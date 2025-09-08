Лучший сорт картофеля 2025 года - советы огородникам

Этот сорт картофеля поразил урожаем в 2025 году — эксперт
Сезон уборки картофеля в разгаре, и огородники уже подводят итоги урожая. В этом году некоторые сорта удивили результатами, а один стал безоговорочным лидером.
О результатах урожая рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Тепличные дела".
Какие сорта испытали
Эксперт высадил четыре популярных и проверенных сорта картофеля, используя первую репродукцию:
- Ривьера — ранний сорт;
- Королева Анна;
- Белла Росса — красный картофель;
- Гранада — среднепоздний сорт.
Условия были максимально естественные: посадка весной, без дополнительного полива и удобрений, только две обработки от колорадского жука. Урожайность зависела исключительно от почвы и погоды.
Какой сорт показал лучший результат
По итогам сезона, наибольший урожай дал сорт Королева Анна. Картофелины оказались крупными, испорченных почти не было, а мелкой — минимум. Это делает сорт особенно привлекательным для огородников.
На втором месте — Ривьера, которая также дала хороший урожай, хотя и с определенными потерями из-за сухогнилости и мелких клубней.
Белла Росса порадовала крупными клубнями, но урожай получился не слишком обильным. Часть повредили личинки майского жука.
Худшие результаты показала Гранада: много мелкого картофеля, сухогнили и низкая урожайность.
Мы объясняли то, с каким овощем нельзя хранить картофель.
Ранее рассказывали о том, как ускорить созревание помидоров.
В предыдущих материалах мы делились о том, почему на картофеле желтеют листья.
Интересно будет узнать, как защитить огурцы от вредителей.
Стоит также упомянуть, что мы писали о том, какие овощи не стоит сажать после картофеля.
Читайте Новини.LIVE!