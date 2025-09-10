Видео
Главная Дом и огород Что посадить, чтобы тля исчезла навсегда — советы садоводов

Что посадить, чтобы тля исчезла навсегда — советы садоводов

Дата публикации 10 сентября 2025 07:00
Как спасти урожай от тли - что надо посадить
Тля на листьях розы. Фото: Pinterest

Тля способна уничтожить огородные культуры буквально за несколько недель. Но садоводы знают простой способ защиты: достаточно посадить одно растение — и вредители будут обходить участок стороной.

Новини.LIVE рассказывает, какое именно растение стоит высадить уже сейчас и как правильно использовать его свойства.

Естественный защитник от вредителей

Тля, белокрылка или плодовая моль часто заставляют огородников прибегать к химии. Однако существует экологическое решение — пижма. Ее считают сорняком, но на самом деле это растение является настоящим врагом для насекомых.

Пижмо у період цвітіння.
Пижма в период цветения, фото: Pixabay

В составе пижмы содержатся пиретроиды — природные вещества с нервно-паралитическим эффектом. Во время цветения она выделяет камфорный аромат, который для человека почти незаметен, зато для насекомых — смертельная угроза.

Пижма способна отпугивать не только тлю, но и муравьев, белокрылку и плодовую моль. При этом она абсолютно безопасна для пчел и шмелей, которые опыляют растения и помогают получить богатый урожай.

Где лучше сажать пижму

Попелиця на вишні.
Тля на вишне. Фото: Decorexpro

Растение неприхотливое, прекрасно растет даже на бедных почвах и под солнцем. Его рекомендуют высаживать:

  • по периметру участка;
  • возле теплиц;
  • рядом с розами, яблонями, сливой, смородиной или крыжовником.

Так пижма создаст естественный "щит" для огорода и сада.

Дополнительные советы

  • Растение быстро разрастается, поэтому его следует контролировать.
  • Высушенные пучки пижмы зимой можно развешивать в теплицах или кладовых, чтобы предотвратить появление вредителей.
Бджола на квітках пижма.
Пчела на цветках пижмы. Фото: Pixabay

Полезно знать

  • Лучше всего высаживать пижму весной или в начале лета.
  • Поливать нужно редко, так как она хорошо выдерживает засуху.
  • Желтые цветки могут украсить сад и сделать его ярче.
  • Помните: пижма ядовита, поэтому не используйте ее в пищу и не оставляйте без присмотра возле детей или домашних животных.

Таким образом, вместо химии садоводы могут использовать простой и надежный способ — пижму, которая способна защитить урожай на весь сезон.

