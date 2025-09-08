Відео
Головна Дім та город Як захистити город від гризунів — три поради для дачників

Як захистити город від гризунів — три поради для дачників

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 18:01
Три способи захистити город від гризунів та кротів - поради досвідчених городників
Жінка працює на городі. Фото: Freepik

Гризуни й кроти здатні знищити врожай за лічені дні. Є натуральні засоби, які ефективно відлякують шкідників. Спробуйте ці методи — і ділянка буде в безпеці.

Новини.LIVE ділиться простими порадами, які допоможуть дачникам швидко та безпечно позбутися непроханих гостей.

Читайте також:

Чому гризуни небезпечні для врожаю

Миші, щури та кроти можуть пошкодити коріння рослин, підгризати плоди й залишати після себе пусті ділянки. Щоб уникнути втрат, досвідчені садівники радять діяти завчасно й використовувати натуральні методи.

Польова миша на городі.
Польова миша на городі. Фото: Alamy

Метод 1. Березовий дьоготь і тирса

  • просочіть тирсу березовим дьогтем;
  • розсипте її у прикореневій зоні;
  • для посиленого ефекту зробіть водний розчин і обробіть кущі та дерева.

Такий запах шкідники не переносять і тримаються подалі.

Метод 2. Обробка дерев після обрізки

Осіння обрізка залишає свіжі зрізи, які потребують захисту від шкідників і хвороб. Щоб запобігти їхньому пошкодженню, достатньо змастити спили березовим дьогтем. Це створює захисний бар’єр і допомагає деревам швидше загоїтися.

Садівник обрізає гілки яблуні.
Садівник обрізає гілки яблуні. Фото: Pinterest

Метод 3. Пастка для кротів

Щоб кроти не псували ділянку, можна зробити просту пастку:

  1. Вкопайте у землю банки об’ємом 1-1,5 літра так, щоб горлечко трохи виступало.
  2. Зробіть у банках кілька отворів.
  3. Залийте всередину розчин дьогтю.
Кріт на городі.
Кріт у саду. Фото: Decorexpro

Такий запах кроти не переносять і швидко залишають територію.

Захист городу й саду можливий навіть без хімії. Березовий дьоготь і прості саморобні пастки надійно відлякують гризунів і кротів, зберігаючи ваш врожай цілим та безпечним.

Ми пояснювали те, як пришвидшити дозрівання помідорів.

Також розповідали про те, які рослини не варто обрізати у вересні.

Раніше повідомлялося про те, що посадити поруч із грушею.

Ми вже розповідали про те, що посадити на дачі у вересні.

Цікаво буде також дізнатися, як захистити огірки від шкідників.

врожай поради город сад гризуни
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
