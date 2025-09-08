Три способа защитить огород от грызунов и кротов - советы опытных огородников

Женщина работает на огороде. Фото: Freepik

Грызуны и кроты способны уничтожить урожай за считанные дни. Есть натуральные средства, которые эффективно отпугивают вредителей. Попробуйте эти методы — и участок будет в безопасности.

Новини.LIVE делится простыми советами, которые помогут дачникам быстро и безопасно избавиться от незваных гостей.

Почему грызуны опасны для урожая

Мыши, крысы и кроты могут повредить корни растений, подгрызать плоды и оставлять после себя пустые участки. Чтобы избежать потерь, опытные садоводы советуют действовать заблаговременно и использовать натуральные методы.

Полевая мышь на огороде. Фото: Alamy

Метод 1. Березовый деготь и опилки

пропитайте опилки березовым дегтем;

рассыпьте их в прикорневой зоне;

для усиленного эффекта сделайте водный раствор и обработайте кусты и деревья.

Такой запах вредители не переносят и держатся подальше.

Метод 2. обработка деревьев после обрезки

Осенняя обрезка оставляет свежие срезы, которые нуждаются в защите от вредителей и болезней. Чтобы предотвратить их повреждение, достаточно смазать спилы березовым дегтем. Это создает защитный барьер и помогает деревьям быстрее зажить.

Садовник обрезает ветки яблони. Фото: Pinterest

Метод 3. ловушка для кротов

Чтобы кроты не портили участок, можно сделать простую ловушку:

Вкопайте в землю банки объемом 1-1,5 литра так, чтобы горлышко немного выступало. Сделайте в банках несколько отверстий. Залейте внутрь раствор дегтя.

Крот в саду. Фото: Decorexpro

Такой запах кроты не переносят и быстро покидают территорию.

Защита огорода и сада возможна даже без химии. Березовый деготь и простые самодельные ловушки надежно отпугивают грызунов и кротов, сохраняя ваш урожай целым и невредимым.

