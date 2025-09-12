Як заготовити насіння томатів для наступного сезону - секрети для багатого врожаю

Помідори ростуть на грядці. Фото: Freepik

Щоб зберегти улюблені сорти томатів і мати багатий врожай наступного року, важливо правильно підготувати насіння. Є прості поради, які допоможуть уникнути помилок.

Новини.LIVE ділиться перевіреними рекомендаціями, як самостійно заготовити насіння помідорів і правильно його зберегти.

Чому варто заготовляти власне насіння

Власноруч зібране насіння дозволяє зберегти вподобані сорти та гарантує, що наступного сезону ви отримаєте саме ті томати, які смакували найбільше. Головне — уникати гібридних сортів із позначкою F1, адже вони не повторюють властивостей материнської рослини.

Насіння помідорів сохне на серветці. Фото: Pinterest

Вісім порад зі збору та підготовки насіння томатів

Щоб насіння зберегло схожість і дало сильну розсаду, важливо не тільки правильно його зібрати, а й провести кілька підготовчих дій.

Обирайте стиглі плоди. Насіння беруть лише з повністю дозрілих помідорів сортів відкритого запилення. Не використовуйте F1. Гібриди не відтворюють сортових ознак. Для черрі — стискайте плід. Насіння легко виходить разом із м’якоттю. Додайте воду. Вона запускає процес природної ферментації та допомагає очистити насіння. Не лякайтесь цвілі. Це природний процес, але спливші зернятка потрібно видалити. Промийте через сито. Добре очистіть насіння від залишків м’якоті. Сушіть правильно. Розкладіть тонким шаром на папері, щоб не злипалося. Зберігайте у конвертах. Підпишіть і покладіть у сухе місце до наступного сезону.

Насіння помідорів у воді. Фото: Decorexpro

Як зберігати насіння до весни

темне та сухе місце без перепадів температур;

оптимальна температура зберігання — 10-15 °C;

насіння краще підписати по сортах і роках збору.

Правильна заготівля насіння — це запорука стабільного врожаю. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти найсмачніші сорти та не залежати від магазинного насіннєвого матеріалу.

