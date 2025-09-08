Видео
Главная Дом и огород Этот сорт картофеля поразил урожаем в 2025 году — эксперт

Этот сорт картофеля поразил урожаем в 2025 году — эксперт

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 08:27
Лучший сорт картофеля 2025 года - советы огородникам
Картофель в корзине. Фото: Freepik

Сезон уборки картофеля в разгаре, и огородники уже подводят итоги урожая. В этом году некоторые сорта удивили результатами, а один стал безоговорочным лидером.

О результатах урожая рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Тепличные дела".

Читайте также:

Какие сорта испытали

Эксперт высадил четыре популярных и проверенных сорта картофеля, используя первую репродукцию:

  • Ривьера — ранний сорт;
  • Королева Анна;
  • Белла Росса — красный картофель;
  • Гранада — среднепоздний сорт.

Условия были максимально естественные: посадка весной, без дополнительного полива и удобрений, только две обработки от колорадского жука. Урожайность зависела исключительно от почвы и погоды.

Картопля в землі.
Картофель в земле. Фото: Potatoes

Какой сорт показал лучший результат

По итогам сезона, наибольший урожай дал сорт Королева Анна. Картофелины оказались крупными, испорченных почти не было, а мелкой — минимум. Это делает сорт особенно привлекательным для огородников.

На втором месте — Ривьера, которая также дала хороший урожай, хотя и с определенными потерями из-за сухогнилости и мелких клубней.

Белла Росса порадовала крупными клубнями, но урожай получился не слишком обильным. Часть повредили личинки майского жука.

Худшие результаты показала Гранада: много мелкого картофеля, сухогнили и низкая урожайность.


Мы объясняли то, с каким овощем нельзя хранить картофель.

Ранее рассказывали о том, как ускорить созревание помидоров.

В предыдущих материалах мы делились о том, почему на картофеле желтеют листья.

Интересно будет узнать, как защитить огурцы от вредителей.

Стоит также упомянуть, что мы писали о том, какие овощи не стоит сажать после картофеля.

урожай советы огород картошка сорт
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
