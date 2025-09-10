Как спасти урожай от тли - что надо посадить

Что посадить, чтобы тля исчезла навсегда — советы садоводов
Тля способна уничтожить огородные культуры буквально за несколько недель. Но садоводы знают простой способ защиты: достаточно посадить одно растение — и вредители будут обходить участок стороной.
Новини.LIVE рассказывает, какое именно растение стоит высадить уже сейчас и как правильно использовать его свойства.
Естественный защитник от вредителей
Тля, белокрылка или плодовая моль часто заставляют огородников прибегать к химии. Однако существует экологическое решение — пижма. Ее считают сорняком, но на самом деле это растение является настоящим врагом для насекомых.
В составе пижмы содержатся пиретроиды — природные вещества с нервно-паралитическим эффектом. Во время цветения она выделяет камфорный аромат, который для человека почти незаметен, зато для насекомых — смертельная угроза.
Пижма способна отпугивать не только тлю, но и муравьев, белокрылку и плодовую моль. При этом она абсолютно безопасна для пчел и шмелей, которые опыляют растения и помогают получить богатый урожай.
Где лучше сажать пижму
Растение неприхотливое, прекрасно растет даже на бедных почвах и под солнцем. Его рекомендуют высаживать:
- по периметру участка;
- возле теплиц;
- рядом с розами, яблонями, сливой, смородиной или крыжовником.
Так пижма создаст естественный "щит" для огорода и сада.
Дополнительные советы
- Растение быстро разрастается, поэтому его следует контролировать.
- Высушенные пучки пижмы зимой можно развешивать в теплицах или кладовых, чтобы предотвратить появление вредителей.
Полезно знать
- Лучше всего высаживать пижму весной или в начале лета.
- Поливать нужно редко, так как она хорошо выдерживает засуху.
- Желтые цветки могут украсить сад и сделать его ярче.
- Помните: пижма ядовита, поэтому не используйте ее в пищу и не оставляйте без присмотра возле детей или домашних животных.
Таким образом, вместо химии садоводы могут использовать простой и надежный способ — пижму, которая способна защитить урожай на весь сезон.
