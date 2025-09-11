Какие овощи можно выращивать зимой под снегом - советы для зимнего огорода

Свежая зелень среди зимы. Фото: Freepik

Зимой тоже можно иметь свежую зелень и овощи. Шпинат, морковь или капуста хорошо переносят холод и дают урожай даже в морозное время года.

Новини.LIVE делится советами, какие культуры стоит выбрать и как их выращивать, чтобы иметь витамины круглый год.

Какие овощи подходят для зимнего выращивания

К холодостойким культурам относятся листовая зелень и корнеплоды. Они не только выдерживают низкие температуры, но и становятся вкуснее благодаря естественному накоплению сахара.

Среди лучших вариантов:

шпинат, руккола, мангольд, петрушка;

салат и азиатская зелень;

капуста кале, брюссельская, белокочанная, брокколи;

морковь, репа, пастернак, свекла.

Шпинат в зимнем огороде. Фото: Freepik

Как выращивать зимой

Чтобы сохранить урожай в мороз, важно защитить растения от чрезмерного холода. Есть несколько доступных способов:

Мульча — повышает температуру почвы на несколько градусов.

Временная теплица — прозрачный пластик или тюки сена со старым окном сверху.

Полноценная теплица — более дорогой вариант, но позволяет иметь урожай всю зиму.

Домашние ящики — салат, редис и травы можно выращивать прямо на подоконнике.

Зелень в зимней теплице. Фото: Freepik

Почему это полезно

Зимние овощи и зелень не только выдерживают холод, но и обеспечивают организм важными витаминами.

Шпинат содержит много железа и фолиевой кислоты;

капуста — источник витамина С, который укрепляет иммунитет в сезон простуд;

морковь богата бета-каротином, который поддерживает зрение и кожу.

Холодостойкая капуста продолжает расти несмотря на морозы. Фото: Freepik

Такой урожай помогает сохранять энергию и здоровье даже в холодные месяцы.

Зимний огород — это не только о теплицах, но и о правильном выборе культур. Если следовать простым советам, свежая зелень и овощи будут на столе круглый год.

