Главная Дом и огород Как защитить теплицу от фитофторы — секрет садоводов

Как защитить теплицу от фитофторы — секрет садоводов

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 18:01
Как защитить теплицу от фитофторы - проверенный метод от садоводов
Грядки в теплице. Фото: Freepik

Фитофтора способна уничтожить урожай в теплице за несколько дней. Избежать этого поможет простой барьер из пленки, который монтируется за 15 минут и проверен опытными дачниками.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно его установить.

Читайте также:

Почему фитофтора опасна

Фитофтора быстро распространяется в теплице: споры грибка поднимаются на высоту до 40 см, а затем оседают на кустах вместе с каплями воды. Без защиты это может уничтожить помидоры и другие овощи всего за несколько дней.

Помідори в теплиці.
Помидоры в теплице. Фото: Pinterest

Как установить барьер

Барьер — это не условная защита, а физическая преграда, которая останавливает споры. Для монтажа нужна обычная пленка и несколько креплений.

Последовательность действий:

  • Монтировать защиту в сухую погоду, когда нет росы.
  • Отмерить от земли 40 см и сделать отметки на дугах теплицы.
  • Крепления ставить каждые 50 см, чтобы пленка не провисала.
  • Натянуть пленку между растениями, отступив 15 см от стебля. Если она касается листьев — эффекта не будет.
Вирощування огірків в теплиці.
Выращивание огурцов в теплице. Фото: Freepik

Секреты эффективной защиты

  • Средний ярус закрепляют на высоте метра. Пленку устанавливают с уклоном около 15°. Тогда споры скатываются вниз и не оседают.
  • Верхний уровень крепят под крышей с уклоном 20° к боковым стенкам. Важно оставить открытыми форточки для вентиляции.
  • После монтажа проверяют все крепления: система должна выдерживать даже сильные порывы ветра при открытых дверях.

Барьер значительно снижает риск заражения фитофторой и позволяет обойтись без постоянной обработки химикатами. Это особенно ценно для тех, кто хочет получить экологичные и безопасные овощи из своей теплицы.

урожай овощи советы сад теплица
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
