Три способа защитить огород от грызунов и кротов - советы опытных огородников

Как защитить огород от грызунов — три совета для дачников
Грызуны и кроты способны уничтожить урожай за считанные дни. Есть натуральные средства, которые эффективно отпугивают вредителей. Попробуйте эти методы — и участок будет в безопасности.
Новини.LIVE делится простыми советами, которые помогут дачникам быстро и безопасно избавиться от незваных гостей.
Почему грызуны опасны для урожая
Мыши, крысы и кроты могут повредить корни растений, подгрызать плоды и оставлять после себя пустые участки. Чтобы избежать потерь, опытные садоводы советуют действовать заблаговременно и использовать натуральные методы.
Метод 1. Березовый деготь и опилки
- пропитайте опилки березовым дегтем;
- рассыпьте их в прикорневой зоне;
- для усиленного эффекта сделайте водный раствор и обработайте кусты и деревья.
Такой запах вредители не переносят и держатся подальше.
Метод 2. обработка деревьев после обрезки
Осенняя обрезка оставляет свежие срезы, которые нуждаются в защите от вредителей и болезней. Чтобы предотвратить их повреждение, достаточно смазать спилы березовым дегтем. Это создает защитный барьер и помогает деревьям быстрее зажить.
Метод 3. ловушка для кротов
Чтобы кроты не портили участок, можно сделать простую ловушку:
- Вкопайте в землю банки объемом 1-1,5 литра так, чтобы горлышко немного выступало.
- Сделайте в банках несколько отверстий.
- Залейте внутрь раствор дегтя.
Такой запах кроты не переносят и быстро покидают территорию.
Защита огорода и сада возможна даже без химии. Березовый деготь и простые самодельные ловушки надежно отпугивают грызунов и кротов, сохраняя ваш урожай целым и невредимым.
