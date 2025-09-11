Какие овощи можно выращивать зимой под снегом - советы для зимнего огорода

Зимний огород — какие овощи выживают под снегом
Зимой тоже можно иметь свежую зелень и овощи. Шпинат, морковь или капуста хорошо переносят холод и дают урожай даже в морозное время года.
Новини.LIVE делится советами, какие культуры стоит выбрать и как их выращивать, чтобы иметь витамины круглый год.
Какие овощи подходят для зимнего выращивания
К холодостойким культурам относятся листовая зелень и корнеплоды. Они не только выдерживают низкие температуры, но и становятся вкуснее благодаря естественному накоплению сахара.
Среди лучших вариантов:
- шпинат, руккола, мангольд, петрушка;
- салат и азиатская зелень;
- капуста кале, брюссельская, белокочанная, брокколи;
- морковь, репа, пастернак, свекла.
Как выращивать зимой
Чтобы сохранить урожай в мороз, важно защитить растения от чрезмерного холода. Есть несколько доступных способов:
- Мульча — повышает температуру почвы на несколько градусов.
- Временная теплица — прозрачный пластик или тюки сена со старым окном сверху.
- Полноценная теплица — более дорогой вариант, но позволяет иметь урожай всю зиму.
- Домашние ящики — салат, редис и травы можно выращивать прямо на подоконнике.
Почему это полезно
Зимние овощи и зелень не только выдерживают холод, но и обеспечивают организм важными витаминами.
- Шпинат содержит много железа и фолиевой кислоты;
- капуста — источник витамина С, который укрепляет иммунитет в сезон простуд;
- морковь богата бета-каротином, который поддерживает зрение и кожу.
Такой урожай помогает сохранять энергию и здоровье даже в холодные месяцы.
Зимний огород — это не только о теплицах, но и о правильном выборе культур. Если следовать простым советам, свежая зелень и овощи будут на столе круглый год.
