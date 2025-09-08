Три способи захистити город від гризунів та кротів - поради досвідчених городників

Як захистити город від гризунів — три поради для дачників
Гризуни й кроти здатні знищити врожай за лічені дні. Є натуральні засоби, які ефективно відлякують шкідників. Спробуйте ці методи — і ділянка буде в безпеці.
Новини.LIVE ділиться простими порадами, які допоможуть дачникам швидко та безпечно позбутися непроханих гостей.
Чому гризуни небезпечні для врожаю
Миші, щури та кроти можуть пошкодити коріння рослин, підгризати плоди й залишати після себе пусті ділянки. Щоб уникнути втрат, досвідчені садівники радять діяти завчасно й використовувати натуральні методи.
Метод 1. Березовий дьоготь і тирса
- просочіть тирсу березовим дьогтем;
- розсипте її у прикореневій зоні;
- для посиленого ефекту зробіть водний розчин і обробіть кущі та дерева.
Такий запах шкідники не переносять і тримаються подалі.
Метод 2. Обробка дерев після обрізки
Осіння обрізка залишає свіжі зрізи, які потребують захисту від шкідників і хвороб. Щоб запобігти їхньому пошкодженню, достатньо змастити спили березовим дьогтем. Це створює захисний бар’єр і допомагає деревам швидше загоїтися.
Метод 3. Пастка для кротів
Щоб кроти не псували ділянку, можна зробити просту пастку:
- Вкопайте у землю банки об’ємом 1-1,5 літра так, щоб горлечко трохи виступало.
- Зробіть у банках кілька отворів.
- Залийте всередину розчин дьогтю.
Такий запах кроти не переносять і швидко залишають територію.
Захист городу й саду можливий навіть без хімії. Березовий дьоготь і прості саморобні пастки надійно відлякують гризунів і кротів, зберігаючи ваш врожай цілим та безпечним.
Ми пояснювали те, як пришвидшити дозрівання помідорів.
Також розповідали про те, які рослини не варто обрізати у вересні.
Раніше повідомлялося про те, що посадити поруч із грушею.
Ми вже розповідали про те, що посадити на дачі у вересні.
Цікаво буде також дізнатися, як захистити огірки від шкідників.
Читайте Новини.LIVE!