лучше менять место посадки каждый сезон, избегая грядок после других пасленовых — помидоров или перца.

Слишком ранняя посадка

Картофель чувствителен к температуре. Если высадить его в холодную почву, клубни могут загнить или остановиться в росте. Если приходится сажать рано, используйте агроволокно или пленку для защиты.

Нехватка кислорода

Без регулярного рыхления почва уплотняется, и клубни остаются мелкими. После появления всходов землю следует рыхлить хотя бы раз в 10 дней, чтобы обеспечить доступ кислорода.

Людина викопує картоплю
Человек выкапывает картофель. Фото: Pinterest

Ошибки с удобрениями

Органика полезна, но чрезмерное количество навоза может повредить корни и даже вызвать гниение. Подкармливать следует осторожно, особенно если картофель уже взошел.

Качество посадочного материала

Слабые или сморщенные клубни дают слабые растения. Лучше брать здоровые средние по размеру картофелины с короткими крепкими ростками. Это гарантия сильных кустов и лучшего урожая.

Плотность посадки

Процес посадки картоплі.
Процесс посадки картофеля. Фото: Pinterest

Если лунки расположены слишком близко, кусты конкурируют между собой за свет и питательные вещества. В результате клубни вырастают мелкими. Оптимальное расстояние между ямками — около 20 см.

