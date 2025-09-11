Які овочі можна вирощувати взимку під снігом - поради для зимового городу

Свіжа зелень серед зими. Фото: Freepik

Взимку теж можна мати свіжу зелень та овочі. Шпинат, морква чи капуста добре переносять холод і дають врожай навіть у морозну пору року.

Новини.LIVE ділиться порадами, які культури варто обрати та як їх вирощувати, щоб мати вітаміни цілий рік.

Які овочі підходять для зимового вирощування

До холодостійких культур належать листова зелень та коренеплоди. Вони не лише витримують низькі температури, а й стають смачнішими завдяки природному накопиченню цукру.

Серед найкращих варіантів:

шпинат, рукола, мангольд, петрушка;

салат та азіатська зелень;

капуста калі, брюссельська, білокачанна, броколі;

морква, ріпа, пастернак, буряк.

Шпинат у зимовому городі. Фото: Freepik

Як вирощувати взимку

Щоб зберегти врожай у мороз, важливо захистити рослини від надмірного холоду. Є кілька доступних способів:

Мульча — підвищує температуру ґрунту на кілька градусів.

Тимчасова теплиця — прозорий пластик або тюки сіна зі старим вікном зверху.

Повноцінна теплиця — дорожчий варіант, але дозволяє мати врожай всю зиму.

Домашні ящики — салат, редис та трави можна вирощувати прямо на підвіконні.

Зелень у зимовій теплиці. Фото: Freepik

Чому це корисно

Зимові овочі та зелень не лише витримують холод, а й забезпечують організм важливими вітамінами.

Шпинат містить багато заліза та фолієвої кислоти;

капуста — джерело вітаміну С, який зміцнює імунітет у сезон застуд;

морква багата на бета-каротин, що підтримує зір і шкіру.

Холодостійка капуста продовжує рости попри морози. Фото: Freepik

Такий врожай допомагає зберігати енергію і здоров’я навіть у холодні місяці.

Зимовий город — це не лише про теплиці, а й про правильний вибір культур. Якщо дотримуватись простих порад, свіжа зелень і овочі будуть на столі цілий рік.

