Сидерат, який замінює гербіциди та знищує бурʼян - секрет городників

Колосся злакових культур під літнім небом. Фото: Pixabay

Жито — найефективніший сидерат, який восени працює краще за гербіциди. Він блокує ріст бур’янів, оздоровлює ґрунт і допомагає отримати щедрий врожай без хімії.

Чому саме жито

На відміну від інших сидератів, ця культура швидко сходить і вкриває ділянку щільним зеленим килимом. Завдяки цьому бур’янам просто не залишається місця.

Колос жита на сонці. Фото: Pixabay

Переваги жита:

густий покрив блокує світло для бур’янів;

коріння розпушує ґрунт і витісняє пирій;

працює навіть у прохолодну пору року.

Ідеальний час для посіву

Жито можна висівати як восени, так і навесні. Проте саме осіння посадка дає найкращий результат. До морозів воно встигає вкорінитися й навесні блокує бур’яни ще на старті сезону.

Подвійна користь

Жито виконує роль не лише "захисника", а й добрива:

зелену масу перекопують восени або навесні;

перегниваючи, вона збагачує ґрунт органікою;

земля стає пухкою й утримує вологу.

Людина перекопує траву на городі. Фото: Decorexpro

Природний "санітар"

Ще одна перевага жита — воно знижує ризик хвороб. Посіви пригнічують розвиток збудників кореневих гнилей та інших інфекцій, які зазвичай шкодять городнім культурам.

Жито заслужено називають найефективнішим сидератом: воно одночасно бореться з бур’янами, оздоровлює ґрунт і підживлює його. Посійте його цього року — і вже навесні ви побачите результат на врожаї.

