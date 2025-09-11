Видео
Зимний огород — какие овощи выживают под снегом

Дата публикации 11 сентября 2025 11:03
Какие овощи можно выращивать зимой под снегом - советы для зимнего огорода
Свежая зелень среди зимы. Фото: Freepik

Зимой тоже можно иметь свежую зелень и овощи. Шпинат, морковь или капуста хорошо переносят холод и дают урожай даже в морозное время года.

Новини.LIVE делится советами, какие культуры стоит выбрать и как их выращивать, чтобы иметь витамины круглый год.

Читайте также:

Какие овощи подходят для зимнего выращивания

К холодостойким культурам относятся листовая зелень и корнеплоды. Они не только выдерживают низкие температуры, но и становятся вкуснее благодаря естественному накоплению сахара.

Среди лучших вариантов:

  • шпинат, руккола, мангольд, петрушка;
  • салат и азиатская зелень;
  • капуста кале, брюссельская, белокочанная, брокколи;
  • морковь, репа, пастернак, свекла.
Шпинат у зимовому городі.
Шпинат в зимнем огороде. Фото: Freepik

Как выращивать зимой

Чтобы сохранить урожай в мороз, важно защитить растения от чрезмерного холода. Есть несколько доступных способов:

  • Мульча — повышает температуру почвы на несколько градусов.
  • Временная теплица — прозрачный пластик или тюки сена со старым окном сверху.
  • Полноценная теплица — более дорогой вариант, но позволяет иметь урожай всю зиму.
  • Домашние ящики — салат, редис и травы можно выращивать прямо на подоконнике.
Зелень у зимовій теплиці.
Зелень в зимней теплице. Фото: Freepik

Почему это полезно

Зимние овощи и зелень не только выдерживают холод, но и обеспечивают организм важными витаминами.

  • Шпинат содержит много железа и фолиевой кислоты;
  • капуста — источник витамина С, который укрепляет иммунитет в сезон простуд;
  • морковь богата бета-каротином, который поддерживает зрение и кожу.
Холодостійка капуста продовжує рости попри морози.
Холодостойкая капуста продолжает расти несмотря на морозы. Фото: Freepik

Такой урожай помогает сохранять энергию и здоровье даже в холодные месяцы.

Зимний огород — это не только о теплицах, но и о правильном выборе культур. Если следовать простым советам, свежая зелень и овощи будут на столе круглый год.

Мы уже писали о том, как сохранить урожай моркови дома.

Ранее объясняли то, как поливать капусту в сентябре, чтобы не испортить урожай,

Подробнее рассказывали о том, что посадить на даче в сентябре.

Мы сообщали о том, что посеять на зиму, чтобы не росли сорняки.

Интересно будет также узнать о том, когда сажать озимый чеснок в 2025 году.

урожай зима огород сад зелень
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
