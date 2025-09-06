Как защитить теплицу от фитофторы - проверенный метод от садоводов

Как защитить теплицу от фитофторы — секрет садоводов
Фитофтора способна уничтожить урожай в теплице за несколько дней. Избежать этого поможет простой барьер из пленки, который монтируется за 15 минут и проверен опытными дачниками.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно его установить.
Почему фитофтора опасна
Фитофтора быстро распространяется в теплице: споры грибка поднимаются на высоту до 40 см, а затем оседают на кустах вместе с каплями воды. Без защиты это может уничтожить помидоры и другие овощи всего за несколько дней.
Как установить барьер
Барьер — это не условная защита, а физическая преграда, которая останавливает споры. Для монтажа нужна обычная пленка и несколько креплений.
Последовательность действий:
- Монтировать защиту в сухую погоду, когда нет росы.
- Отмерить от земли 40 см и сделать отметки на дугах теплицы.
- Крепления ставить каждые 50 см, чтобы пленка не провисала.
- Натянуть пленку между растениями, отступив 15 см от стебля. Если она касается листьев — эффекта не будет.
Секреты эффективной защиты
- Средний ярус закрепляют на высоте метра. Пленку устанавливают с уклоном около 15°. Тогда споры скатываются вниз и не оседают.
- Верхний уровень крепят под крышей с уклоном 20° к боковым стенкам. Важно оставить открытыми форточки для вентиляции.
- После монтажа проверяют все крепления: система должна выдерживать даже сильные порывы ветра при открытых дверях.
Барьер значительно снижает риск заражения фитофторой и позволяет обойтись без постоянной обработки химикатами. Это особенно ценно для тех, кто хочет получить экологичные и безопасные овощи из своей теплицы.
