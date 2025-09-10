Як врятувати урожай від попелиці - що треба посадити

Попелиця на листі троянди. Фото: Pinterest

Попелиця здатна знищити городні культури буквально за кілька тижнів. Та садівники знають простий спосіб захисту: достатньо посадити одну рослину — і шкідники оминатимуть ділянку.

Новини.LIVE розповідає, яку саме рослину варто висадити вже зараз і як правильно використати її властивості.

Природний захисник від шкідників

Попелиця, білокрилка чи плодова міль часто змушують городників вдаватися до хімії. Проте існує екологічне рішення — пижмо. Його вважають бур’яном, але насправді ця рослина є справжнім ворогом для комах.

Пижмо у період цвітіння. Фото: Pixabay

У складі пижма містяться піретроїди — природні речовини з нервово-паралітичним ефектом. Під час цвітіння воно виділяє камфорний аромат, який для людини майже непомітний, зате для комах — смертельна загроза.

Пижмо здатне відлякувати не лише попелицю, а й мурах, білокрилку та плодову міль. При цьому воно абсолютно безпечне для бджіл і джмелів, які запилюють рослини й допомагають отримати багатий урожай.

Де краще садити пижмо

Попелиця на вишні. Фото: Decorexpro

Рослина невибаглива, чудово росте навіть на бідних ґрунтах і під сонцем. Її рекомендують висаджувати:

по периметру ділянки;

біля теплиць;

поряд із трояндами, яблунями, сливою, смородиною чи аґрусом.

Так пижмо створить природний "щит" для городу й саду.

Додаткові поради

Рослина швидко розростається, тож її слід контролювати.

Висушені пучки пижма взимку можна розвішувати в теплицях чи коморах, аби запобігти появі шкідників.

Бджола на квітках пижма. Фото: Pixabay

Корисно знати

Найкраще висаджувати пижмо навесні або на початку літа.

Поливати потрібно рідко, бо воно добре витримує посуху.

Жовті квітки можуть прикрасити сад і зробити його яскравішим.

Пам’ятайте: пижмо отруйне, тому не використовуйте його в їжу та не залишайте без нагляду біля дітей чи домашніх тварин.

Таким чином, замість хімії садівники можуть використати простий і надійний спосіб — пижмо, яке здатне захистити врожай на весь сезон.

