Как защитить теплицу от фитофторы - проверенный метод от садоводов

Грядки в теплице. Фото: Freepik

Фитофтора способна уничтожить урожай в теплице за несколько дней. Избежать этого поможет простой барьер из пленки, который монтируется за 15 минут и проверен опытными дачниками.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно его установить.

Почему фитофтора опасна

Фитофтора быстро распространяется в теплице: споры грибка поднимаются на высоту до 40 см, а затем оседают на кустах вместе с каплями воды. Без защиты это может уничтожить помидоры и другие овощи всего за несколько дней.

Помидоры в теплице. Фото: Pinterest

Как установить барьер

Барьер — это не условная защита, а физическая преграда, которая останавливает споры. Для монтажа нужна обычная пленка и несколько креплений.

Последовательность действий:

Монтировать защиту в сухую погоду, когда нет росы.

Отмерить от земли 40 см и сделать отметки на дугах теплицы.

Крепления ставить каждые 50 см, чтобы пленка не провисала.

Натянуть пленку между растениями, отступив 15 см от стебля. Если она касается листьев — эффекта не будет.

Выращивание огурцов в теплице. Фото: Freepik

Секреты эффективной защиты

Средний ярус закрепляют на высоте метра. Пленку устанавливают с уклоном около 15°. Тогда споры скатываются вниз и не оседают.

Верхний уровень крепят под крышей с уклоном 20° к боковым стенкам. Важно оставить открытыми форточки для вентиляции.

После монтажа проверяют все крепления: система должна выдерживать даже сильные порывы ветра при открытых дверях.

Барьер значительно снижает риск заражения фитофторой и позволяет обойтись без постоянной обработки химикатами. Это особенно ценно для тех, кто хочет получить экологичные и безопасные овощи из своей теплицы.

