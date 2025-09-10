Как спасти урожай от тли - что надо посадить

Тля на листьях розы. Фото: Pinterest

Тля способна уничтожить огородные культуры буквально за несколько недель. Но садоводы знают простой способ защиты: достаточно посадить одно растение — и вредители будут обходить участок стороной.

Новини.LIVE рассказывает, какое именно растение стоит высадить уже сейчас и как правильно использовать его свойства.

Естественный защитник от вредителей

Тля, белокрылка или плодовая моль часто заставляют огородников прибегать к химии. Однако существует экологическое решение — пижма. Ее считают сорняком, но на самом деле это растение является настоящим врагом для насекомых.

Пижма в период цветения, фото: Pixabay

В составе пижмы содержатся пиретроиды — природные вещества с нервно-паралитическим эффектом. Во время цветения она выделяет камфорный аромат, который для человека почти незаметен, зато для насекомых — смертельная угроза.

Пижма способна отпугивать не только тлю, но и муравьев, белокрылку и плодовую моль. При этом она абсолютно безопасна для пчел и шмелей, которые опыляют растения и помогают получить богатый урожай.

Где лучше сажать пижму

Тля на вишне. Фото: Decorexpro

Растение неприхотливое, прекрасно растет даже на бедных почвах и под солнцем. Его рекомендуют высаживать:

по периметру участка;

возле теплиц;

рядом с розами, яблонями, сливой, смородиной или крыжовником.

Так пижма создаст естественный "щит" для огорода и сада.

Дополнительные советы

Растение быстро разрастается, поэтому его следует контролировать.

Высушенные пучки пижмы зимой можно развешивать в теплицах или кладовых, чтобы предотвратить появление вредителей.

Пчела на цветках пижмы. Фото: Pixabay

Полезно знать

Лучше всего высаживать пижму весной или в начале лета.

Поливать нужно редко, так как она хорошо выдерживает засуху.

Желтые цветки могут украсить сад и сделать его ярче.

Помните: пижма ядовита, поэтому не используйте ее в пищу и не оставляйте без присмотра возле детей или домашних животных.

Таким образом, вместо химии садоводы могут использовать простой и надежный способ — пижму, которая способна защитить урожай на весь сезон.

