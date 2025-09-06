Як захистити теплицю від фітофтори - перевірений метод від садівників

Грядки в теплиці. Фото: Freepik

Фітофтора здатна знищити врожай у теплиці за кілька днів. Уникнути цього допоможе простий бар’єр із плівки, який монтується за 15 хвилин і перевірений досвідченими дачниками.

Новини.LIVE розповідає, як правильно його встановити.

Чому фітофтора небезпечна

Фітофтора швидко поширюється у теплиці: спори грибка піднімаються на висоту до 40 см, а потім осідають на кущах разом із краплями води. Без захисту це може знищити помідори та інші овочі всього за кілька днів.

Помідори в теплиці. Фото: Pinterest

Як встановити бар’єр

Бар’єр — це не умовний захист, а фізична перепона, яка зупиняє спори. Для монтажу потрібна звичайна плівка та кілька кріплень.

Послідовність дій:

Монтувати захист у суху погоду, коли немає роси.

Відміряти від землі 40 см і зробити позначки на дугах теплиці.

Кріплення ставити кожні 50 см, щоб плівка не провисала.

Натягнути плівку між рослинами, відступивши 15 см від стебла. Якщо вона торкається листя — ефекту не буде.

Вирощування огірків в теплиці. Фото: Freepik

Секрети ефективного захисту

Середній ярус закріплюють на висоті метра. Плівку встановлюють з ухилом близько 15°. Тоді спори скочуються вниз і не осідають.

Верхній рівень кріплять під дахом з ухилом 20° до бічних стінок. Важливо залишити відкритими кватирки для вентиляції.

Після монтажу перевіряють усі кріплення: система повинна витримувати навіть сильні пориви вітру при відкритих дверях.

Бар’єр значно знижує ризик зараження фітофторою й дозволяє обійтися без постійної обробки хімікатами. Це особливо цінно для тих, хто хоче отримати екологічні та безпечні овочі зі своєї теплиці.

