Лучший сорт картофеля 2025 года - советы огородникам

Картофель в корзине. Фото: Freepik

Сезон уборки картофеля в разгаре, и огородники уже подводят итоги урожая. В этом году некоторые сорта удивили результатами, а один стал безоговорочным лидером.

О результатах урожая рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Тепличные дела".

Какие сорта испытали

Эксперт высадил четыре популярных и проверенных сорта картофеля, используя первую репродукцию:

Ривьера — ранний сорт;

Королева Анна;

Белла Росса — красный картофель;

Гранада — среднепоздний сорт.

Условия были максимально естественные: посадка весной, без дополнительного полива и удобрений, только две обработки от колорадского жука. Урожайность зависела исключительно от почвы и погоды.

Картофель в земле. Фото: Potatoes

Какой сорт показал лучший результат

По итогам сезона, наибольший урожай дал сорт Королева Анна. Картофелины оказались крупными, испорченных почти не было, а мелкой — минимум. Это делает сорт особенно привлекательным для огородников.

На втором месте — Ривьера, которая также дала хороший урожай, хотя и с определенными потерями из-за сухогнилости и мелких клубней.

Белла Росса порадовала крупными клубнями, но урожай получился не слишком обильным. Часть повредили личинки майского жука.

Худшие результаты показала Гранада: много мелкого картофеля, сухогнили и низкая урожайность.



