Головна Дім та город Зимовий город — які овочі виживають під снігом

Зимовий город — які овочі виживають під снігом

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 11:03
Які овочі можна вирощувати взимку під снігом - поради для зимового городу
Свіжа зелень серед зими. Фото: Freepik

Взимку теж можна мати свіжу зелень та овочі. Шпинат, морква чи капуста добре переносять холод і дають врожай навіть у морозну пору року.

Новини.LIVE ділиться порадами, які культури варто обрати та як їх вирощувати, щоб мати вітаміни цілий рік.

Читайте також:

Які овочі підходять для зимового вирощування

До холодостійких культур належать листова зелень та коренеплоди. Вони не лише витримують низькі температури, а й стають смачнішими завдяки природному накопиченню цукру.

Серед найкращих варіантів:

  • шпинат, рукола, мангольд, петрушка;
  • салат та азіатська зелень;
  • капуста калі, брюссельська, білокачанна, броколі;
  • морква, ріпа, пастернак, буряк.
Шпинат у зимовому городі.
Шпинат у зимовому городі. Фото: Freepik

Як вирощувати взимку

Щоб зберегти врожай у мороз, важливо захистити рослини від надмірного холоду. Є кілька доступних способів:

  • Мульча — підвищує температуру ґрунту на кілька градусів.
  • Тимчасова теплиця — прозорий пластик або тюки сіна зі старим вікном зверху.
  • Повноцінна теплиця — дорожчий варіант, але дозволяє мати врожай всю зиму.
  • Домашні ящики — салат, редис та трави можна вирощувати прямо на підвіконні.
Зелень у зимовій теплиці.
Зелень у зимовій теплиці. Фото: Freepik

Чому це корисно

Зимові овочі та зелень не лише витримують холод, а й забезпечують організм важливими вітамінами.

  • Шпинат містить багато заліза та фолієвої кислоти;
  • капуста — джерело вітаміну С, який зміцнює імунітет у сезон застуд;
  • морква багата на бета-каротин, що підтримує зір і шкіру.
Холодостійка капуста продовжує рости попри морози.
Холодостійка капуста продовжує рости попри морози. Фото: Freepik

Такий врожай допомагає зберігати енергію і здоров’я навіть у холодні місяці.

Зимовий город — це не лише про теплиці, а й про правильний вибір культур. Якщо дотримуватись простих порад, свіжа зелень і овочі будуть на столі цілий рік.

Автор:
Олена Дуброва
Автор:
Олена Дуброва
