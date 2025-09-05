Сидерат, який замінює гербіциди та знищує бурʼян - секрет городників

Один сидерат зупиняє бур’ян — городники радять його сіяти
Жито — найефективніший сидерат, який восени працює краще за гербіциди. Він блокує ріст бур’янів, оздоровлює ґрунт і допомагає отримати щедрий врожай без хімії.
Чому саме жито
На відміну від інших сидератів, ця культура швидко сходить і вкриває ділянку щільним зеленим килимом. Завдяки цьому бур’янам просто не залишається місця.
Переваги жита:
- густий покрив блокує світло для бур’янів;
- коріння розпушує ґрунт і витісняє пирій;
- працює навіть у прохолодну пору року.
Ідеальний час для посіву
Жито можна висівати як восени, так і навесні. Проте саме осіння посадка дає найкращий результат. До морозів воно встигає вкорінитися й навесні блокує бур’яни ще на старті сезону.
Подвійна користь
Жито виконує роль не лише "захисника", а й добрива:
- зелену масу перекопують восени або навесні;
- перегниваючи, вона збагачує ґрунт органікою;
- земля стає пухкою й утримує вологу.
Природний "санітар"
Ще одна перевага жита — воно знижує ризик хвороб. Посіви пригнічують розвиток збудників кореневих гнилей та інших інфекцій, які зазвичай шкодять городнім культурам.
Жито заслужено називають найефективнішим сидератом: воно одночасно бореться з бур’янами, оздоровлює ґрунт і підживлює його. Посійте його цього року — і вже навесні ви побачите результат на врожаї.
